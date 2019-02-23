Россию от глобального кризиса спасут золото и самозанятые

В последние месяцы все больше разговоров о скором глобальном экономическом кризисе, который потрясет мир. Насколько можно этому верить?

- Одна из сфер противоборств, подробно расписанных в Американской стратегии национальной безопасности – финансово-экономическая, - говорит ведущий эксперт Института системно-стратегического анализа Елена ЛАРИНА. – Поэтому каждый год Разведывательное сообщество США, объединяющее ЦРУ, ФБР и еще более десятка спецслужб страны, проводит на эту тему закрытые совещания. С привлечением известных экономистов-теоретиков, а также хозяев и топ-менеджмента ведущих компаний, в том числе инвестиционных.

В июле 2018 г на подобном совещании откровенно обсуждались перспективы мировой экономики на ближайшие 10 лет.

Спикеры и основные выступающие были единодушны: в 2019-20 годах действительно может начаться глобальный финансово-экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией и превосходящий мировой кризис 2008-2009 гг. Преодоление его последствий может затянуться до 2035 года.

СПУСКОВЫМ КРЮЧКОМ СТАНУТ АМЕРИКА И КИТАЙ

- Советники американского Разведсообщества пришли к трём ключевым выводам, - продолжает рассказ Елена Ларина. - Во-первых, глобальный кризис неизбежен. Поэтому необходимо подготовить финансово-экономическую инфраструктуру к работе в форс-мажорных условиях.

Во-вторых, до 2025 г., если процессы будут развиваться так же, как в последние 15 лет, Китай не только станет мощнейшей экономикой мира, но и, весьма вероятно, догонит Соединенные Штаты в сфере высоких технологий.

В-третьих, в условиях глобального кризиса неизбежно резкое ухудшение экономической ситуации в странах, специализирующихся в глобальном разделении труда на производстве сельскохозяйственной продукции, добыче нефти и газа, сырья для металлургической, химической промышленности и т.п.

- Это камень в российский огород.

-Увы…

- Великая депрессия – глобальный экономический кризис ХХ века – началась в 1929 году в Америке. С биржевого краха. Мировой кризис 2008-2009 г. тоже возник за океаном – с банкротства старейшего инвестиционного банка «Леман бразерс». Где рванет на этот раз?

- Кризис начнется либо в США, либо в Китае, считают консультанты Разведсообщества Штатов. Он охватит весь мир и будет по продолжительности гораздо более длительным, чем прежние. А по уровню падения всех экономических показателей сравнится разве что с Великой депрессией 30-х годов прошлого века.

Однако Соединенные Штаты обладают большим потенциалом пластичности и умения реагировать на кризисы, прозвучало на совещании. Китай же последние 30 лет развивался бескризисно, поэтому его руководство не имеет опыта реагирования на форс-мажорные ситуации в экономике. США должны не допустить возвышения Китая, принудить его к условиям существования в мире, где имеется один лидер. Для этого на совещании было рекомендовано администрации Трампа вести все переговоры с Пекином крайне жестко.

- Одно из главных предвыборных обещаний Трампа, помимо строительства стены на границе с Мексикой и выхода из Парижского климатического протокола, было - поставить на место Китай. Дескать, он слишком много продает своих товаров в Штаты, и слишком мало покупает американскую продукцию.

- Трамп-президент держит слово. Фактически он поставил Поднебесной ультиматум. С января в Пекине и Вашингтоне попеременно идут закрытые переговоры на высоком уровне по торговле между странами. Если не удастся достичь компромисса, то с 1 марта США угрожают на 25% поднять тарифы на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд. долларов на первом этапе. А в дальнейшем – на весь китайский импорт.

Практически все серьезные аналитики согласны, что отсутствие американо-китайского соглашения как раз и может стать триггером, спусковым крючком, который ускорит переход от замедления мировой экономики к её беспрецедентному кризису.

Ведущий эксперт Института системно-стратегического анализа Елена ЛАРИНА.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- И что китайцы? Времени осталось всего ничего.

- В середине февраля председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучином заявил, что Китай готов к продуктивному взаимодействию с американской стороной ради достижения соглашения по торгово-экономическим вопросам.

Однако ведущие западные СМИ выражают скептицизм относительно этого соглашения, даже если оно будет подписано.

