Геннадий Зюганов - о «секретной» встрече с Дмитрием Медведевым в Тарусе: Да, премьер - в сапогах! Но и у меня непромокаемые ботинки! Всем "минималку" - 25 тысяч!

В понедельник, 25 февраля, поздним вечером в госрезиденции "Таруса", что в Калужской области, завершились консультации премьера Дмитрия Медведева со спикером Думы Вячеславом Володиным и лидерами парламентских фракций. О некоторых подробностях встречи нам рассказал Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов - о «секретной» встрече с Дмитрием Медведевым в Тарусе: «Да, премьер - в сапогах! Но и у меня непромокаемые ботинки!» 00:00 00:00

- ...Алло, Геннадий Андреевич! Это Гамов.

- Саш, мы в дороге сейчас, сейчас не получится - говорить тут.

- Один момент, один момент только уточнить. Сенсационный снимок публикуем. Вот... Там Геннадий Андреевич - с премьер-министром, в "Тарусе". Ну, скажите буквально пару слов!

- Вот только завершаем встречу. (На часах было 21.30 мск - А.Г.) Обсудили все вопросы. Много накопилось. И после Послания президента, и связанных с новым бюджетом, и с поддержкой - особенно детей, женщин, стариков, ветеранов, детей войны... В принципе. И надо формировать новую "трехлетку" - исходя из темпов мировых...

Много таких конкретных - вот только закончили.

- Так вы сейчас с премьер-министром, да - там?

- Ну, вот только я вышел -

- Скажите...

- ...пять минут назад.

- Скажите, а почему премьер-министр - судя по фото, которое в "Тарусе" сняли - в сапогах, такой деловой?

- Ну, дело не в этом - мы на природе. Так и должно быть, собственно говоря...

- А Зюганов - в туфельках?

- И я в таких ботинках - непромокаемых. Дождь идёт на улице, понимаешь. Не все время же в кабинете сидеть.

- Ага... Скажите, А вы же обычно ругаете правительство. Медведева...

- Ну, дело не в этом. Э-э... Ругаете... Я не ругаю. Я предлагаю.

Новый курс, новую политику. Предлагаю бюджет развития - 25 триллионов. Предлагаю зарплату минимальную - 25 тысяч. Предлагаю максимально поддержать нашу науку, здравоохранение...

Предлагаю много чего! Привёз 12 проектов законов, которые позволяют сделать бюджет 25 триллионов, а не 16. Это работа, слушай!

Я же обязан выполнять наказы моих избирателей. А им тяжело живётся, они нищают, цены растут. Таблетки - тоже. Понимаешь...

- Но они поддержали вас? Медведев поддержал?

- Работать надо! Давай, есть! Пока...

(Отключает телефон.)