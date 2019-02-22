Что подарить на 23 февраля: Мужчины хотят за руль и на отдых

Как-то повелось, что на День защитника отечества мужчины в России получают обычно пару носков и пузырек с лосьоном после бриться. Традиция! Но кто заглядывал в потаенные уголки нашей щетинистой души, чтобы спросить - а что же вам, действительно, мужики, от женщин-то нужно?

За непростую миссию взялся Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи спросили мужчин, что они мечтают получить в подарок, а женщин - что они собираются подарить. Результат, как говорится, - на табло (см. таблицу).

Что сказать? С одной стороны, остается только позавидовать упрямству и здоровому консерватизму прекрасной половины. Не нами придумано, что авторучка лучший подарок на 23 февраля - не нам и менять. Получите, распишитесь. С другой стороны, а защитнички-то тоже не промах. Это раньше бруталы радовались и бритвенному станку, а теперь им подавай авто и мобильники (отдельный привет тому 1% опрошенных мужчин, кто хочет получить в подарок цветы).

Почему так выросли аппетиты сильного пола? Это вопрос «КП» задала писателю Марии Арбатовой:

- Все хотят получить подарок, который они сами себе не могут позволить, просто сейчас эти желания были озвучены, - ответила Арбатова. - Сомневаюсь, что многие мужчины, действительно, рассчитывают на автомобиль в подарок. Зато их вторые половинки узнают, что им грезится. Но кто-то может получить желаемое. Сейчас состоятельные женщины стали заключать браки с мужчинами младше себя и менее успешными. Лично я своим мужчинам заказываю большой торт-мороженное, чтобы они приехали и вместе со мной его съели. Это лучший подарок.

Чего хотят мужчины:

Турпутевку 22%

Автомобиль 17%

Билеты на концерт, ужин в ресторане 13%

Деньги 13%

Cмартфон и другие гаджеты 10%

Книгу 10%

Что подарят женщины:

Парфюмерию 35%

Сувениры (авторучки, блокноты) 29%

Одежду, обувь 16%

Спиртные напитки 13%

Деньги 12%

Игрушки 8%