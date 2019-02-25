Любовь Толкалина встречается с ведущим Джоном Уорреном

Трудно поверить, что такая красивая женщина как Любовь Толкалина после расставания с супругом Егором Кончаловским долго будет одна. Поклонники были уверены, что уже вскоре звезда признается прессе, что снова влюблена и счастлива. Но прошло два года после развода, а звезда не торопилась говорить о новых отношениях, хотя разговоры о новом возлюбленном актрисы велись все активнее. Да и она сама на фотографиях в своем аккаунте стала выглядеть еще счастливее, чем прежде. В итоге разоткровенничался с прессой сам возлюбленный. Им оказался ведущий шоу «Поедем, поедим!» на канале НТВ Джон Уоррен.Пару заметили в канун Дня всех влюбленных вместе в поселке Эстосадок под Сочи, где они катались на лыжах.

«Мы познакомились в конце прошлого года. Почти сразу подружились. У нас много общего: оба любим музыку, интересуемся русской культурой, схожи во взглядах и отношении к жизни… Суммируя, скажу так: мы стараемся проводить вместе все свободное время. Любин рабочий график еще тяжелее моего, поэтому видеться получается нечасто. Тем не менее, могу похвастаться: я сумел пару раз вырваться на постановки с ее участием в театре "Собор". И приезжал посмотреть прекрасный спектакль "Мастер и Маргарита", когда труппа была на гастролях. Для меня большая честь общаться с такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной», — рассказал «СтарХиту» ведущий.

Надо отметить, что Толкалина действительно много гастролирует, да и вообще не любит сидеть на месте. Так, несколько дней назад она вместе с дочерью Машей улетела загорать на Гоа, откуда почти сразу же опубликовала откровенное фото, где предстала в телесном купальнике, который дает эффект обнаженного тела.

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Надо отметить, что это не первое фото, где актриса предстает в соцсетях обнаженной. Первая фотосессия случилась в ржаном поле, где Толкалина решила запечатлеться «в рамках хорошего настроения». Откровенные снимки Толкалина делала и в прошлом году на Гоа. На побережье она прилетает ежегодно вместе с дочерью Машей и проводит, как сама признается, лучшее время своей жизни. (подробности)