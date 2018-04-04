Отец Жанны Фриске: Подарки для внука занимают целый этаж, но Шепелев не разрешает Платону их брать

СЕГОДНЯ 00:55 2018-04-03T21:57:34+03:00

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7 апреля сыну певицы Платону исполнится пять лет. Похоже, свой день рождения мальчик отметит в Беларуси с семьей Дмитрия Шепелева, куда телеведущий не так давно увез сына. Мы позвонили отцу певицы Владимиру Борисовичу, чтобы узнать, как родители Жанны Фриске поздравят внука.

«Прячет от нас Платошу»

- Конечно, мы помним о дне рождения своего единственного внука, - сообщил «КП» Владимир Фриске. - Очень ждем встречи с Платошей. К сожалению, Шепелев не дает нам видеться с ним. У нас даже нет возможности передать ребенку подарки на его день рождения - мы не знаем, где он.

- Вы уже купили Платону подарки?

- Конечно. Но мы не можем ничего подарить. Покупаем подарки на все праздники, а Шепелев запрещает Платону их брать. Но и на этот день рождения мы все - я, бабушка Оля, Наташа (тетя мальчика, сестра Жанны. - Ред.), крестная Платоши Ольга Орлова и друзья снова накупили кучу подарков. Игрушек набралось столько, что весь третий этаж дома ими завален. Подарки лежат еще с прошлого и позапрошлого годов. Сейчас новые купили. Гора игрушек!

Я ему купил самолеты, машинки с пультом управления, вертолеты летающие, квадрокоптеры. Яхта у него есть. Коллекционные машинки. Есть и большие машины, например, точная копия «Хаммера» метра полтора в длину, в которой ребенок сам может ездить. И мотоцикл на аккумуляторе... Мой зять, муж младшей дочки Наташи, как-то купил Платону пожарную машину. Она у него была самая любимая. Так и стоит в нашем доме. Платон когда-нибудь все равно к нам придет и увидит, как мы его ждали.

Наташа, дочка, стала на вырост покупать Платоше одежду. А то в прошлом году ему на день рождения кроссовки модные купила, но они теперь ему уже малы. На этот день рождения куртку на вырост приобрела в Майами. Стильная такая, фирменная...

Шепелев хвалился публично, что, когда Платону исполнится 18 лет, он ему мотоцикл настоящий купит. Да я ему сейчас куплю, лишь бы мне отдали ребенка! Платон обожает технику, еще говорить не умел, а звук мотора здорово имитировал. Я его на даче за руль сажал, он знал, где машина заводится, за руль держался да еще не давал мне ему помогать (смеется). Технарь, наверное, будет. Хотя музыку он тоже любит. Купил ему синтезатор «Ямаха» - пусть развивается. Подруга Жанны, еще когда Платоша у нас жил, подарила ему ударную установку. И я сейчас захожу в его комнату, иногда включу эти барабаны, словно Платоша вот-вот придет. Он любил играть, мог по два часа на барабанах стучать. Чувство ритма, такта есть. Унаследовал от Жанны...

Темнокожий гувернер надолго не задержался

- Каждый день думаем о Платоне, говорим о нем, - признается Владимир Борисович. - Мальчик он, чувствуется, неглупый и одаренный. Просто развивать надо разносторонне. А Шепелев его сейчас скинул на родителей в Беларусь и не занимается им. У него же эфиры! А родители работают, когда им? Сейчас уже к школе надо начинать готовиться. Мне его няня сказала, что особого внимания развитию Платона нет и не было. У Шепелева больше понты: гувернера чернокожего ребенку нанял (об этом телеведущий рассказывал в одном из интервью. - Ред.), еврейская школа, типа воспитание лояльности - на самом деле пыль в глаза. Няня рассказала: гувернер как появился, так и исчез. В еврейскую школу, со слов няни, пару раз сводил и бросил... На одном из редких свиданий с внуком я чуть не упал, услышав, как Платон заговорил: он окать стал. Говорил: «пОйдем» (с ударением на о), «чаво уж там гОвОрить». Я Платону: «Надо говорить «пойдём». Он объясняет: «Так бабушка гОвОрит!» (мама Дмитрия Шепелева. - Ред.).

Ну ладно, Шепелев в темнокожих гувернеров играется, а вот со здоровьем ребенка шутки плохи. Почему Платоша так часто болеет? Ему пять лет, а он две операции уже перенес: ему вырезали аденоиды и еще какая-то операция. Все из-за того, что простывал постоянно. В прошлом году в апреле Шепелев привел Платона к нам на встречу в цирк. Сам в куртке, а ребенок в шортиках! Жена моя спросила: мол, что-то легко одет, не по погоде, ветер пронизывающий на улице. В ответ: «Не ваше дело, я сам знаю, как ребенка одевать».

Едва ли Жанна могла предположить, какая вражда вспыхнет между ее близкими. Фото: TASS

«Сказал, что бабушка умерла»

- По закону вы можете видеться с Платоном раз в месяц по полтора часа...

