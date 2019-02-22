Глава Якутии Айсен Николаев: «Ленский мост – мечта нескольких поколений якутян»

Гостем открытой студии «КП» на Российском инвестиционном форуме стал глава Якутии Айсен Николаев.

- Главная тема этого форума – национальные проекты. Как Якутия будет их реализовывать?

- Мы вчера у вице-премьера Юрия Петровича Трутнева провели совещание с участием министров здравоохранения, просвещения, первых заместителей министров транспорта, строительства. Обсудили подходы Дальнего Востока к реализации национальных проектов. Мы видим, что проделана очень большая работа, выделены колоссальные средства. По каждому проекту разработаны уже дорожные карты, как это будет реализовываться. Но, вместе с тем, считаем, что по ряду проектов все-таки средства выделены в недостаточном объеме. Этот вопрос есть, его замалчивать тоже нельзя. Например, Минтранс считает, что показатель 50% по доведению региональных дорог до нормативного состояния должен быть средним по стране, а не по каждому региону в отдельности. Они считают, что по Дальнему Востоку мы должны довести показатель не до 50%, а до 39-40%. Мы, конечно, с этим не согласны. Надеемся, что не будет деления на регионы с результатами выше среднего и ниже среднего. А по каждому субъекту будут достигнуты те показатели, которые заложены в указе нашего президента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693213" frameborder="0"></iframe> Айсен Николаев на Российском Инвестиционном форуме 2019 в Сочи.

- Якутия сложный климатический регион. Как будет развиваться медицина в арктических районах?

- Национальный проект здравоохранения, на мой субъективный взгляд, отличается наиболее глубокой проработкой, и в нем есть ответы на все наши вопросы. В том числе, по развитию арктической медицины с точки зрения развития и телемедицины, и санавиации. Проблемы, конечно, есть. Мы считаем, что по ФАПам (фельдшерско-акушерским пунктам – прим. авт.), к сожалению, в свое время мы допустили ошибки. Не все аварийные пункты были внесены в список для их нового строительства. В результате, мы сегодня недополучаем определенные средства. Но Минздрав открыт для обсуждения всех вопросов, я уверен, вместе с ним мы найдем решение.

- Правительство будет разрабатывать Национальную стратегию развития Дальнего Востока. Каждый житель мог внести какое-то свое предложение, и якуты делали это чаще других. Вы успели ознакомиться с их идеями? Какие самые важные и перспективные?

- Возможность высказать свое мнение о развитии Дальнего Востока подвигло больше 3000 человек из Якутии прислать свои идеи. Конечно, самая главная проблема, которая волнует большинство жителей – это Ленский мост. Он нам абсолютно необходим. Это уже мечта, наверное, нескольких поколений якутян. Это же мост не только на город Якутск. Это мост, который связывает запад и востока огромного макрорегиона.

- Есть какие-то подвижки по этому проекту? Столько обсуждений, столько разговоров. И хочется, чтобы какой-то конкретный план уже был.

- У руководства республики есть конкретный план, как мы должны двигаться в этом направлении. После моей встречи с президентом в августе вопрос сдвинулся с мертвой точки. До этого времени считалось, что мост этот нецелесообразен. Сейчас все считают иначе, и это уже большой прогресс.

Вместе с тем остаются вопросы. Например, какой мост должен быть построен? Базовых два варианта – это ферменный мост, стандартный, так скажем. И второй – это вантовый мост. Еще один немаловажный вопрос связан с обоснованием инвестиций. То есть, каким образом мост будет хотя бы часть своих затрат окупать. Мы понимаем, что в сегодняшней финансовой ситуации мост будет строиться на концессионном подходе. Кстати, уже есть определенная конкуренция между теми, кто хотел бы этот мост строить и финансировать строительство моста. Уверен, что в течение 2019 года мы пройдем все организационные мероприятия по проведению конкурсов, по подготовке технико-экономического обоснования и его защите перед правительством.

- Якутия активно развивает туриндустрию, и в этом смысле у вас есть уникальный объект – Оймякон, полюс холода. Будет ли развиваться инфраструктура там для приема гостей?

- Туризм, на мой взгляд, одна из серьезных отраслей развития нашей экономики. Якутия не может развиваться просто как горнодобывающая, как нефте- и газодобывающая республика. Мы предполагаем к 2022 году создать серьезные туристические объекты, в том числе, на полюсах холода, которые являются всемирно известным брендом. Это достояние не только Якутии, это достояние всей России. Сегодня уже тысячи и тысячи заявок поступают на посещение Оймякона. К сожалению, из-за ограниченности транспортной и гостиничной инфраструктуры все они не могут быть удовлетворены. Но сейчас в Оймяконе частные предприятия строят гостиничные комплексы. Задача государства – помочь с транспортной доступностью. А именно – наладить воздушное сообщение между Оймяконом и Якутском. По весне самолеты там будут летать на постоянной основе. Надеюсь, что со временем эти рейсы станут регулярными.