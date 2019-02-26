"Я не знаю, сколько мне осталось": Ольга Будина исповедалась Корчевникову

Ольга Будина рассказала о непростом разводе и тяжелой болезни сына. Актриса призналась, что ее брак был ошибкой и она не получает никакой финансовой поддержки от бывшего мужа.

Актриса Ольга Будина уже несколько лет не снимается в кино. Звезда сериалов "Граница" и "Таежный роман" решила завершить карьеру на вершине славы. Как рассказала артистка в эфире передачи "Судьба человека", ей просто хотелось быть женой и матерью.

Продолжая свою исповедь, она отметила, что бизнесмен, с которым она познакомилась в ходе съемок очередного фильма, быстро завоевал ее сердце. У них случился бурный роман. "Я не знаю, сколько мне осталось, но я мечтаю остаток жизни провести с тобой", - 28-летняя Ольга не смогла устоять перед таким предложением руки и сердца. Через четыре месяца после знакомства актриса вышла замуж за предпринимателя Александра Наумова, который был значительно старше Будиной.

Когда у супругов родился сын Наум, избранник звезды кинематографа уделял много времени работе, приезжая домой только ночевать. Артистке приходилось одной тащить на себе ребенка. У мальчика после родов возникли серьезные проблемы со здоровьем. Ему становилось хуже, а врачи не могли понять, что же с ним происходит. "Мы 19 дней в реанимации провели. Врачи были не в состоянии поставить правильный диагноз... Все могло закончиться трагедией, но... мы ребенка вытащили...", - призналась артистка.

В это же время у супруга возникли проблемы в бизнесе. "Мы жили как-то параллельно: я с ребенком, а он отдельно. Своего дома у нас тоже не было. Мы жили в пансионате. В то время, когда родился сын, у мужа как раз начались серьезные проблемы на работе. Это был крах во всех смыслах. Это был крах всего моего песочного замка. Очень тяжело вспоминать. Я не была в должной степени осмотрительна. Четыре месяца - это маленький срок, чтобы принимать такие решения", - подчеркнула Будина

Актриса с сыном была вынуждена переехать к родителям-пенсионерам. Через три года после свадьбы она решила развестись. В этот момент сыну исполнилось всего девять месяцев. "Я поняла, что так больше продолжаться не может. Надо рассчитывать только на свои силы", - призналась артистка Борису Корчевникову.

Сейчас бывший муж предпочитает не общаться с сыном и его матерью. "Науму уже 15 лет и за годы, прошедшие после расставания, отец ни разу не пытался связаться с наследником и не платил алиментов", - посетовала Будина.