- Встречи с Платошей можно по пальцам пересчитать! В декабре на свидании мама Жанны стала помогать одеться внуку - так Шепелев ее сфотографировал, мол, вот бабушка видится с ребенком. А на самом деле как встреча проходила. Он посадил Платона рядом. Справа, слева - охрана. Смотрели какое-то представление. Бабушка сзади рядов через семь. Шепелев ей сказал: «Я для вас место купил». - «Я и сама бы себе купила билет поближе к Платону». Сидела и им в спину смотрела. Вот и все «свидание».

- О чем вы говорили с Платоном на встречах?

- Он рассказывал, как у него дела, какие есть друзья. Называл их имена. Мы его спросили: у тебя девочка любимая есть в садике? Ответил, что да, есть, имя назвал. Шепелев тогда увидел, что Платон с нами ладит. И все! С тех пор делает все, чтобы вообще не было свиданий, либо создает невыполнимые условия. Вывез Платона в Беларусь практически на постоянное место жительства. Мои юристы написали по этому поводу жалобу приставам. И вот 16 марта после обеда пристав присылает мне бумагу: мол, 17 марта в 17.45 вы должны быть где-то под Минском, какой-то там каток. Именно в 17.45, ни раньше, ни позже. Что за жесткие рамки?! Мы просто не успели бы доехать.

Я приставу пишу: «Вы что, издеваетесь?» «А что я могу сделать? Ну тогда пишу ему, что вы не приедете...»

Летом Шепелев сказал приставам: мол, через день жду на встречу в Греции. А надо успеть визу делать, билеты купить. Что это за пожарный режим? Шепелев словно старается, чтобы Платон нас забыл. На одну из встреч я принес Платоше машинку, но Платон сказал: «Папа не разрешает брать у вас подарки. И Ксюша не разрешает». Та самая Ксения, бывшая подруга Жанны, которая теперь с Шепелевым дружит. Наташа, младшая моя дочь, спросила: «Платоша, может у меня возьмешь подарок?» - «Если Ксюша разрешит...» Психолог, думая, что мы не видим, машинку отодвинула в сторону и оставила на скамейке, чтобы ребенок не взял и нас не вспоминал. В последнюю встречу в декабре Платоша бабушку (маму Жанны. - Ред.) довел до слез словами: «Папа сказал, что бабушка Оля умерла»...

Конечно, мы счастливы, что у Платоши пятилетие. Но это радость сквозь слезы. Знаю, что жена будет плакать, в этот день ее обычно накрывает...

Помню, Жанна мне рассказывала, как она Шепелева спросила: когда поедем к тебе в Минск в гости? Он ответил: «Что, хочешь в общий туалет постоять?» У них и удобств не было. А как только Жанна умерла, его семья под Минском дом купила в престижном районе. Знаю, что здесь он квартиру купил. Новую машину приобрел. Разбогател на болезни Жанны...

...У нас дочь умерла. Осталась кровиночка Жанны - Платоша, наш смысл жизни. Жена глаза выплакала - сначала по Жанне, теперь по внуку. Мы все ждем и надеемся, что Платон все равно будет с нами. Придет время - он сам все поймет.

Владимир Фриске не теряет надежды видеться с Платоном как можно чаще. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/TASS

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Расплата за прошлые обиды?

Многие недоумевают: конфликт между близкими Платона длится три года. Почему же стороны не могут договориться?

- Я не ограничивал свидания, - рассказывал в интервью Первому каналу Дмитрий Шепелев. - Я просил, чтобы родители Жанны приезжали к внуку. Но они хотят, чтобы Платона возили к ним, как собачку...

В своем блоге телеведущий писал про Владимира Фриске:

«Я опасаюсь, что отец в прямом смысле потерял голову от горя и нуждается в помощи специалистов. Я неоднократно обращался к представителям органов опеки, к психологам, психиатрам, которые единогласно говорили, что Владимиру нужна помощь и лечение до тех пор, пока его состояние не нормализуется, Платону опасны встречи с ним… После одной из таких встреч Платон вернулся домой крайне возбужденным, долго не мог уснуть, а перед этим за ужином его рвало. Как отец, я не могу позволить, чтобы такое повторилось вновь».

Беспокойство отца за состояние ребенка понятно. Но все-таки неужели дедушка, бабушка и тетя, которые обожают Платона, могут стать угрозой для мальчика? По словам одного из юристов Фриске, с недавних пор позиция Шепелева стала крайне жесткой.

- Я общался с Дмитрием и прямо спросил: «Родители Жанны страдают в разлуке с внуком. Будь человеком, чего тебе, жалко дать им увидеть ребенка?» Ответ ошеломил: «Они меня считают никем - не отец Платону, не муж Жанне, никто. А раз так, то и они для Платона - никто».

Если вспомнить начало конфликта, Владимир Борисович и правда вел себя агрессивно - обвинял зятя в нетрадиционных наклонностях, пытался выкрасть ребенка. К войне даже был привлечен житель Коломны Радик Гущин, объявивший себя настоящим отцом Платона на смехотворном основании: мол, он являлся донором спермы, и Жанна теоретически могла забеременеть от него...

Со временем бабушка и дедушка смирились, признав: у мальчика есть папа. Но, похоже, телеведущий, обиженный предыдущими обвинениями, продолжает мстить, не давая семье Фриске видеться с Платоном. Бессмысленная война, которой давно пора прекратиться.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У Дмитрия Шепелева отнимают дом, купленный на деньги Жанны Фриске

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