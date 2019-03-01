Кто и как вербует подростков для торговли наркотиками

В родительских сообществах паника: «Детей вербуют. Предлагают работу курьером, а они оказываются наркокурьерами. В итоге подростки в тюрьме, наркоторговцы на воле! Безобразие! Ужас и кошмар! Куда смотрит полиция? Почему хватают невиновных?»… Говорят даже про конкретные случаи. «Мальчик из хорошей семьи, их с другом наняли отвезти сумку из одного города в другой, пообещали им аж 50 000. Но на вокзале их взяли с поличным, в сумке было 10 килограммов наркотиков. Дали 15 лет. Бедные дети и не знали, что везут».

Я сама мама, и от таких сообщений у меня волосы встали дыбом. Такие деньжищи за плевое дело! Да тут каждый второй тинейджер клюнет. А если две сумки отвезешь... Решила, что врага надо знать в лицо, и пошла искать, где и как вербуют в наркокурьеры.

Но на поверку все оказалось совсем не так. Гораздо страшнее. Если у вас в семье подросток, обязательно прочитайте этот материал.

ТРЕБУЮТСЯ ЗАКЛАДЧИКИ

Долго искать не пришлось. В молодежных соцсетях групп с названием «Работа. Срочно требуются курьеры» достаточно много. Они выделяются сразу. Во-первых, зарплата! Обещают 30 000, 40 000 и даже 70 000 в неделю. Во-вторых, все контакты с работодателем только через телеграм-каналы. Нет ни номеров телефонов, ни имен. Зато говорящие ники, сразу отсылающие в наркобизнес.

В молодежных соцсетях групп с названием «Работа. Срочно требуются курьеры» достаточно многоФото: Скриншот сайта

И если публичные объявления выглядят более-менее прилично, то при переходе в телеграм-каналы все становится понятно сразу же. Слово «курьер» заменяется на «кладмен», «закладчик», «минер». А безобидные предложения о работе превращаются во вполне конкретные.

«Обязанности: КУРЬЕРА. Оплата за клад ХХХ рублей. Если стабильно работаешь и делаешь от 20 кладов в день - получишь еще и бонус. После пробных мелких закладок и всех необходимых проверок переходим на нефасованный опт. Крупными партиями работать спокойнее, не надо каждый день мотаться и забирать товар. Фасуешь сам СК (скорость, соль - химические наркотики. - Ред.), ХХХ (трава) и ХХХ (название наркотика)».

Одно из стандартных объявлений в даркнете.

Эти инструкции тянут сразу на несколько пунктов статьи 228 УК РФ - хранение наркотиков, фасовка наркотиков, соучастие в сбыте в составе организованной группы лиц. А это серьезные сроки. При этом некоторые даже врут в своих объявлениях что-то типа «С правоохранителями есть договоренность». Я не могла поверить своим глазам! Чтобы вот так вот в открытую обсуждали наркоторговлю?! И этих объявлений не десятки, а сотни! Я проверила, наверное, 20 или даже 30 таких работодателей. И везде искали именно наркокурьеров.

Особенно наниматели по телефону интересуются, употребляешь сам или нет. Наркоманы не нужны и там. Новичкам, даже совсем не понимающим, куда они попали, все разъясняют.

Привожу полный диалог с одним из таких вербовщиков.

- Здравствуйте. Я по поводу работы. Мне 23, и я из Москвы.

- Привет. Есть вакансия в твоем городе. Это сфера бесконтактной доставки, без личных встреч и передачи из рук в руки. Ты знаешь, что такое закладки? Кладмены знаешь кто такие?

- Нет. Расскажите.

- Погугли.

- Да, посмотрела. А это очень опасно? Как часто можно нарваться на полицию?

- Если ты ничего не употребляешь, будешь слушать советы куратора и прежде всего думать головой, то можно вообще не нарваться. Куратор проводит подробное обучение. Врать не буду, риск есть. Но если следовать инструкциям, то все норм.

- Как пройти обучение?

Мой собеседник перенаправляет меня в онлайн-школу закладчиков.

Наш корреспондент попала на самую настоящую операцию по ликвидации отравыФото: Дина КАРПИЦКАЯ

ШКОЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Есть в сети так называемый даркнет, проще говоря, подпольный интернет. И сайты типа «Из рук в руки», но только продают на них наркотики. Отправляет меня мой «учитель» прямиком туда. А там просто тихий ужас и караул. Помимо «вакансий» (фасовщиков, закладчиков, междугородних курьеров) и прочей «полезной информации» в виде исповеди отсидевшего, но не сломленного, и та самая «Школа кладменов». Обучение онлайн.

На свой телефон я получаю подробнейшие инструкции. В какие программы загружать фото закладок, как скидывать геоданные, как завести электронный кошелек, сколько надо купить сим-карт. Огромный раздел посвящен всякого рода инструкциям о том, как незаметно сделать закладку: «Не сиди на месте. Прикапывай товар не больше чем на 30 см. Не делай закладки около садиков, школ и прочих госучреждений (кто подумал, что это наркодилеры хотят спасти малышей от наркоманов защитить, ошибается. Просто все эти учреждения под видео-наблюдением. - Ред.). Дома тоже не пались, фасуй товар, когда никого нет».

Есть и рубрика «Знай свои права» на случай встречи с полицией. Советы более чем бредовые, однако оформлены солидно, с указанием прав из УПК РФ. «Учителя» уверяют «обучающихся», что при грамотном поведении уголовное дело чуть ли не на полицейского можно завести. Все там написано, кроме основного: когда берут с наркотиками - это называется с поличным. Жалуйся не жалуйся, а срок будешь мотать.