Да, Пекин готов импортировать из-за океана все возрастающие объемы продукции и услуг, чтобы уменьшить американский дефицит торгового баланса. Готов даже отказаться в пользу Америки от традиционных поставщиков сельскохозяйственной продукции, той же сои из Юго-Восточной и Центральной Азии, нефти и газа - из стран Ближнего Востока и России.

Однако Белому дому нужна принципиально иная сделка. В ней выравнивание торгового баланса – лишь видимая верхушка айсберга.

- Так что же на самом деле нужно Трампу от Пекина?

- Как стало известно Reuters, американцы требуют согласия по трём ключевым пунктам. Которые, по восточной традиции, очень похожи на унижение и потерю лица для китайского руководства.

- Говорят, «потеря лица» - самое страшное по китайскому кодексу чести.

- Во-первых, янки требуют права на проверку документации по интеллектуальной собственности, находящейся в распоряжении любых китайских компаний, осуществляющих экспортные операции в сфере высоких технологий. Еще пару лет назад Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, согласно которому китайские хакеры, близкие к правительству, украли в Америке с 2011 по 2016 гг. интеллектуальной собственности на 300 млрд. долларов. Сложно судить о сумме, но то, что значительная часть американской интеллектуальной собственности ушла в Китай – это факт. Именно в контексте этого пункта сегодня в Соединенных Штатах осуществляют беспрецедентные операции против мирового гиганта - компании Huawei. Она официально обвинена в промышленном шпионаже. Дочь основателя компании, нынешний финансовый директор Мэн Вань Чжоу находится под домашним арестом в Канаде, США добиваются ее экстрадиции.

Во-вторых, Вашингтон требует от правительства КНР разрешить периодические проверки китайских экспортных компаний на предмет дотаций от государства на реализацию продукции на мировом рынке по демпинговым ценам.

В-третьих, Вашингтон предлагает Пекину разработать программу отмены промышленных экспортных субсидий и льготных кредитов для экспортеров и предоставить США право инспектировать эти предприятия.

По сути, Белый дом хочет получить право на контроль внутренней, внешнеэкономической и торгово-технологической политики Китая. Фактически это означает, что в любой нужный момент США могут выйти из соглашения и поднять тарифы, аргументируя это несоблюдением Пекином тех или иных согласованных положений, которые, дескать, выявлены в ходе проверок и экспертиз.

- Выходит, все идет по плану, предложенному экспертами Разведсообщества США на июльском совещании. Любой ценой не допустить возвышения Китая.

- Китай однозначно не вел бы переговоры с США на подобных условиях, если бы ему в полной мере удалось в десятые годы ХХI века переориентировать свое производство с экспорта на внутренний рынок. Но этого не случилось. Приходится терпеть ультиматумы Трампа, вести переговоры в надежде на светлое будущее…

ФИНАНСОВЫЙ ПУЗЫРЬ ДОЛЖЕН ЛОПНУТЬ

- Елена, а почему, собственно, в ближайшие год-два может начаться мировой экономический кризис?

- По трем основным причинам. Перечислю коротко.

1. Прежний финансовый кризис заливали деньгами. На завершающей стадии глобальный ВВП составлял примерно 65 трлн. долларов, а денежная масса – 50 трлн. Сейчас мировая денежная масса достигла $90 трлн., а объем глобального ВВП – примерно $80 трлн. Как видим, денег стало еще больше. За счет их эмиссии (печатания). Центральные банки не только эмитировали беспрецедентную в истории массу финансовых средств, но и направили ее не домохозяйствам (населению) и реальному бизнесу, а передали правительствам на покрытие государственных долгов и отправили в финансовые институты. Ключевым здесь является слово «отправили». Поскольку средства выделялись либо на беспроцентной основе, либо под 0,5% годовых на произвольно долгий срок.

Это не могло не привести к беспрецедентному надуванию пузырей на всех основных рынках активов, включая акции, корпоративные ценные бумаги, недвижимость и сырьевые контракты, прежде всего на нефть и металлы. Низкие темпы экономического роста в сочетании с увеличением денежной массы, мультиплицированной сверхнизкой кредитной ставкой, и вызвали бум на фондовом и иных капитальных рынках.

- А пузыри всегда лопаются. В том числе финансовые.

- Совершенно верно.

Вторая причина - рост долгов США и Китая. Тех самых стран, где, по прогнозам аналитиков, и должен начаться новый глобальный кризис. Что касается Соединенных Штатов, то при некотором, хотя и незначительном сокращении задолженности корпораций, государственный долг уже достиг 22 трлн. долларов.

- Фантастическая сумма!

- И это только начало. Курс на снижение налогов, выбранный администрацией Д.Трампа, вкупе с наращиванием военных и инфраструктурных расходов ведет к росту госдолга в долгосрочной перспективе. Впрочем, с макроэкономических позиций нет большой разницы, составляет госдолг 10 или 30 трлн. долларов. Правительство США отличается от любого заемщика тем, что может расплатиться де факто собственным товаром. Хотя ФРС, выполняющая в США роль Центрального банка, действительно независима от президента, она является агентством государственной власти, а не частной лавочкой. Если ситуация с госдолгом станет угрожающей, ФРС выкупит часть за вновь эмитированные (напечатанные) доллары.

- Всего делов-то!

- Куда сложнее ситуация с долгами американских домохозяйств (населения). С 2012 по конец 2016 г., при Обаме, они сокращались. При Трампе вновь стали расти. Достигли уже 13,5 трлн. долларов, примерно 65% ВВП. Основная часть - 9 трлн. долларов - ипотека. В значительной степени это связано с увеличением ипотечных ставок с 2,5% в 2010 г. до 4,6% - в настоящее время. Американцам сейчас приходится больше платить по кредитам, затягивать пояса.

В отличие от Соединенных Штатов, где быстрыми темпами растут долги государства и домохозяйств, в Китае, наоборот, наиболее резко выросла задолженность бизнеса. Сейчас она составляет 166% от ВВП. Долг домохозяйств и правительственный - соответственно 43% и 46% . Долги бизнеса - оборотная сторона поддержания экономического роста КНР за счет создания гигантских инфраструктурных объектов и т.п. Значительная часть денег материализовалась в пустых городах, шоссе в никуда и прочих диковинах. Это позволяет многим независимым экспертам утверждать, что экономический рост Китая с точки зрения общественной полезности под большим вопросом. Если исключить бесконечно строящиеся города, дороги, другие циклопические объекты, а также незавершенное строительство и неустановленное оборудование, то к настоящему времени темпы экономического роста в КНР упали примерно до 3%.

- Что мешает коммунистическим правителям КНР, полностью контролирующим Народный Банк Китая, дать команду напечатать новые юани и покрыть долги бизнеса?

- В ограниченных масштабах это делается постоянно. Однако в крупных размерах провести такую операцию невозможно.

- А как же ФРС в случае необходимости погасит за счет печатного станка часть госдолга США?

- Между долларом и юанем дистанция огромного размера. Дополнительную американскую эмиссию с удовольствием поглотит мировой рынок. Ведь доллар - главная валюта международных инвестиционных операций. Юань, при всей количественной мощи китайской экономики и включении его в корзину резервных валют МВФ, так и не стал и на ближайшую перспективу не станет ведущей валютой международных расчетов.

Любая эмиссия ведет к снижению курса валюты. Вашингтон начал де факто торговую войну с Пекином не только из-за кражи интеллектуальной собственности и демпинговых цен на китайский экспорт, но и прежде всего из-за заниженного курса юаня к доллару. Если китайское руководство захочет выйти из кризиса за счет эмиссии юаня, это немедленно приведет к его девальвации. Что еще больше ухудшит торгово-инвестиционный баланс между США и Китаем. Вашингтон неминуемо поднимет тарифы еще выше, что может запросто парализовать китайский экспорт в Штаты, привести к непредсказуемым последствиям для всей экономики Поднебесной. Поэтому власти КНР бороться с кризисом эмиссией юаня впредь не будут.

Третья причина грядущего глобального кризиса - отсутствие внешних рынков для основных мировых игроков. Экономический рост предполагает выполнение одного из условий: либо внутри страны правительство, бизнес и население начинают больше потреблять (за счет своих накоплений или кредитов), либо увеличивается положительное или уменьшается отрицательное сальдо внешнеторговых операций. Все эти возможности у Соединенных Штатов, стран ЕС, Китая и Японии исчерпаны, хотя и по разным причинам. Для Китая главная причина неизбежности сползания в глубокий финансово-экономический кризис - долговой пузырь и невозможность его плавного спускания за счет эмиссии.

