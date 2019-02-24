Сергей Лавров: Условия для мирного договора с Японией отсутствуют

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью Вьетнамскому телевидению, китайским каналам CCTV и «Феникс». Приводим наиболее интересные фрагменты:

ЗАЯВЛЕНИЯ ЯПОНЦЕВ - НА ИХ СОВЕСТИ

- Синдзо Абэ, выступая в парламенте, говорит, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение. Ни президент России, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давал оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений. Там четко сказано: сначала заключение мирного договора. А это означает необходимость признания нашими японскими соседями результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды. Что касается объявления японской стороны о том, какие у них планы в отношении июньского визита президента России в Японию для участия в саммите "Большой двадцатки" и проведения очередной встречи с премьер-министром Японии, я оставляю это на их совести. Никаких договоренностей не было и не могло быть, потому что и мы никогда не являемся сторонниками неких искусственных сроков ни по одной проблеме.

Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран. Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Мюнхене, февраль 2019 года. Фото Александр Щербак/ТАСС

АМЕРИКАНЦЫ НИЧЕГО НЕ ХОТЯТ СЛУШАТЬ

- Наверное, дипломаты, они ведь тоже бюрократы, видят, что происходит между "большими людьми", как они дерутся, бьются так, что только "перья летят", и считают за благо вести себя потише, никаких инициатив не проявлять. Однако печально, что примерно такая же участь постигла и стратегическую стабильность - самую главную сферу с точки зрения глобальной безопасности, не только России или США. Когда было объявлено о выходе США из ДРСМД, мы многократно предлагали США сесть за стол переговоров и обсудить взаимные озабоченности. У них была обеспокоенность по поводу одной ракеты, данные о которой они нам несколько лет не давали, мы буквально вытягивали из них эту информацию... У США позиция была одна: они не хотят ничего смотреть, а Россия должна просто уничтожить эту ракету под американским контролем. Это не очень вежливо даже в отношениях США с более мелкими странами, чем Российская Федерация.

В январе мы с большим трудом убедили их хотя бы встретиться и провести консультации. Но, может быть, лучше бы и не убеждали, потому что они заняли абсолютно неконструктивную, я бы даже сказал деструктивную позицию. Они ничего не хотят слушать, ничего не хотят объяснять, показывать, смотреть из того, что мы показываем, но предлагают нам уничтожить ракету под их контролем, а также все пусковые установки и связанное с ней оборудование, после чего четыре раза в год будут приезжать к нам и смотреть, как обстоят дела.

О ВСТРЕЧЕ ТРАМПА И КИМ ЧЕН ЫНА ВО ВЬЕТНАМЕ

- Мы надеемся на успех и стараемся ему способствовать. Не буду делать из этого секрета: представители США, которые отвечают за подготовку саммита, консультируются с нами. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими северокорейскими друзьями.

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