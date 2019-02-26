Дмитрий Тарасов снова подал в суд на бывшую жену и не спешит выплачивать 15 миллионов долга по алиментам

31-летний спортсмен, известный как бывший муж Ольги Бузовой, продолжает судебные тяжбы со Оксаной Тарасовой, матерью его 9-летней дочери Ангелины.

Дмитрий Тарасов не может спокойно наслаждаться семейной жизнью с новой женой Анастасией Костенко, недавно родившей ему дочь Милану. Потому что мать старшего ребенка требует законных алиментов на их общего ребенка.

tarasov23 Выходные пролетели быстро, скоро вернусь к вам мои девочки

Футболист «Локомотива» несколько лет платил Оксане Тарасовой около 200 тысяч рублей без индексации, которая была положена по решению суда. А когда женщина узнала о том, что платежи должны ежегодно увеличиваться, то задумал проучить ее и подал в суд. Спортсмен потребовал сократить алименты до 100 тысяч рублей. Кроме того отказывается выплачивать скопившийся 15-миллионный долг за годы без индексации. Приставы уже арестовали его элитный автомобиль, однако приставы пока не добились выплаты денег.

В конце января состоялся суд, который Дмитрий Тарасов проиграл. Судья не согласилась с его требованиями, не сократила размер алиментов и задолженности. С учетом индексации, Оксане Тарасовой положены около 480 тысяч рублей алиментов в месяц.

Спустя почти месяц адвокаты Тарасова подали аппеляцию. Об этом сообщила Оксана Тарасова.

taras2686 Дежавю ... P.S. Наши оппоненты не согласны с решением Черемушкинского районного суда и подали аппеляцию .

- Он проиграл суд, не успокаивается, хочет реванша и подал аппеляцию. При том, что мы еще не получили отписанное решение суда, - объясняет адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин. - Его действия предсказуемы. Неприятно, что пристав затягивает исполнение актов. Пристав не внесла сумму задолженности в базу должников ФСПП и не накладывает никакие ограничения, несмотря на то, что автомобиль арестован и ему могли бы закрыть въезд-выезд. Но мы спокойны, потому что каждый день капает неустойка по долгу и мы ее потом обязательно взыщем. Он себя все больше и больше в долговое болото затягивает.

Напомним, Дмитрий Тарасов трижды женат. Первой женой футболиста еще до того, как он стал известен, стала переводчик Оксана Тарасова. В 2009 году родилась их дочь Ангелина, через 3 года они развелись. В 2012-м году спортсмен женился на Ольге Бузовой, через 4 года они развелись. В 2018 году звезда «Локомотива» женился на модели Анастасии Костенко, через 7 месяцев она родила ему дочь Милану.