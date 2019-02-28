Вы звери, господа! Ученые подсчитали: от рук человека в дикой природе погибает 28 процентов животных

Сколько диких животных убивают люди? Ответ на этот вопрос решила найти команда американских биологов представляющих государственный Университет Нью-Йорка и Национальный исследовательский Центр дикой природы из Огайо. Ученые принялись изучать научные работы, которые использовали радиотелеметрию для наблюдений за животными. Это когда к телу зверя прикрепляют специальное устройство (например GPS-ошейник) и оно передает информацию о передвижениях «владельца» и параметрах его здоровья. Таким способом можно проследить судьбу «окольцованного» животного до самого финала. За период с 1970 по 2018 годы в мире было проведено 1114 таких исследования, с их помощью ученые получили сведения о судьбе 120 657 животных. При этом в 42 755 случаях (то есть почти в каждом третьем) удалось установить причину гибели живого существа. Ученые разработали систему классификации. Допустим смерть по вине человека могла наступить в результате легальной охоты, браконьерства, столкновения с автомобилем на дороге, ударом тока при контакте с электропроводами... Естественная смерть включала в себя гибель от нападения хищников, болезнь, голод или несчастный случай и т.д.

- Мы обнаружили, что люди несут прямую ответственность за гибель каждого четвертого животного во всем мире, - говорит профессор Якоб Хилл, ведущий автор исследования. - Однако в целом на совести человека, вероятно, значительно больше преступлений перед своими братьями меньшими, поскольку мы не учитывали косвенные воздействия, когда животные умирают в результате потери среды обитания и загрязнения природы.

Когти против ружей

Итак, какова же результативность главного убийцы на планете Земля? От рук человека погибает 28 процентов зверей и птиц. Из них 17 процентов это жертвы официального охотничьего отстрела.

При этом 72 процента обитателей лесов, полей и рек уходят из жизни в силу естественных причин. Главная из них это атаки хищников, на их долю приходится 55 процентов. Казалось бы, эта цифра говорит об относительно скромном вкладе человека в истребление зверушек: получается, что от зубов и когтей погибает в 3 раза больше животных, чем от пуль и охотничьих капканов. Но исследователи подчеркивают, что вину человека можно усмотреть даже в тех случаях, когда причина смерти животных классифицирована, как естественная. Например, главную угрозу для болотных кроликов, находящихся на грани исчезновения, несут одичавшие кошки. А причиной сокращения популяции древесного кенгуру Лумхольца формально считается «разбойничья» деятельность собак. Хотя на самом деле кенгуру стали уязвимы для хищников после того, как люди в массовом порядке стали вырубать деревья, которые были для сумчатых единственным надежным убежищем.

Эволюция наоборот

Есть еще одна существенная разница в деятельности человека и всех остальных хищников вместе взятых. Естественные взаимоотношения хищников и их жертв настолько уравновешены природой, что это соревнование идет на благо обоих видов - выживают сильнейшие. А хищнические наклонности человека грозят исчезновением виду, на который он охотится. Энтузиастов трофейной охоты интересуют не слабые и больные, а сильные и крупные экземпляры. Это приводит к деградации вида. Примером могут служить популяции снежных баранов, внимание стрелков в первую очередь привлекают крупные животные с большими рогами. Отстрел «рекордсменов» привел к тому, что среди животных заработала «эволюция наоборот» - лучшие шансы на выживание получили хилые самцы с неразвитыми рогами. А это может повлиять на жизнеспособность популяции.

Так что для замаливания грехов людям мало постить котиков у себя в ленте соцсетей. Нужны реальные шаги по ограничению собственных звериных наклонностей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Подсчитано, что темпы вымирания позвоночных за последнее столетие в 100 раз (!) превышают фоновые уровни наблюдавшиеся в природе до этого. И сейчас, по некоторым оценкам, 41% земноводных, 25% млекопитающих и 13% птиц находятся под угрозой исчезновения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые обнаружили в центральной Африке цивилизацию шимпанзе

Похоже, что шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), обитающие в тропических лесах на севере Демократической Республики Конго, заметно поднялись по эволюционной лестнице. Нас — людей — близких им родственников, стоящих на самом верху, они, конечно, не догнали. Но стали умнее других своих собратьев на столько, что создали свою цивилизацию (подробности).