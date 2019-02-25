2019-02-25T14:57:25+03:00
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Отцу Жанны Фриске стало хуже после операции

Смерть дочери и семейные скандалы подкосили здоровье мужчины
Ольга ЛИБГАРДТ
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Отец Жанны Фриске Владимир Борисович.Отец Жанны Фриске Владимир Борисович.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Отец Жанны Фриске перенес операцию на сердце. Владимира Борисовича выписали домой, порекомендовав постельный режим и полный покой. Однако там ему стало плохо.

Хирургическое вмешательство папе Фриске потребовалось в связи с заменой шунта, установленного еще десять лет назад."Операцию перенес нормально, ведь это не первое шунтирование на моем веку, - поделился Владимир Борисович. - А вот на будущее загадывать боюсь, с «мотором» дела давно идут неважно, вчера снова стало плохо - придется опять ехать к врачу".

Мужчину сильно подкосила смерть дочери Жанны в результате онкологического заболевания, а также бесконечные скандалы с Дмитрием Шепелевым из-за внука Платона, пишут Дни.Ру. За все время семья певицы видела мальчика лишь несколько раз. Tакие перипетии не могли не сказаться на здоровье пожилого мужчины. Он неоднократно попадал в больницу с нервным срывом и жалобами на боли в области сердца.

"Я думал, будет легче, - нет. Посмотрю какую-нибудь передачу, иногда случайно загляну в интернет, кто-то мне что-то пришлет, тогда опять начинаю все вспоминать, накатывают слезы. Кто бы что не говорил... Это невозможно вылечить", - признавался папа Фриске.

А недавно Владимир Борисович переписал завещание на внука. "Платошенька, миленький, я хочу тебе сказать одно: мы с бабушкой тебя любили, любим и будем любить всю жизнь, до конца своей жизни. Я знаю, тебе говорили, что бабушка Оля умерла. Нет, бабушка жива. Когда-нибудь ты все поймешь. Мы тебя очень любим. И все, что здесь есть, где мы живем, это твое. И твоя квартира, и твой дом. Все на тебя уже переписано. Лежит завещание на тебя", - признался Фриске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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