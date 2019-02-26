Дмитрий Тарасов снова подал в суд на бывшую жену и не спешит выплачивать 15 миллионов долга по алиментам
31-летний спортсмен, известный как бывший муж Ольги Бузовой, продолжает судебные тяжбы со Оксаной Тарасовой, матерью его 9-летней дочери Ангелины.
Дмитрий Тарасов не может спокойно наслаждаться семейной жизнью с новой женой Анастасией Костенко, недавно родившей ему дочь Милану. Потому что мать старшего ребенка требует законных алиментов на их общего ребенка.
Футболист «Локомотива» несколько лет платил Оксане Тарасовой около 200 тысяч рублей без индексации, которая была положена по решению суда. А когда женщина узнала о том, что платежи должны ежегодно увеличиваться, то задумал проучить ее и подал в суд. Спортсмен потребовал сократить алименты до 100 тысяч рублей. Кроме того отказывается выплачивать скопившийся 15-миллионный долг за годы без индексации. Приставы уже арестовали его элитный автомобиль, однако приставы пока не добились выплаты денег.
В конце января состоялся суд, который Дмитрий Тарасов проиграл. Судья не согласилась с его требованиями, не сократила размер алиментов и задолженности. С учетом индексации, Оксане Тарасовой положены около 480 тысяч рублей алиментов в месяц.
Спустя почти месяц адвокаты Тарасова подали аппеляцию. Об этом сообщила Оксана Тарасова.
- Он проиграл суд, не успокаивается, хочет реванша и подал аппеляцию. При том, что мы еще не получили отписанное решение суда, - объясняет адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин. - Его действия предсказуемы. Неприятно, что пристав затягивает исполнение актов. Пристав не внесла сумму задолженности в базу должников ФСПП и не накладывает никакие ограничения, несмотря на то, что автомобиль арестован и ему могли бы закрыть въезд-выезд. Но мы спокойны, потому что каждый день капает неустойка по долгу и мы ее потом обязательно взыщем. Он себя все больше и больше в долговое болото затягивает.
Напомним, Дмитрий Тарасов трижды женат. Первой женой футболиста еще до того, как он стал известен, стала переводчик Оксана Тарасова. В 2009 году родилась их дочь Ангелина, через 3 года они развелись. В 2012-м году спортсмен женился на Ольге Бузовой, через 4 года они развелись. В 2018 году звезда «Локомотива» женился на модели Анастасии Костенко, через 7 месяцев она родила ему дочь Милану.
ИСТОЧНИК KP.RU