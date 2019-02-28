"Начала отниматься нога и позвонок рассыпался": врачи спасают слепнущего Алекандра Маршала

Александр Маршал стремительно слепнет. Врачи настаивают на срочной операции. В противном случае 62-летний исполнитель может окончательно потерять зрение и медики не смогут ему помочь.

"Я нахожусь на сцене уже 40 лет, все это время яркий фонарь светит мне прямо в глаза", - вздыхает артист. Пару раз ему доставалось лазерным лучом. Такие вещи не проходят бесследно.

marshalsinger Певец Александр Маршал практически ослеп

Медики уверяют: спасать зрение нужно незамедлительно, потому как с возрастом лучше не станет. "Сейчас зрение испортилось окончательно. У меня есть знакомый доктор, который говорит: «Давай приезжай, все сделаем. Сейчас такие технологии, что можно провести операцию практически безболезненно и быстро, даже поменять хрусталик». Но я пока не решаюсь", - признался Александр.

Маршал уверяет, что на операцию у него нет времени: "Если делать операцию на двух глазах, то надо несколько дней лежать в больнице. А у меня на это совершенно нет времени. Можно сначала сделать один глаз, а потом второй. В этом случае не надо лежать в больнице, зато летать нельзя целую неделю. Потому как из-за перепада давления в глазу может что-то лопнуть. А с моим графиком это невозможно".

marshalsinger Александр Маршал уже 40 лет на сцене

Ранее артист уже перенес достаточно серьезную операцию на позвоночнике. "У меня спина болела безумно, начала отниматься нога. Из-за грыжи четвертый позвонок полностью рассыпался", - цитирует знаменитость Sobesednik.ru.

Но Александр не унывает, ведь в его личной жизни произошли изменения. Вот уже два года он счастлив с новой возлюбленной. Разница в 35 лет Маршала не смущает.