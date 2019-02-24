В самолет пустят по электронному посадочному талону
Отныне при онлайн-регистрации на рейс необязательно распечатывать посадочный талон — для прохода в зону предполетного досмотра достаточно будет просто приложить планшет или смартфон с электронным талоном к специальному устройству, считывающему штрих-код и QR-код. При этом бумажные документы также сохранятся и при желании их можно получить на стойках регистрации.
Техническая новинка будет использоваться лишь в тех аэропортах, которые к этому технически готовы, поэтому о возможности использовать электронный посадочный авиакомпании будут обязаны сообщать на своих сайтах.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков об электронных посадочных талонах.
- Преимущества этого решения очевидны, - пояснил в эфире Радио «КП» глава Союза пассажиров России Кирилл Янков. - Тем, кто зарегистрировался заранее онлайн, это экономит время. С другой стороны, такая система действует не во всех аэропортах, а в тех, в которых внедрена электронная система учета пассажиров, прошедших предполетный контроль. Соответственно, если в аэропорту нельзя зарегистрироваться по безбумажному посадочному талону, там должна быть возможность распечатать посадочный талон. Вторая особенность, которую надо учитывать, состоит в том, что те, кто летят за счет своей организации в командировки, должны предъявлять бухгалтерии бумажные посадочные талоны. И для них бумажные талоны все равно должны распечатываться, на них должен ставиться штампик, и они должны сдавать их в бухгалтерию.
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ИСТОЧНИК KP.RU