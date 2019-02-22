2019-02-22T14:53:54+03:00
Экономика

Кто может вывести из кризиса российскую экономику: «Комсомолка» выбирает альтернативный кабинет министров

Эксперты и читатели назвали кандидатов в экономический блок правительства
Михаил ЗУБОВ
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Но никто не отменял старого комсомольского принципа: отвергая — предлагай. Не нравятся эти министры — давайте выберем новыхНо никто не отменял старого комсомольского принципа: отвергая — предлагай. Не нравятся эти министры — давайте выберем новыхФото: Михаил ФРОЛОВ
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Самым критикуемым блоком кабмина в последние годы стал экономический, что и естественно: уровень жизни растет медленно, а у многих не повышается вовсе, курс рубля радует не всех, а сложные реформы идут одна за другой: пенсионная, налоги для самозанятых, рост НДС… Все шишки сыплются на Минфин, ЦБ, Минэкономразвития. К примеру рейтинг доверия Антона Силуанова колеблется от двух до трех процентов по данным ВЦИОМ, а согласно исследованием ИА REGNUM его высказывания по поводу целесообразности реформ вызывают раздражение у 87,7% респондентов. Немногим лучше позиции в общественном мнении у Максима Орешкина и Эльвиры Набиуллиной.

Но никто не отменял старого комсомольского принципа: отвергая — предлагай. Не нравятся эти министры — давайте выберем новых. Мы предложили ведущим экономистам, бывшим членам правительства и политическим фигурам выбрать кандидатуры людей, которые могли бы занять места в экономическом блоке кабмина и объяснить свой выбор. А для читателей провели голосование на сайте kp.ru и вот что из этого получилось.

Эксперты и читатели назвали кандидатов в экономический блок правительства Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Эксперты и читатели назвали кандидатов в экономический блок правительстваФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИСПОРТИТЬ АППЕТИТ МИНФИНУ

Оксана Дмитриева, бывший министр труда, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга:

- Силуанов только копит, но не анализирует причины того, почему эти деньги не приносят пользы. Я считаю, что на должность министра финансов и вице-премьера лучше всего подходит бывший заместитель председателя счетной палаты, главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд. Он и ученый, и прекрасный практик, способный выявить проблему и предложить пути ее решения.

Кандидатура на пост главы минпромторга для меня очевидна: это Константин Бабкин. Он — успешный практик: предприниматель, руководитель холдинга и председатель совета ТПП России по промышленному развитию. На деле доказал, что умеет поднимать заводы, и смелый человек: его письмо Путину о производстве тракторов наделало много шума. У нас ведь все понимают только в добыче и продаже углеводородов, а минпромторгу нужен человек, разбирающийся в несырьевом секторе в условиях конкурентной среды.

О министерстве экономического развития много спорят: нужно ли оно. Я думаю - нужно, чтобы строить стратегию, как Госплан. Но министры меняются, а толку нет. И до тех пор, пока не будут определены задачи этого министерства, нет смысла говорить о руководителе.

Набиуллина, конечно, не руководит ЦБ самостоятельно, а только выполняет указания правительства. Нужна более самостоятельная фигура, способная спорить с решениями правительства, которые противоречат здравому смыслу. Например — советник главы ЦБ Алексей Симановский или Горегляд, которого я уже упоминала.

Руслан Хасбулатов, последний председатель Верховного Совета России, зав. кафедрой мировой экономики РЭУ им. Плеханова:

- Министр финансов не должен играть определяющую роль в правительстве. Его дело - любыми способами приумножать казну, аккумулировать деньги, и не интересоваться другими вопросами. А другие министры должны сдерживать его аппетит и разумно направлять собранные минфином ресурсы на развитие экономики. Если министр финансов получает доминирование, то развитие летит к черту, он будет только собирать и никому ничего не даст.

Среди действующих экономистов я бы выделил советника президента Глазьева и отдал минфин ему. А сдерживать его должна крупная личность и стратег в ранге министра экономического развития.

Сегодня это министерство — анекдот. Вместо реальной работы оно стало заниматься исправлением статистики на бумаге. Я лично, когда возглавлял Верховный Совет, инициировал решение о том, чтобы статистическая служба стала независимой от правительства. И вот сейчас Росстат включают в состав минэкономразвития. И они сразу начинают выдавать прекрасные показатели по росту ВВП и зарплат. Даже в Советском Союзе в такие дешевые игрушки не играли. Это опасно для страны и говорит о несерьезности концепций, которыми руководствуется министерство.

Минэкономразвития должен возглавлять очень мощный, грамотный экономист, самостоятельный экономист и политик, с которым бы считались. Руслан Гринберг — идеальная кандидатура.

