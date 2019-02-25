Рублевскую няню, избивавшую двухлетнего сына богатых родителей, задержала полиция

После того, как Елена поняла, что ее весомые оплеухи ребенку попали на запись камер видеонаблюдения, она спешно собрала вещи и сбежала из дома в поселке Никологорское, куда ее наняли смотреть за ребенком. Как полагается, няня сразу отключила телефон и попыталась обрубить все связи с семьей мальчика. Дозвониться до Елены было невозможно, а адрес, указанный в анкете, оказался липовым.

- На собеседовании Елена казалась приятной и компетентной женщиной, она предоставила хорошие рекомендации от ее бывших нанимателей. В общем, никаких подозрений у нас не возникло, - вспоминает дедушка пострадавшего от побоев няни 2-летнего мальчика Ашот Михайлович.

Никто даже и подумать не мог, что Елена окажется весьма неуравновешенной особой. После того, как глава семьи посмотрел записи с камер видеонаблюдения, на женщину было написано заявление в полицию, а ребенка повезли на осмотр к врачу в местную больницу. Медики диагностировали у мальчика множественные ушибы на лице, а также на руках. Судя по записи, которая оказалась в распоряжении "КП", все травмы ребенка располагаются именно там, куда няня била малыша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693896" frameborder="0"></iframe> На Рублевке няня избила ребенка.

Об этой ситуации глава семьи рассказал журналистам «Комсомолки». Ашот Михайлович очень хотел, чтобы женщину привлекли по всей букве закона, чтобы она больше не смогла работать с детьми. Вполне объяснимое чувство.

Как оказалось, свою анкету Елена даже не удосужилась снять с сайта по поиску нянь. После несложных процедур и манипуляций журналисты «Комсомолки» назначили встречу женщине, представившись очередной мамочкой, которая готова нанять сиделку на хорошую заработную плату.

Елена вовремя приехала в назначенное журналистами место, где женщину уже ждали сотрудники полиции Успенского ОВД, которые увезли женщину в отдел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693941" frameborder="0"></iframe> Задержание няни, избившей ребенка.

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Главный страх родителей – оставить своего ребенка с чужим человеком. Но жизненные обстоятельства частенько ломают наши планы, и нам приходится приглашать няню в свой дом. Для поиска нужной няни существует множество сервисов, и мы всегда тщательно подходим к этому процессу; выбираем по лучшим рекомендациям, по личному собеседованию. Но этот отбор – совсем не гарантия успеха.

Это подтверждает история, которая произошла в одном из поселков на Рублевке. В начале февраля директор сети магазинов «Мир Больших Людей» Ашот Мелконович взял на работу 47-летнюю Елену Соловьеву. Елена должна была ухаживать за его внуком, за это ей полагалась хорошая зарплата ( 60 тысяч), бесплатное проживание в роскошном доме в поселке Никологорское, а также полное обеспечение. От Елены требовалось лишь заботиться о малыше (подробности)