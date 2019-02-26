«Тяжело!»: Билана экстренно прооперировали

Как уже рассказывала «КП», накануне питерской премьеры своего шоу «Планета Билан» 37-летний артист поскользнулся и сломал ногу. Врачи диагностировали певцу два закрытых перелома ноги и настаивали на операции. Однако Дима операцию перенес, чтобы отыграть концерт в Питере. А вернувшись в Москву на костылях, сразу же лёг в больницу. В понедельник певца прооперировали.

— Вставили специальную пластину, — объяснил артист.

В своём Инстаграме Билан уже публикует видео из больничной палаты. Судя по всему, операция прошла успешно. Артист выглядит бодрым, хотя нога у него перевязана и медики пока не спешат его выписывать из клиники.

bilanofficial Всем доброго дня !!! Это Первая часть короткой видео-хроники дня перед операцией ! вкрутили 9 шурупов и вставили пластину ! Друзья , все идёт по плану ! Завтра все расскажу подробнее ! Буду делиться своим восстановлением после операции , снимаю влоги в которых я расскажу и Покажу все более развёрнуто ! #билан #димабилан / до завтра !!!!

—Тяжело! — посетовал артист в своём видеоблоге, рассказав подписчикам, что решил снять видео для Инстаграма через два часа после операции. Мол, будет и дальше вести видеорепортажи с больничной койки про своё восстановление после операции.

«КП» желает артисту здоровья!

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Как уже писала «КП», перед концертом в Санкт-Петербурге Дима Билан поскользнулся и сломал ногу. Но шоу «Планета Билан» артист отменять не стал, приехал на костылях в Питер и каким-то чудом отыграл концерт. (подробности)