Наташа Королева потеряла зубы из-за стресса

Наташа Королева столкнулась с серьезной проблемой. В результате стрессов, которых в жизни у "русалки" предостаточно, зубы у нее стали рушиться.

"Зубы у меня были красивые, все свои, хорошие, - признается Наташа Королева. - Но из-за постоянного стресса начали стираться".

koroleva__star Наташа Королева лишилась зубов

Супруга стриптизера Тарзана заявила, что потеряла она свои зубы очень быстро. Но врачи нашли выход. "Пришлось поставить на них чехольчики. Я делала зубы в клинике моей подруги, которая специализируется на протезировании. Поэтому мне сделали хорошо, результатом я довольна", - гордится новыми зубами певица.

Однако ее печалит, что также столкнулась и с эпидемией гриппа, который бушует в России. Серьезная болезнь подкосила ее ближайший круг. Сама Наташа держится из последних сил.

"Я все время нахожусь в каком-то цейтноте. У меня совершенно нет ни на что времени. Плюс в офисе все заболели. Лежат в лежку с температурой 39", - вздыхает исполнительница.

При этом Королева остается верна себе - предпочитает натуральность во всем. "Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала", - уверяет красавица.

koroleva__star 46-летие певица планирует встретить во всеоружии

Сейчас знаменитость готовится к своему дню рождения. Как передает Sobesednik.ru, 46-летие она планирует встретить с размахом. Артистка вознамерилась похудеть к празднику, поэтому в последнее время старается не позволять себе ничего лишнего.