Грабительские игры: Футболистов обворовывают, когда они на поле

Волна грабежей в домах футболистов прокатилась по Европе. Буквально за десять дней воры обнесли шестерых известных игроков-миллионеров, которые в это время сражались на поле. Причем, произошло это в разных уголках Старого Света - Барселоне, Лионе, Ливерпуле и Мадриде. Вот хроника этих событий.

16 февраля. Неизвестные обокрали дом полузащитника «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга. Воры орудовали во время матча чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вальядолидом» (1:0), в котором принимал участие новичок каталонской команды. Злоумышленники забрали у Боатенга наличные деньги и драгоценности на сумму более 300 тысяч евро.

19 февраля. Во время матча Лиги чемпионов «Лион» - «Барселона» (0:0) были обчищены дома сразу трех игроков французской команды. Преступники явно хорошо разбираются в футболе, ведь Мемфис Депай, Люка Тусар и Папе Диоп являются игроками основного состава лионской команды и провели на поле почти всю игру. Известно, что злоумышленники вынесли деньги и драгоценности, но общая сумма ущерба пока уточняется.

19 февраля. В то же самое время, во время другого матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Бавария» (0:0) по тому же сценарию был обворован дом нападающего английской команды Садио Мане в Ливерпуле. Инцидент, по отчету полиции, произошел с 18:00 до 23:45, как раз тогда, когда футболист был а стадионе и точно не мог вернуться. Из жилища спортсмена были похищены мобильные телефоны, часы и ключи от автомобилей, а вот денег и драгоценностей там не оказалось.

27 февраля. В эту компанию обворованных футболистов попал и форвард мадридского «Реала» Карим Бензема. День у него совсем не задался: его команда в среду в ответном матче Кубка Испании проиграла «Барселоне» 0:3, а придя домой он понял, что и здесь полный ноль. Правда, что все-таки пропало конкретно не сообщается. Зато отмечается, что злоумышленники специально подгадали время под Эль-Класико.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание для воров: Полузащитника «Барселоны» ограбили пока он был на матче, а ему опять уезжать на игру Лиги чемпионов

Лига чемпионов готова выдать очередную щедрую порцию классного футбола. Во вторник - «Лион» принимает «Барселону», а «Ливерпуль» - «Баварию», в среду - «Атлетико» играет с «Ювентусом», а «Шальке» - с «МанСити». И в каждом матче - море интриги (подробности)