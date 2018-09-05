«Рожать было очень тяжело, но я справилась»: Лера Кудрявцева рассказала о дочери

СЕГОДНЯ 22:30 2018-09-05T22:34:53+03:00

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Ещё не прошло и месяца после родов, как красавица Лера Кудрявцева вышла из декрета и уехала в Сочи на конкурс «Новая волна».

Лера оставила свою новорождённую дочь Машу под присмотром своего любимого мужа хоккеиста Игоря Макарова и няни. Маэстро Игорь Крутой пригласил Леру стать ведущей конкурса. Лера не могла отказать любимому композитору и продюсеру.

- Я стараюсь не читать комментарии в Интернете, но порой они мне попадаются. Мне невероятно противно и больно читать некоторые сплетни... Ребят, успокойтесь, рожала я сама,-призналась 47-летняя красавица. - Это было не так и просто. Это было тяжело. Но об этом говорить я не буду. Давайте не будем верить сплетням. Меня это ранит.

По словам Леры, ей все равно, какую профессию в будущем выберет ее дочь Машенька. Мол, главное, чтобы она была счастлива.

Лера Кудрявцева вышла из декрета и уехала в Сочи на конкурс «Новая волна»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Я сейчас поняла, что главное для меня -это моя семья. Я очень скучаю по семье, когда уезжаю на работу. У меня каждый день видеочат с мужем и дочкой, - рассказала журналистам Лера Кудрявцева. - Мы нашли няню. Она помогает нам с мужем, когда мы на работе. Филиппинку, как планировали, не стали брать. Взяли русскую няню с медицинским образованием.

Как рассказывает Лера Кудрявцева, дочка была ее давней мечтой.

- Я к этому шла шесть лет. Как только вышла замуж, - говорит знаменитая блондинка. - Раньше я думала, что бабочки в животе могут быть только от страсти, но взяв дочку на руки, я поняла, что абсолютно счастлива. Когда я рожала в 19 лет, то воспринималось все немного иначе, проще. А сейчас это вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог.

На «Новой волне» Лера выглядела, как всегда, отлично: стройная, веселая.

Однако, по словам телеведущей, она все-таки набрала лишний вес за время беременности и пока до конца не пришла в форму.

- Я не худая. В свою обычную форму я пока не вернулась. Просто умело это маскирую: у меня специальные наряды, скрывающие лишнее, корсеты, - поделилась с журналистами ведущая «Новой волны».

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