2019-02-22T15:56:19+03:00
Общество

Что подарить на 23 февраля: Мужчины хотят за руль и на отдых

Но женщины, похоже, отделаются одеколоном и авторучками
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Все хотят получить подарок, который они сами себе не могут позволить, просто сейчас эти желания были озвученыВсе хотят получить подарок, который они сами себе не могут позволить, просто сейчас эти желания были озвученыФото: EAST NEWS
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Как-то повелось, что на День защитника отечества мужчины в России получают обычно пару носков и пузырек с лосьоном после бриться. Традиция! Но кто заглядывал в потаенные уголки нашей щетинистой души, чтобы спросить - а что же вам, действительно, мужики, от женщин-то нужно?

За непростую миссию взялся Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи спросили мужчин, что они мечтают получить в подарок, а женщин - что они собираются подарить. Результат, как говорится, - на табло (см. таблицу).

Что сказать? С одной стороны, остается только позавидовать упрямству и здоровому консерватизму прекрасной половины. Не нами придумано, что авторучка лучший подарок на 23 февраля - не нам и менять. Получите, распишитесь. С другой стороны, а защитнички-то тоже не промах. Это раньше бруталы радовались и бритвенному станку, а теперь им подавай авто и мобильники (отдельный привет тому 1% опрошенных мужчин, кто хочет получить в подарок цветы).

Почему так выросли аппетиты сильного пола? Это вопрос «КП» задала писателю Марии Арбатовой:

- Все хотят получить подарок, который они сами себе не могут позволить, просто сейчас эти желания были озвучены, - ответила Арбатова. - Сомневаюсь, что многие мужчины, действительно, рассчитывают на автомобиль в подарок. Зато их вторые половинки узнают, что им грезится. Но кто-то может получить желаемое. Сейчас состоятельные женщины стали заключать браки с мужчинами младше себя и менее успешными. Лично я своим мужчинам заказываю большой торт-мороженное, чтобы они приехали и вместе со мной его съели. Это лучший подарок.

Чего хотят мужчины:

Турпутевку 22%

Автомобиль 17%

Билеты на концерт, ужин в ресторане 13%

Деньги 13%

Cмартфон и другие гаджеты 10%

Книгу 10%

Что подарят женщины:

Парфюмерию 35%

Сувениры (авторучки, блокноты) 29%

Одежду, обувь 16%

Спиртные напитки 13%

Деньги 12%

Игрушки 8%

ИСТОЧНИК KP.RU

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