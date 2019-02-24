Лавров: Россия рассчитывает на успех саммита США-КНДР

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-24T11:01:11+03:00

По словам главы МИД РФ, окончательная договоренность по Северной Корее должна быть зафиксирована в многостороннем формате

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на успешное проведение будущего саммита США-КНДР.

«Мы надеемся на успех и стараемся ему способствовать. Не буду делать из этого секрета: представители США, которые отвечают за подготовку саммита, консультируются с нами», - сказал Лавров в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс".

Он добавил, что Москва также находится в контакте с КНДР по теме саммита, так как приветствует улучшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Мы заинтересованы в том, чтобы события и дальше развивались по логике российско-китайской "дорожной карты". По деталям той или иной ситуации мы будем готовы консультироваться непосредственно с заинтересованными сторонами», - добавил российский министр.

Он отметил, что после первого саммита США — Северная Корея, прошедшего в июне прошлого года в Сингапуре, намечается сдвиг в лучшую сторону.

«КНДР заморозила испытания ядерного оружия и ракетные пуски. США с Южной Кореей проявляют сдержанность в отношении проведения новых учений у берегов КНДР. Завязывается диалог», - подытожил Лавров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Ханое 27-28 февраля должен пройти второй саммит США-КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU