2019-02-22T13:53:00+03:00
Политика

МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии»

По версии полиции, лидер Демпартии и крупнейший олигарх республики Владимир Плахотнюк и сотоварищи «заработали» более 37 млрд. рублей. И хороший срок в будущем
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments3
Владимир Плахотнюк – личность одиозная. Богатейший олигарх Молдавии. Фото ТАСС/ Вадим ДенисовВладимир Плахотнюк – личность одиозная. Богатейший олигарх Молдавии. Фото ТАСС/ Вадим Денисов
Изменить размер текста:

Известный молдавский политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк, которого за глаза называют «хозяином Молдавии» попал в центр внимания российских правоохранительных органов. МВД РФ объявило о пресечении деятельности организованного преступного сообщества (в просторечии – банды), которая вывела из России не менее 37 млрд. рублей за 2013-2014 годы.

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, данная банда под предлогом продажи валюты переводила деньги из «Русского Земельного банка» и банка «Западный» на счета иностранных организаций, в частности «BC Moldindconbank S.A.» в Молдавии: а затем эти деньги списывались по подложным решениям местных судов. Во главе структуры находились имеющие гражданство РФ (в том числе) Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В отношении них возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, а в рамках этого дела арестован житель Москвы Александр Коркин.

Владимир Плахотнюк – личность одиозная. Богатейший олигарх Молдавии, хозяин не только республики, но и правящей Демократической партии, официально являющийся ее лидером. По мнению многих экспертов, прозападный курс страны, установленный Плахотнюком и его партией, продиктован не столько стремлением к каким-то евроценностям, а щедрой финансовой поддержкой, оказываемой ЕС. Впрочем, в Евросоюзе после ряда молдавских коррупционных скандалов, связанных с западной помощью и даже откровенного воровства (самый масштабный случай – кража 1 млрд. долларов США в 2014-м) разочаровались в Кишиневе и почти перестали выделять помощь. В ноябре 2017-го Плахотнюк был заочно арестован в России Басманным судом и объявлен в международный розыск по обвинению в приготовлении к организации убийства российского банкира Германа Горбунцова, выжившего после покушения. Теперь у Москвы будет еще один повод объявить его в розыск по линии Интерпола. Одним из крупнейших деловых партнеров Плахотнюка и, как говорят, даже личных друзей, является Петр Порошенко, имеющий в Молдавии свой бизнес.

Подельник Плахотнюка Вячеслав Платон – личность не менее «примечательная». Он засветился в выводе из России не менее 20 млрд. долларов по «молдавским схемам» и в рамках дела о «краже миллиарда» был экстрадирован из Украины, где скрывался, в Кишинев.

В ближайшее воскресенье в Молдавии пройдут парламентские выборы, на которых перед стоящими за Плахотнюком силами поставлена задача-максимум – не допустить победы партии социалистов, поддерживающей нынешнего президента Молдавии Игоря Додона. Для этого была даже изменена, вопреки рекомендациям ЕС и ПАСЕ, избирательная система страны, чтобы провести нужных кандидатов-тяжеловесов по мажоритарным округам. В немалой степени нынешние выборы – вопрос выживания самого Плахотнюка в качестве и политика, и бизнесмена.

Что касается обнародованной МВД РФ информации, она вряд ли окажет какое-то влияние на итоги выборов, поскольку для ее «раскручивания» у оппонентов «хозяина Молдовы» уже не осталось времени. Это могло бы сыграть некую роль, если бы обвинение в преступлении прозвучало хотя бы пару недель назад, а не за день (фактически) до выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молдавского олигарха Плахотнюка заподозрили в выводе из России 37 миллиардов рублей

В МВД России сообщили о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 миллиардов рублей. Одним из организаторов преступной схемы оказался председатель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Политолог: Нам не нужно ставить ракеты на Кубе - достаточно подлодок в Атлантике
Глава Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин прокомментировал заявление Путина о вооружениях, которые «могут достигать территорий, где принимаются соответствующие решения»
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая онлайн-трансляция
Глава государства обращается к стране со стратегическим документом. Прямая трансляция Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 началась ровно в 12.00 [видеотрансляция]
Новости 24