Рублевскую няню, избивавшую двухлетнего сына богатых родителей, задержала полиция
После того, как Елена поняла, что ее весомые оплеухи ребенку попали на запись камер видеонаблюдения, она спешно собрала вещи и сбежала из дома в поселке Никологорское, куда ее наняли смотреть за ребенком. Как полагается, няня сразу отключила телефон и попыталась обрубить все связи с семьей мальчика. Дозвониться до Елены было невозможно, а адрес, указанный в анкете, оказался липовым.
- На собеседовании Елена казалась приятной и компетентной женщиной, она предоставила хорошие рекомендации от ее бывших нанимателей. В общем, никаких подозрений у нас не возникло, - вспоминает дедушка пострадавшего от побоев няни 2-летнего мальчика Ашот Михайлович.
Никто даже и подумать не мог, что Елена окажется весьма неуравновешенной особой. После того, как глава семьи посмотрел записи с камер видеонаблюдения, на женщину было написано заявление в полицию, а ребенка повезли на осмотр к врачу в местную больницу. Медики диагностировали у мальчика множественные ушибы на лице, а также на руках. Судя по записи, которая оказалась в распоряжении "КП", все травмы ребенка располагаются именно там, куда няня била малыша.
На Рублевке няня избила ребенка.
Об этой ситуации глава семьи рассказал журналистам «Комсомолки». Ашот Михайлович очень хотел, чтобы женщину привлекли по всей букве закона, чтобы она больше не смогла работать с детьми. Вполне объяснимое чувство.
Как оказалось, свою анкету Елена даже не удосужилась снять с сайта по поиску нянь. После несложных процедур и манипуляций журналисты «Комсомолки» назначили встречу женщине, представившись очередной мамочкой, которая готова нанять сиделку на хорошую заработную плату.
Елена вовремя приехала в назначенное журналистами место, где женщину уже ждали сотрудники полиции Успенского ОВД, которые увезли женщину в отдел.
Задержание няни, избившей ребенка.
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Главный страх родителей – оставить своего ребенка с чужим человеком. Но жизненные обстоятельства частенько ломают наши планы, и нам приходится приглашать няню в свой дом. Для поиска нужной няни существует множество сервисов, и мы всегда тщательно подходим к этому процессу; выбираем по лучшим рекомендациям, по личному собеседованию. Но этот отбор – совсем не гарантия успеха.
Это подтверждает история, которая произошла в одном из поселков на Рублевке. В начале февраля директор сети магазинов «Мир Больших Людей» Ашот Мелконович взял на работу 47-летнюю Елену Соловьеву. Елена должна была ухаживать за его внуком, за это ей полагалась хорошая зарплата ( 60 тысяч), бесплатное проживание в роскошном доме в поселке Никологорское, а также полное обеспечение. От Елены требовалось лишь заботиться о малыше (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU