2019-02-26T19:44:27+03:00
Общество

Экс-полковник ФСБ Сергей Михайлов получил 22 года колонии строго режима за госизмену

Бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов приговорен к 14 годам колонии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Судья лишил Михайлова орденов, воинского звания, и назначили штраф в размере 400 тысяч рублейСудья лишил Михайлова орденов, воинского звания, и назначили штраф в размере 400 тысяч рублейФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Бывший полковник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов приговорены к 22 и 14 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщили в Московском окружном военном суде.

Судья лишил Михайлова орденов, воинского звания, и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Стоянов больше не майор милиции, и выплатит ФСБ 150 тысяч рублей.

Слушания проходили в закрытом режиме, под грифом "секретно". Однако, из открытых источников стало известно, что предатели Отечества продали за 10 миллионов долларов спецсслужбам США совершенно секретную информацию.

По версии ряда СМИ, они передали информацию с адресами российский хакеров, которые работали за рубежом.

Примечательно, что американские агенты не только щедро платили за предательство, но и всячески убеждали российских офицеров, что те помогают США бороться с международной киберпреступностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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