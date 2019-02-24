«Дышит через трубочку»: жена попавшего в реанимацию Георгия Данелии рассказала о его тяжелом состоянии

Супруга кинорежиссера Георгия Данелии сообщила, что ее муж был госпитализирован в реанимацию с воспалением легких.

«Он чувствует себя плохо. У него воспаление легких. Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Вчера днем мы его отвезли в больницу», - рассказала Галина Данелия в интервью Радио «Комсомольская правда».

По словам жены режиссера, которую цитирует kp.ru, его состояние связано не с простудой.

«У него эмфизема легких и вот такое осложнение не знаем, от чего. Видимо, от застоя жидкости в легких. Он лежал в больнице, потом мы забрали его домой. Ему было хорошо, и стало вдруг совсем плохо, ослаб вообще», - добавила Данелия.

Галина Данелия.Фото: Иван ВИСЛОВ

Она подчеркнула, что Георгий Николаевич находится в тяжелом состоянии, но в больнице ему сделали вентиляцию легких и выровняли дыхание. «Через трубочку, но дышит», - отметила Галина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693741" frameborder="0"></iframe> Галина Данелия - о состоянии мужа.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве госпитализирован кинорежиссер Георгий Данелия из-за проблем с легкими.

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Георгий Данелия знаменит своими фильмами "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза!".