2019-02-22T16:19:22+03:00
Звезды

Врачи вынесли вердикт больному Фадееву

Российскому композитору и музыкальному продюсеру остается только молиться
Ольга ЛИБГАРДТ
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Продюсер, композитор Максим Фадеев.Продюсер, композитор Максим Фадеев.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Максим Фадеев более десяти лет страдает тяжелым недугом. Музыкант не может полноценно заниматься концертной деятельностью, потому что любые громкие звуки губительны для его травмированного слуха.

В возрасте 38 лет Максим Фадеев потерял способность слышать. Композитор долго лечился. Доктора разных стран сошлись в одном: процесс необратим, пишет Sobesednik.ru.

Лишь китайские специалисты взялись помочь автору-исполнителю. Они смогли частично вернуть музыканту слух.

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Максим Фадеев более десяти лет страдает тяжелым недугом
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Фадеев никогда не скрывал от поклонников свои проблемы со здоровьем. В соцсетях музыкант разом ответил на все вопросы, касающиеся его выступлений: "На данный момент пока я... не собираюсь устраивать масштабный тур. Поймите меня правильно, у нас большой технический райдер и без своей аппаратуры я просто не смогу петь".

По словам продюсера, чтобы организовать даже одно выступление, нужно задействовать очень много ресурсов. "К тому же моя слуховая травма дает о себе знать - громкие звуки мне вредят и калечат слух, несмотря на то что я выступаю со своими приборами", - констатировал Максим.

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Фадеев никогда не скрывал от поклонников свои проблемы со здоровьем
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"Врачи запретили мне продолжать концертную деятельность, но я намерен посетить те города, которые уже заявлены. Дай Бог, все пройдет хорошо", - резюмировал Фадеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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