Экономический рост США определяется, прежде всего, не внешними, а внутренними факторами. Примерно 70% ВВП потребляется домохозяйствами. Что делает Штаты экономически абсолютно независимой страной. В отличие от Китая, Японии, Южной Кореи, России. Однако плюсы всегда подразумевают и минусы. За 20 лет ежегодный доход домохозяйства в среднем по Америке увеличился с $54,1 тысячи до $60,5 тысяч. За 20 лет – всего на 10%. Прежде потребление росло за счет кредитов. Но в последние годы народ перестал брать новые кредиты, стараясь аккуратно обслуживать ранее взятые.

- А как же знаменитая налоговая реформа Трампа?

- Она играет на руку большому бизнесу. И почти не касается людей с низкими и средними доходами. Поэтому налоговая реформа не привела к росту потребления. Так что за счет домохозяйств экономического роста в США в ближайшие годы ожидать не приходится. Более того, в условиях практически неизбежного экономического кризиса финансисты попробуют компенсировать свои проблемы за счет еще более жесткого отношения к мелким заемщикам. Потребление сократится.

ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ

- Рузвельт, помнится, выводил Америку из Великой депрессии строительством дорог, плотин и т.д. Что мешает повторить его опыт в ХХI веке, чтобы предотвратить Великую депрессию 2.0?

- В принципе, государство могло бы стать локомотивом экономического роста. Как во времена Рузвельта, Рейгана. Тем более, администрация Трампа объявила о крупномасштабных инфраструктурных и транспортных проектах. Однако Америка становится все более расколотой по политическому принципу. Можно с уверенностью прогнозировать, что демократы не простят республиканцам их стремления ликвидировать социальное наследие Обамы в части пенсионного и медицинского обеспечения, увеличения числа дотируемых государством мест в высших учебных заведениях и программы поддержки науки и новых технологий. Они симметрично ответят ограничениями на бюджетное финансирование строительства пограничных стен, шоссейных дорог и трубопроводов.

- С мексиканской стеной Трампа уже ограничивают в деньгах.

- Поэтому в 2019-2020 гг нельзя ждать по-настоящему крупного увеличения производительных государственных расходов.

В условиях закредитованности всех заемщиков и отсутствия резервов экономического роста внутри США единственной надеждой мог бы стать мировой рынок с резким увеличением американского экспорта. Увы… Китай сегодня еще ближе к кризису, чем Соединённые Штаты. На Европу надежды нет. Обратили внимание, как бледно прошел в январе Всемирный экономический форум в Давосе? Впервые за два десятка лет. На нем не было ведущих лиц из США и России. Достаточно малочисленная делегация Китая. Наглядное доказательство снижения роли европейского рынка для глобальной экономики. С финансово-экономической точки зрения Евросоюз сегодня - невероятное образование, которое неизбежно должно либо измениться, либо распасться. Иметь единую валюту – евро – и национальные в каждой стране бюджеты с собственными налоговыми системами просто невозможно. В лучшем случае Европа будет пребывать в стагнации, и не сможет нарастить импорт из США.

Новые развивающиеся страны и экспортеры углеводородов также не смогут значительно увеличить закупку американской продукции. При падении темпов роста Китая неизбежны новые потрясения на нефтегазовом рынке и рынке экспорта металлов. Грядущий экономический кризис скажется на экспортно-ориентированных монопродуктовых странах сильнее всего.

Все эти соображения и подтолкнули экономических экспертов, обслуживающих американское Разведывательное сообщество, к выводу о неизбежном начале глобального экономического кризиса в 2019-2020 гг.

Именно от США зависит, как и когда мир войдет в новый кризис. Естественно, что Трамп, как президент, не просто слушает и читает прогнозные выкладки своих и привлеченных аналитиков. Он ищет решения, как отодвинуть кризис, сделать его последствия наименее ощутимыми для Соединенных Штатов. Безусловно, многие варианты нашептываются президенту только за закрытыми дверьми.

- Великая депрессия закончилась в 1939-м. С началом Второй мировой войны. Благодаря ей Штаты стали первой экономикой мира, а доллар – главной мировой валютой. Сейчас вновь пахнет порохом. США вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности, опять собираются раскручивать гонку вооружений. Не возникнет ли у Трампа и его «шептунов» искуса новой мировой войны, в надежде выйти победителями из грядущей Великой депрессии 2.0?

- Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует. Ведь в новой мировой войне победителей не будет. Однако не трудно догадаться, что чаще всего американскому президенту шепчут о неизбежности войн «малой интенсивности». Так было после кризиса 2008 года. Тогда даже большой гуманист и нобелевский лауреат Пол Кругман говорил о преимуществах войны, « которая позволяет осуществить дефицитное финансирование государственных расходов в масштабах, немыслимых в условиях мирного времени». Не случайно, полагаю, вдруг возникло в последние недели напряжение вокруг Венесуэлы и разговоры о военном вмешательстве США. Конечно, трудно, например, из Мадуро сделать «человека, похожего на Гитлера». Но шептуны Трампа постараются. А война, как говорится, всё спишет. И Трампу, и другим участникам.

"ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ" СМЯГЧИТ УДАР

- Мы все про Америку, да Китай. А что России-то делать, спросят читатели.

- Поскольку новый мировой кризис придет из США или Китая, пришлось столько места посвящать именно этим странам. Что же касается России...

Россия активно пополняла в последние годы свой золотой запас.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мировом разделении труда и производства ее позиция - поставщик углеводородного сырья, преимущественно, в ЕС, Китай и отчасти другие страны Азии. С Америкой на сегодняшний день у нас практически торгово-экономических отношений нет. Как я уже говорила, поставщикам сырья в годы наступающего длительного глобального кризиса придется несладко. Неизбежно новое значительное падение цен на нефть, вплоть до 20-25 долларов за баррель с соответствующим снижением цен на газ. Это бесспорный и фундаментальный минус.

Однако есть два обстоятельства, ускользающие от внимания большинства аналитиков. Они позволяют России смотреть на ближайшие кризисные годы с гораздо большим оптимизмом, чем США, Китаю или Западной Европе. При всех минусах нашей экономики и государственного управления Россия сегодня находится в уникальной ситуации. В отличие от тех же США, Китая и ЕС у нас практически нет внешнего государственного долга. Из-за санкций нам пришлось резко снизить зарубежную задолженность банков и компаний. При этом в последние несколько лет, несмотря на рецессию, которая в российской экономике началась с 2013 года, правительству удалось заметно нарастить золото-валютные резервы. Как в 2009 году, у России, в отличие от большинства других крупных экономик, есть «подушка безопасности». Она позволит смикшировать первый, наиболее болезненный удар кризиса.

Есть и еще одно обстоятельство. На самом деле российский ВВП гораздо выше, чем это отражается в статистике. Хотя нынешняя российская статистика весьма неточна и часто выдает желаемое за действительное, она игнорирует результаты труда, по разным оценкам, от 16 до 25 млн. человек.

- Имеете в виду так называемых «самозанятых» граждан?

- Не имея никаких отношений с государством, то есть, не забирая у него ресурсы, но и не платя ему налоги, эта едва ли не самая энергичная часть российского населения развивает промысловую или "гаражную экономику". В этой экономике заняты отнюдь не одни репетиторы, строители и курьеры. В ней находится много сервисов, небольших производственных предприятий, IT- компаний. Согласно экспертным оценкам, примерно на 85-90% промысловая экономика работает на внутренний рынок и никак не связана с глобализацией и мировым хозяйством. Грубо говоря, семьям бригад строительных рабочих, покупающим мясо и молоко у соседей по дому, которые привозят его из деревни, где собственное хозяйство ведут самозанятые, наплевать на мировой кризис, глобализацию и финансовые неурядицы.

Реальная Россия в гораздо большей степени, чем это представляется экспертам и статистикам, замкнута на саму себя, по крайней мере, в житейско-бытовом плане.

- Глубинная Россия, как стало модно говорить после недавней громкой статьи.

-В этой связи правительству, главное, не проводить накануне экономического кризиса экспериментов, направленных на ущемление самозанятых и промысловой экономики и дать возможность людям самим обустроить свою жизнь.

- А к кризисам нам, увы, не привыкать. Прорвемся и на этот раз.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ларина Елена Сергеевна – член Изборского клуба, Сообщества практиков конкурентной разведки, ведущий аналитик Института системно-стратегического анализа (ИСАН). Заранее предсказала в «Комсомолке» усиление санкционного давления Запада на Россию, «загонную охоту» на капиталы наших олигархов в оффшорах, перехват управления российскими компаниями, как это случилось недавно с бизнесом О. Дерипаски. А также снижение цен на нефть. Автор книги «Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит.» Постоянный автор «Комсомольской правды».

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