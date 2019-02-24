«Дышит через трубочку»: жена попавшего в реанимацию Георгия Данелии рассказала о его тяжелом состоянии
Супруга кинорежиссера Георгия Данелии сообщила, что ее муж был госпитализирован в реанимацию с воспалением легких.
«Он чувствует себя плохо. У него воспаление легких. Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Вчера днем мы его отвезли в больницу», - рассказала Галина Данелия в интервью Радио «Комсомольская правда».
По словам жены режиссера, которую цитирует kp.ru, его состояние связано не с простудой.
«У него эмфизема легких и вот такое осложнение не знаем, от чего. Видимо, от застоя жидкости в легких. Он лежал в больнице, потом мы забрали его домой. Ему было хорошо, и стало вдруг совсем плохо, ослаб вообще», - добавила Данелия.
Галина Данелия.Фото: Иван ВИСЛОВ
Она подчеркнула, что Георгий Николаевич находится в тяжелом состоянии, но в больнице ему сделали вентиляцию легких и выровняли дыхание. «Через трубочку, но дышит», - отметила Галина.
Галина Данелия - о состоянии мужа.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве госпитализирован кинорежиссер Георгий Данелия из-за проблем с легкими.
Советский и российский кинорежиссер и сценарист Георгий Данелия знаменит своими фильмами "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза!".
ИСТОЧНИК KP.RU
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