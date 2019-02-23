Пугачева подарила Галкину полосатую пижаму

23 февраля Максим Галкин отметил на гастролях. Но накануне отъезда дома юмориста поздравила 5-летняя дочь Лиза и жена - Алла Пугачева.

- Лиза с Аллой поздравили меня накануне отъезда в Сочи с 23 февраля! Уже давно повелось, что с этим праздником поздравляют всех мужчин, а не только военных, но я в первую очередь хочу поздравить своего брата Диму! Дима, дорогой, с праздником тебя! У меня лучший брат на земле! А также вспомнить своего деда и отца, которые для меня всегда олицетворяли честь, достоинство и доблесть нашей армии. Я как-то подсчитал, что если сложить выслугу лет деда, отца и брата, то получится сто лет служения отечеству, поэтому это скорее их праздник, чем мой, но за пижаму моим любимым девочкам всё равно спасибо, - написал в своём Инстаграме Максим Галкин, выложив видео, где его очаровательная дочь читает праздничные стихи, а любимая жена дарит кофр для концертных костюмов и полосатую пижаму.

maxgalkinru Галкина поздравила 5-летняя дочь Лиза и жена - Алла Пугачева

- Пижамы - любимая домашняя одежда Максима Галкина. Он частенько ходит по замку в пижаме, - рассказывает стилист Аллы Пугачевой Алишер.

По словам стилиста, 69-летняя Алла Пугачева частенько заказывает у него пижамы для 42-летнего Максима Галкина. Певица призналась Алишеру, что ее муж зимой предпочитает спать в пижамах.

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