На руководительницу ЦБ напрасно катят бочку — она бесправна: входит в систему финансово-экономического блока и неукоснительно выполняет указания центра. Дай Набиуллиной намек на самостоятельность, подобную руководству американской ФРС — она тут же сделает процентные ставки, как в США. А сейчас кого во главу ЦБ не назначай — ничего не изменится.

Что сказать про главу минпромторга… Высшим органом ВТО является собрание министров торговли всех стран, входящих в эту организацию. А у нас даже самостоятельного министра торговли нет, а есть министерство с огромным аппаратом, в котором непонятно: кто отвечает за промышленность, а кто за торговлю.

УВИДЕТЬ ЦЕЛЬ

Ксения Собчак, бывший кандидат в президенты России:

- Безусловно, мой кандидат в министры финансов — это Алексей Кудрин. Он видит цель, не мечется, а выстраивает стратегию. Он на этой должности проводил курс на реформирование, в котором нуждается наша экономика. Ей требуется рост, а не стабильная стагнация. Кудрин об этом говорил еще пять-шесть лет назад. Кстати, если бы мы тогда начали проводить пенсионную реформу, как он и предлагал, ее можно было бы сделать более плавной и менее болезненной для людей.

Что касается Центробанка, то проблема не в Набиуллиной, которая является профессиональным человеком, а в поставленной перед ней целью: удерживать рубль несмотря ни на что. Рубль решили делать полноценной валютой постепенно, используя в качестве подпорок механизмы валютных интервенций, а в результате мы получаем обратный результат - резкие скачки, которые пугают инвесторов. Если есть человек, который может не исполнять приказы правительства, а спорить, то нужно в ЦБ назначить его.

Руслан Гринберг, научный руководитель Высшей школы экономики:

- Прежде, чем менять министров, требуется понять, какова цель правительства? Если сохранять то, что у нас еще осталось — министерство экономического развития просто не нужно. Его можно слить с минфином, которому оно и так фактически подчиняется. Будут вместе копить ради сохранения макроэкономической стабильности, поддерживать страну в стагнации, чтобы хуже не было. В этом смысле у Силуанова все отлично: он больше зарабатывает, чем тратит. С бухгалтерской точки зрения это успех, Силуанову есть чем отчитываться. Но для современного государства повадки Плюшкина - глупость большая. Поэтому обратной стороной хороших отчетов минфина становится то, что министру экономического развития отчитываться просто нечем.

На рост нужно тратить. И министр экономики должен выбивать деньги на это. Кто способен на такую битву с минфином? Я думаю, что Андрей Клепач, который уже работал заместителем министра (в период с 2008 по 2014 год) и занимался вопросами стратегического планирования.

Министром финансов я бы назначил академика Александра Некипелова. Он не будет Плюшкиным, когда средства нужны для реальной программы.

Сложнее с главой ЦБ. Тут нужен человек сдержанный. У нас есть люди, которые хотят печатать деньги — им нельзя доверять, с другой он должен быть готов влиять на экономические процессы путем расширения или сужения денежной массы. Думаю, с этим справился бы директор Института стратегического анализа Игорь Николаев. Впрочем, он подходит также на роль и министра экономики, и министра финансов.

НЕ УВЕРЕН — НЕ ЛОМАЙ

Евгений Ясин, бывший министр экономики России (1994-97), член Совета при президенте России по правам человека:

- Если бы от меня что-то зависело, то я бы начал не со смены правительства. Я уверен: то правительство, которое мы сегодня имеем, не является причиной наших трудностей. Проблемы нашей экономики вытекают из организации нашей избирательной системы и того, какие законы и решения принимают народные избранники. И от того, что мы поменяем Силуанова, Набиуллину или Орешкина, система не изменится. Кроме того, я хочу сказать, что Силуанов — толковый министр, у Орешкина большое карьерное будущее, а Набиулина показала свой высочайший уровень в 2014 году, когда оказала России очень большую услугу тем, что не дала рублю рухнуть в бездну. Да, рано или поздно ради того, чтобы потрафить общественному мнению, у нас уберут пару хороших министров из финансово-экономического блока. Сломать легко. Но далеко не факт, что новые министры окажутся такими же профессионалами.

Читатели, участвовавшие в опросе на kp.ru, называли также кандидатуры двукратного кандидата в мэры Москвы Михаила Дегтярева, известного своей бесконечной голодовкой в Астрахани Олега Шеина, самого няшного прокурора, депутата Наталью Поклонскую, нового социалиста Николая Платошкина и двух постоянных авторов «КП» Никиту Кричевского и Михаила Делягина. А итоги голосования видны из инфографики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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