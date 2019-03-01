Мур-парад: топ-5 классных котиков в инстаграм

1 марта в России отметят один из самых белых и пушистых праздников — международный день кошек. Но если содержать этих животных дома решится не каждый, то умиляться картинками в соцсетях могут даже заядлые собачники. Тем более, если кисы - просто фантастика.

1. Сердитый кот: 2,4 млн подписчиков в инстаграм

Год рождения: 2012

Место жительства: США

Кличка: Тардар Соус

Кто из нас не видел мемы с этой вечно недовольной кошачьей мордой? Изобразить такую надутость обычным хвостатым едва ли под силу, но самый сердитый кот в мире (по английски - Grumpy cat) — не фотошоп. Своей необычной внешностью этот питомец обязан целому букету отклонений: тут и неправильный прикус, и опущенность век, и карликовость. Но самое удивительное, что Сердитый кот — на самом деле… кошка, и зовут ее Тардар Соус. Превращение в «сердючку» состоялось, когда хозяйка выложила фото кисы в интернет — всего за сутки снимок набрал миллион просмотров. За ним последовал ролик в YouTube, который владельцы сняли в доказательство, что питомец реальный. А уже через несколько месяцев кошечку выбрали интернет-мемом года.

realgrumpycat Инстаграм Сердитого кота

Кстати, Соус неплохо зарабатывает не только на постах в соцсетях. Она снималась в кино и рекламе кошачьего корма, выпустила аж две книжки-биографии, открыла онлайн-магазин игрушек и даже стала «лицом» кофейного напитка (и все еще недовольна жизнью?!).

2. Вечный котенок: 2 млн подписчиков в инстаграм

Год рождения: 2012

Место жительства: США

Кличка: Лил Баб (по русски — Приятель, Братишка)

Самая очаровательная (по мнению газеты «The Sun») кошка интернета – просто ходячая энциклопедия недугов. У нее аномалия развития черепа, глаза навыкате, недоразвитые короткие ножки и укороченная челюсть без единого зуба, из-за чего язык всегда высунут изо рта. А еще Лил Баб маленькая, как котенок, и уже никогда не вырастет. Но пользователи соцсетей уверены, что все эти генетические нарушения только придают кисе очарования. Сколько кошатников по всему свету мечтает иметь питомца такой же породы, но на самом деле Лил Баб рождена от обычной дворовой кошки. Этой малышке повезло в жизни: совсем крохой ее нашел в сарае и выходил молодой американец, который и сделал несуразный комок звездой соцстей. В своем блоге чудо-кошка от первого лица отвечает на вопросы, размышляет о политике и помогает бездомным животным. И, конечно, зарабатывает — продает поклонникам футболки, сумки, календарики и прочую мелочь со своим изображением.

iamlilbub Инстаграм Лил Баб

3. Двуликая кошка: 1,7 млн подписчиков в инстаграм

Год рождения: 2009

Место жительства: США

Кличка: Венера

Очередная усатая-полосатая героиня интернета – двуликая кошка Венера, чья морда по окрасу разделена ровно пополам. Если смотреть на профиль кошки с одной стороны — увидишь черную мордочку с желтым глазом, если с другой — то рыжую с голубым. Но больше всего лайков набирают ее портреты анфас: вот уж где полный разрыв шаблонов!

venustwofacecat Инстаграм кошки Венеры

Хозяйка Венеры взяла ее из приюта совсем котенком, где двуликого «уродца» никто не хотел брать, и не прогадала. Киса выросла не только покладистой, но и настоящей красавицей. Когда в 2012 году в соцсетях появилась страничка питомца с необычным сочетанием генов, она тут же стала безумно популярны. Венерой заинтересовались даже ученые — в одной из статей National Ceografic специалисты объяснили ее феномен. Оказалось, киса является химерой: в ее теле одновременно существуют гены двух животных — самой Венеры и ее брата-близнеца.

4. Кошка-кенгуру: 578 тысяч подписчиков в инстаграм

Год рождения: 2011

Место жительства: США

Кличка: Ру (полное имя - Крольчонок Сью Ру)

Из-за генетической мутации эта кошечка родилась без передних лапок, но благодаря заботливой хозяйке живет полной жизнью. Несколько лет назад медсестра ветклиники забрала животное себе после того, как от нее отказались прежние хозяева. Со временем «двуногая» киса научилась балансировать на задних лапах, как кенгуру, и теперь не испытывает никаких проблем с передвижением. За судьбой животного, кроме поклонников в соцсетях, пристально следят ветеринары. Их главное опасение — что постоянные прыжки могут привести к проблемам со здоровьем, и лучше бы кисе примерить протезы. Но владелица Ру уверена, что это лишнее: ее питомица - обычная кошка. Разве что с хорошим заработком: плюшевые котики-копии Ру без передних лапок по 20 долларов за штуку расходятся как горячие пирожки.

lilbunnysueroux Инстаграм кошки Ру

5. Кот с бровями: 245 тысяч подписчиков в инстаграм

Год рождения: 2011

Место жительства: США

Кличка: Сэм

Котика Сэма, у которого черные пятнышки расположены над глазами аккурат как у грустного мальчика Пьеро, нашли на улицах Нью-Йорка в 2012 году. Первое время «бровастый» дворняга веселил округу, появляясь во дворах, пока один из местных не догадался, что экзотическую внешность питомца можно обратить в материальную пользу. Хозяин завел Сэму инстаграм и вскоре счет подписчиков пошел на сотни тысяч. Дальше — больше, и вот уже Сэми владелец онлайн-магазинчика с аксессуарами. Следуя кодексу чести белых и пушистых, часть денег звезда соцсетей отдает приютам для животных. В инстаграме Сэма часто появляются призывы отказаться от опытов над животными и усыпления непристроенных приютских кошек.

samhaseyebrows Инстаграм кота Сэма

А КТО ЕЩЕ

Кошка Нала — звезда инстаграма №1: у нее 3,9 млн подписчиков. Тот случай, когда довольно заурядную внешность хозяйка смогла грамотно пропиарить.

Кот Гамильтон — настоящий хипстер с двумя парами усов: 816 тысяч подписчиков. Одни усы у питомца настоящие, вторые — причудливые пятнышки закругленной формы.

Кот Монти, у которого из-за генетической мутации отсутствует нос: 574 тысячи подписчиков.

Гламурная киса Питзуш из Румынии, которой хозяйка клеит накладные ресницы и шьет наряды: 22,5 тысячи подписчиков.