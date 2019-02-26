2019-02-25T11:55:47+03:00
Общество

В Калининграде старикам с деменцией раздадут значки, которые помогут найти дорогу домой

Считать QR-код с помощью смартфона или позвонить по указанному номеру сможет любой прохожий, заметивший на улицу растерянного дедушку или бабушку
Ольга БОРСКАЯ
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На круглом значке уместились QR-код, индивидуальный номер и телефон контактного центра, куда можно обратиться в экстренном случае Фото: фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса “Виктория”На круглом значке уместились QR-код, индивидуальный номер и телефон контактного центра, куда можно обратиться в экстренном случае Фото: фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса “Виктория”
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“Пожилая мама ушла из дома и пропала”. К сожалению, такая фраза знакома многим взрослым, чьих родителей с годами стала подводить память. Человек может выйти из дома и забыть, куда шел, зачем, дорогу домой, и даже - как его зовут. Деменцию невозможно излечить - но можно помочь людям, которые с ней столкнулись.

Чтобы пожилой человек могу выйти из дома, не боясь, что потеряется, в Калининграде придумали специальные значки. Их разработали специалисты фонда знаний и технологий для малого и среднего бизнеса “Виктория”. Проект «Помоги мне вернуться домой» получил поддержку Фонда президентских грантов.

Изобретение простое, но и очень действенное. Пожилой человек получает круглый значок с индивидуальным QR-кодом, своим номером и телефоном контактного центра, куда можно обратиться в экстренном случае. Любой прохожий, заметив на улице растерявшегося дедушку или бабушку, сможет прийти на помощь - для этого нужно считать QR-код своим смартфоном, либо позвонить по телефону, назвав номер со значка.

- Идея проекта пришла, когда мы изучали опыт других стран. Так, в Японии информацию с QR-кодом наносили на ногти пожилых людей с потерей памяти. В одном из городов Испании пожилым людям выдают пластиковые браслеты с подобной информацией. Население нашей страны стареет, болезнь Альцгеймера неизлечима, поэтому мы уверены в том, что проект нашего фонда «Виктория» будет способствовать решению важной социальной проблемы — помощи пожилым людям с потерей памяти, — считает Олег Матукевич, президент фонда «Виктория».

До мая волонтеры раздадут тысячу значков пожилым жителям Калининграда с ментальными нарушениями и потерей памяти. Их будут распространять при содействии региональных минсоцполитики и Агентства по делам молодежи. Вместе со значком родные пожилого человека получат информационную брошюру, о том, как действовать в случае пропажи человека.

Данные об участниках проекта волонтеры будут заносить в общую базу. Таким образом, QR-код позволит добровольцам сразу приступить к розыску пропавшего человека, а его родственникам - узнать о местонахождении пожилого человека.

Важно, что на самих значках не будет никакой личной информации - только номер и код. По словам авторов проекта, нередко близкие пожилых людей кладут в карманы записки с именем и адресом. Но такой точной информацией могут воспользоваться мошенники. Система с QR-кодами же гарантирует, что персональные данные не попадут к третьим лицам. Организаторы заверяют, что вся предоставленная информация об участниках проекта будут использоваться строго в соответствии с законом о сохранении персональных данных.

Свой значок для пожилого родственника сможет сделать любой житель региона. На сайте фонда «Виктория» появится специальная страница, где можно будет заполнить простую форму и получить готовый QR-код. Останется лишь распечатать, вложить в любой подходящий пластиковый корпус и передать пожилому родственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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