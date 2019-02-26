2019-02-26T17:46:43+03:00
Звезды

47-летняя Лера Кудрявцева планирует родить еще одного ребенка, но не собирается бросать курить

Телеведущая разоткровенничалась с подписчиками своего инстаграма
Ольга АНТОНОВА
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Лера Кудрявцева стала мамой в 47 летЛера Кудрявцева стала мамой в 47 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Когда полгода назад Лера Кудрявцева стала мамой в 47 лет разговоры о том, что она прибегла к услугам суррогатной матери велись еще долго. Мол, телеведущая не побоялась ответственности, решившись на позднего ребенка. Тогда это так возмутило звезду, что она заявила, что родила сама и если надумает может стать матерью и еще раз. И судя по всему, этой идеи не оставила. Накануне ведущая программы «Секрет на миллион» провела трансляцию в инстаграме, где призналась, что все-таки хочет еще одного ребенка. Однако подписчиков телеведущей больше всего озадачило другое откровение. Лера призналась, что уже давно и помногу курит.

А как же маленькая Маша и кормление ребенка? И как вынашивает еще одного, если вы не планируете бросать курить? А за здоровье не боитесь? – фолловеры засыпали телеблондинку вопросами. Однако, на них Кудрявцева отвечать не стала.

Хотя Кудрявцева в принципе сильно переживает из-за всего, что связано с её наследницей. Недавно, к примеру, малышка упала с небольшой высоты на пол, из-за чего Лера пережила сильнейший стресс. «Начала рыдать я, а не она. Короче я невротик», — честно призналась она. Супруга хоккеиста Игоря Макарова также рассказала, что Маша очень похожа на отца, которым очень сильно любима.

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Я стараюсь не читать комментарии в Интернете, но порой они мне попадаются. Мне невероятно противно и больно читать некоторые сплетни... Ребят, успокойтесь, рожала я сама,-призналась 47-летняя красавица. - Это было не так и просто. Это было тяжело. Но об этом говорить я не буду. Давайте не будем верить сплетням. Меня это ранит. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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