2019-02-24T16:25:31+03:00
Спорт

Российский лыжник Александр Большунов взял серебрянную медаль

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде в воскресенье спринтеры соревновались в классике.
Сергей КИРИЛЛОВ
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Российский лыжник Александр Большунов.Российский лыжник Александр Большунов.Фото: REUTERS
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Первыми на лыжню отправились девушки. За нашу команду бежали Наталья Непряева и Юлия Белорукова, которые в результате заняли четвертое место, уступив на финишной прямой сборным Швеции, Словении и Норвегии.

А потом на трассу отправились мужчины. Александр Большунов и Глеб Ретивых, сменявшие друг друга, все время держались в группе лидеров. А Большунов, как и в субботнем скиатлоне, долгое время вел гонку. Но если вчера он уступил на финише норвежцу лишь 0,1 секунды, то сегодня разрыв оказался больше. Норвежец Клебо своим коронным спринтом в гору ушел от Большунова на последнем подъеме и догнать его уже не было возможности. Таким образом, Большунов на этом первенстве выиграл вторую серебряную медаль. А Глеб Ретивых, прибавил серебро к своей бронзе, завоеванной в спринте классикой.

Большунова после очередной награды назвали «серебряным Большуновым». Напомним, что год назад на Олимпиаде в Пхенчхане Александр также выиграл три «серебра». Но чемпионат мира продолжаются и все ждут, когда лидер нашей команды переплавит серебро на золото...

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал

1. Эмиль Иверсен/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 18.49,86.

2. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) – +1,88.

3. Франческо де Фабиани/Федерико Пеллегрино (Италия) — +4,03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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