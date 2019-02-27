Леди Гага стала самой обсуждаемой персоной по итогам премии «Оскар»-2019 — и не только потому, что ей вручили заветную статуэтку. Все гадают: выходят ли ее отношения с партнером по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купером за рамки рабочих. Во всяком случае, когда актер и певица во время церемонии исполнили дуэтом песню «Shallow», казалось, что они остались в двоем в огромном зале — настолько влюбленными они выглядели. При этом Брэдли флиртовал с Гагой на глазах у Ирины Шейк, которая напряженно следила за ним из первого ряда зрительного зала.

- Честное слово, мне прямо стало неловко за девушку Брэдли Купера в этот момент, - написала потом в соцсетях певица Мел Би, выразив всеобщее мнение по этому поводу.

После «Оскара», по словам очевидцев, Брэдли Купер во время афтепати провел больше времени с 32-летней Гагой, чем со своей подругой. На вечеринке, устроенной кинокомпанией Warner Bros. Entertainment, Купер битых два часа болтал и обнимался с Гагой, пока Ирина в одиночестве сидела в углу на диване. А на следующий день после «Оскара» папарацци сняли Купера и 33-летнюю Шейк вместе с двухлетней дочкй Леа в машине возле их дома — и вид у пары был достаточно угрюмый.

Похоже, дыма без огня не бывает: британский таблоид The Sun выяснил новую подробность этой пикантной ситуации. Еще накануне «Оскара» Ирина Шейк отписалась от Леди Гаги в соцсетях. И хотя во время церемонии она с видимой сердечностью обняла певицу, поздравляя ее с наградой, на самом деле их отношения далеки от приятельских.

- Слухи о том, что Ирину уже тошнит от Леди Гаги, имеют под собой все основания, - рассказал источник The Sun, - Дело не в том, что она не любит Гагу или ревнует к ней, но ей надоели постоянные истории о «близких» отношениях певицы с Брэдли. Ирине не привыкать к сплетням, - в конце концов она встречалась с Криштиану Роналду, - но это была долгая рекламная кампания фильма «Звезда родилась», и сейчас она хочет, чтобы все закончилось. Ирина была очень взволнована тем, насколько успешным оказался фильм, и действительно очень хотела пойти на «Оскар».

Ирина Шейк на "Оскаре" явно не выглядела счастливой.Фото: REUTERS

Масла в огонь сегодня утром подлила и бывшая жена 44-летнего Брэдли Купера актриса Дженнифер Эспозито. Комик Дэвид Спейд в Твиттере опубликовал фото Леди Гаги и Брэдли Купера на «Оскаре» и спросил: «Есть ли хоть один шанс, что эти двое не спят вместе?» Среди комментариев к посту появился ответ 45-летней экс-супруги Купера Дженнифер Эспозито.

- Ха! - коротко написала она.

Комик Дэвид Спейд в Твиттере опубликовал фото Леди Гаги и Брэдли Купера на «Оскаре» и спросил: «Есть ли вероятность, что эти двое спят вместе?»

Что при этом имела в виду Дженнифер, осталось загадкой. Эспозито и Купер были женаты четыре месяца в 2006 году. После актриса выпустила книгу, в которой рассказала о своих отношениях с актером. И ее мнение о нем отнюдь не восторженное.

- Брэдли Купер был смешным, умным, дерзким, высокомерным, а еще он был настоящим манипулятором, - написала Эспозито в своей биграфии «Путь Дженнифер». Актриса так же рассказала, что у ее бывшего мужа была «злая, холодная сторона».

Сама же виновница всех слухов Леди Гага оставила на следующий день после «Оскара» проникновенный пост в соцсети, в котором подчеркнула, что они с Брэдли — просто друзья. Певица поделилась снимком, сделанным во время своего выступления с Купером на «Оскаре» и написала:

- Сложно представить что-то более неповторимое, чем этот момент, который я разделила с настоящим другом и творческим гением.

Леди Гага и Брэдли Купер во время выступления на "Оскаре" смотрели друг на друга с такой нежностью, что многие поверили: между ними не просто рабочие отношения. Фото: кадр видео.

Так или иначе, но Ирине сейчас не позавидуешь: случившееся на «Оскаре» породило огромный интерес к ее семейной жизни и вероятному любовному треугольнику. Снимки Ирины, сохраняющей ледяное спокойствие и с улыбкой аплодирующей Гаге и Куперу, уже стали интернет-мемами.

- И «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» отправляется к Ирине Шейк, - пишут интернет-шутники, намекая на то, что супермодель умело скрывала свои чувства, но на душе у нее в тот момент наверняка бушевала буря.

- И «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» отправляется к Ирине Шейк, - пишут интернет-шутники.

К слову, накануне «Оскара» Гага расторгла помолвку со своим женихом, 50-летним агентом Кристианом Карино. Поговаривают, что певица отменила свадьбу именно из-за нежных чувств, которые вспыхнули у нее на съемках фильма «Звезда родилась». Брэдли не только выступил режиссером фильма, но и сыграл в нем главную роль. По сюжету они с Гагой играют мужа и жену. Сама артистка во всех интервью признавалась, что между ними на съемках возникла «настоящая химия».

То, что фильм «Звезда родилась» очень много значит для Гаги, показывает хотя бы тот факт, что в честь него певица сделала особую татуировку. Артистка наколола на спине гигантскую розу, чтобы увековечить свою работу над этой картиной. На фотографии, которой она поделилась в Инстаграме, Гага сидит спиной к камере. На ее коже выколот бутон розы на длинном стебле, который тянется вдоль позвоночника.

- Мой спинной мозг теперь роза, — подписала снимок звезда.

Изображение розы окружено надписью «La Vie en Rose» - «Жизнь в розовом цвете». Это название песни Эдит Пиаф, которую героиня Леди Гаги поет на французском языке, когда впервые встречает в баре героя Брэдли Купера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ирина Шейк, следи за мужем: Папарацци сняли, как Брэдли Купер и Леди Гага не могли оторваться друг от друга на вечеринке после «Оскара»

Партнеры по фильму «Звезда родилась» откровенно обнимались и флиртовали, пока модель с надутым видом сидела в углу на диване

Это было одно из самых искренних выступлений на «Оскаре»: Леди Гага и Брэдли Купер спели дуэтом песню «Shallow» - саунтрек к фильму «Звезда родилась» - так, что у миллионов зрителей по всему миру не осталось сомнений в том, что между ними не просто рабочие отношения. Во время своего выступления Гага смотрела на Брэдли так, что между ними разве что искры не сыпались. Незадолго до церемонии вручения премии «Оскар» певица разорвала помолвку со своим женихом Кристианом Карино. Как поговаривают, причина в том, что Стефани (это настоящее имя звезды) влюбилась в своего партнера по фильму. И тот факт, что Брэдли воспитывает дочь вместе с русской моделью Ириной Шейк, похоже, ничуть не смущает артистку (подробности).