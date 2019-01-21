Новак: Россия и Украина подтвердили заинтересованность в транзите газа

СЕГОДНЯ 21:11 2019-01-21T21:11:14+03:00

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Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о трехсторонних переговорах России, Украины и ЕС, состоявшихся ранее в понедельник, 21 января, в Брюсселе.

Так, он назвал прошедшие консультации «довольно конструктивными». При этом глава Минэнерго подчеркнул, что в ходе встречи представители Москвы и Киева подтвердили заинтересованность в продолжении транзита российского газа через Украину по истечении действующего контракта. «Еще раз были подтверждены заинтересованности и Российской Федерации, и украинской стороны в обеспечении такого транзита», - сказал Новак.

Также министр заявил, что участники переговоров договорились продолжать работу над деталями будущего контракта на уровне экспертов, а в мае провести еще одну министерскую встречу, посвященную этому вопросу. «Мы договорились о том, что в мае проведем очередную встречу на министерском уровне для того, чтобы к этому времени эксперты поработали над деталями будущего контракта (по транзиту газа через Украину после 2019 года)», - цитирует Новака ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, чуть ранее в понедельник председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о рисках для транзита газа через Украину.