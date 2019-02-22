Ученые выяснили возраст расцвета умственных способностей

С телом все более ли менее понятно. После 30 лет наши физические возможности постепенно снижаются. А как быть с мозгами? На какой возраст приходится пик интеллектуальной деятельности? И когда начинается спад? На этот счет существуют два противоположных убеждения. Они уверены, что мудрость приходит только со старостью. Сторонники молодежного шовинизма полагают, что старого пса уже не выучишь новым трюкам.

Психолог Гарвардского университета Джошуа Хартшорн и Лаура Джермин из госпиталя Массачусеттского университета более 10 лет изучают, как меняются когнитивные способности людей на протяжении жизни. Чтобы получить большую базу данных, на основе которой можно сделать достоверные выводы, ученые использовали новый инструмент - вирусные интернет-викторины. По их инициативе были созданы исследовательские сайты TestMyBrain.org и GamesWithWords.org. И специалисты, которые занимаются изучением мозга, разработали и разместили на этих сайтах огромное количество когнитивных тестов. С помощью этих испытаний были получены и обработаны данные более 3 миллионов добровольцев со всего мира.

В итоге получилась четкая картина пиков когнитивных способностей, которые сопровождают нас практически на протяжении всей нашей сознательной жизни.

Пики умственных способностей

18-19 лет. В этом возрасте мы достигаем максимальной скорость обработки информации. Под быстротой мышления подразумевается время, которое длится с момента получения информации (зрительной или речевой) до момента её осознания и ответной реакции. После 20 лет скорость обработки сразу начинает снижаться.

25 лет. Время расцвета кратковременной памяти. Это своего рода временное «хранилище», которое позволяет удерживать в голове оперативный объем информации до того момента, как она будет либо забыта за ненадобностью, либо перейдет в долговременную память. Последующие 10 лет емкость этого хранилища остается максимальной, но после 35 лет нам будет все труднее держать в голове большие объемы данных.

30 лет. В этом возрасте у нас лучше всего работает память на лица. Затем встречая человека мы все чаще будем мучительно вспоминать: где же я его раньше видел?

40-50 лет. Время для расцвета такой свехспособности, как умение заглянуть в душу другому человеку. Ученые называют это «эмоциональным восприятием». Измеряется это умение очень просто: например, добровольцам дают фото глаз человека и просят определить какие чувства он испытывает: страх, радость тревогу, недоумение... Молодые читают «по глазам» заметно хуже. Что интересно, это умение мы сохраняем без потери качества до 60 лет.

60 лет. Вы думали в этот момент мозг собирается на покой? Ничего подобного! В этом возрасте высшего значения достигает словарный запас. Причем, у каждого следующего поколения лексический максимум обнаруживается во все более поздних возрастах. Ученые это связывают с тем, что физический труд постепенно вытесняется трудом умственным. И людям все больше приходится шевелить мозгами. Кроме того, они получают более совершенное образование и имеют более широкий доступ к информации.

60-70 лет. Годы расцвета для кристаллизовавшегося интеллекта. Это способность принимать решения, используя накопленный жизненный опыт, знания о людях, навыки и долговременную память. Кристализовавшийся интеллект следует отличать от подвижного интеллекта, который отвечает за изучение чего-то нового, умение решить проблему, выйдя за пределы имеющихся знаний.

Таким образом, нет ни одного возрастного периода, когда ваши интеллектуальные способности переживают полный кризис, подытоживает Джошуа Хартшорн. На одном этапе жизни вы лучше решаете одни задачи, а на другом - другие. И это, наверное, хороший повод для оптимизма.

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