Но то, что все эти советы - бред чистой воды, понимаю я, взрослый человек, журналист. Дойдет ли это до 16-летнего юнца? Не знаю...

«Антидилер» давно борется с торговцами наркотиковФото: Дина КАРПИЦКАЯ

В конце обучения куратор устроил мне экзамен. Я должна была прислать описание трех потенциальных закладок в своем районе и скинуть локации по всем правилам обучения. От балды придумала какую-то ерунду. И получаю ответ:

- Поздравляю. Ты принята. Осталась самая малость - официально трудоустроиться. Выбирай как - или скидываешь мне фото себя с паспортом в руках, или залог. После этого перевожу на куратора.

- Я не хочу свой паспорт показывать. Зачем он вам? (Кстати, куда попадают эти паспортные данные, большой вопрос, черный рынок персональных данных очень развит. - Ред.)

- Паспорт нужен, чтобы проверить, если ты у нас в черном списке. Мы даем тебе на период стажировки свой товар, он денег стоит. Должны как-то подстраховаться на случай кражи. Не хочешь паспорт - кидай залог. Сколько есть денег? У нас залоги от 5000.

- У меня только 2000.

- Ок. Вот на этот Qiwi-кошелек. Или в любой магазин сотовой связи, там терминалы. Просто вводишь номер, и все. Фото квитанции мне. После этого пришлю тебе локацию первой пробной партии.

У кого еще есть сомнения, что дети не в курсе, что и куда они возят? Лично у меня их нет! Все без исключения знают, чем заняты. Но не осознают всей тяжести последствий.

Показал документ и фактически попал в рабство

«КЛАДМЕНЫ - РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ»

Понимая, что от закупки наркотиков меня отделяет буквально шаг, звоню Дмитрию Носову, руководителю общественной организации «Антидилер», членом которой я являюсь.

- Не вздумай ничего никуда переводить, - с ходу предостерегает меня Носов. - Это же уголовная статья. Мы с закладчиками боремся уже давно и эту тему изучили от и до. Статьи 228 и 228.1 УК РФ. Вплоть до пожизненного лишения свободы. Контактное или бесконтактное распространение - не важно в этом случае.

Дмитрий НосовФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Но неужели все так легко и просто: раз - и ты уже в наркосети?

- К сожалению, да. Кладмены - расходный материал в этой преступной схеме, потому что их сажают тысячами по всей стране. Работает такой курьер недолго - месяц, три, полгода максимум. Часто сами же организаторы подпольных магазинов сдают их полиции. Эти сволочи не гнушаются и несовершеннолетними школьниками. У тебя паспорт спрашивали, если денег нет на залог?

- Да!

- Вот обычно школьники так попадают. Показал документ и фактически попал в рабство. Платить ему много не надо, и уйти из этой сети ему уже тоже вряд ли дадут. Есть даже карательные отряды, которые находят и наказывают недобросовестных кладменов. Недавно громкий случай был в Краснодаре - парня избили и отрезали ему палец за долги...

- А самих организаторов могут найти по таким схемам? Они же в этих закрытых каналах все под никами, никаких ориентировок.

- Через мелких закладчиков часто выходят на крупных продавцов. Поймать крупного драгдилера - это как отрубить спруту голову. А через владельцев интернет-магазинов берут и крупных поставщиков. Собирайся, как раз сейчас будет операция - сотрудники наркоконтроля по нашей наводке вышли на крупный интернет-магазин.

Так я попала на самую настоящую операцию по ликвидации отравы.

В этом гараже находился интернет-магазин наркотиковФото: Дина КАРПИЦКАЯ

ОПЕРАЦИЯ «АНТИДИЛЕР»

Спальный район Москвы. В неприметной машине мы едем за пафосным «Лексусом». В нем паренек с девушкой, заезжают в гараж. Там проводят минут 15.

- Именно этот человек, как установлено, владелец интернет-магазина наркотиков, - объясняет мне один из волонтеров «Антидилера».

Девушка сидит в машине, а парень копошится внутри гаража.

- В этом гараже он все, скорее всего, и прячет, - комментируют волонтеры.

На ближайшем же посту ГИБДД его останавливают, просят открыть багажник. То, что он позеленел, видно даже мне. Потому что в багажнике в пакете, который он только что взял из гаража, килограмм белого порошка (как позже выяснилось, кокаина). Тут же из засады выскакивают сотрудники полиции: «Наркоконтроль!»

- Это не мое! Друзья попросили отвезти, мне по пути, - кричит он, выпучив глаза от страха.

- Ну вот, начало, - улыбается один из наркополицейских. - Думаю, в ближайшие трое суток поймаем всех - от поставщиков до курьеров.

В отделении полиции начинается допрос. Парню 32 года, родом из Волгоградской области. Из хорошей семьи, с высшим образованием. Держит магазин наркотиков около года. Испуганный наркодилер моментально признается во всем и сдает все, что знает. Где покупал, где сбывал, куда прятал. Курьера, покупателя - всех! В том числе и варщика наркотиков из соседних гаражей. Туда немедленно отправляется опергруппа.

- Как же так получилось, что ты стал наркотиками торговать? - спрашиваю я у Игоря.

- Деньги нужны были. Ипотека, жена. - Парень сидит с опущенной головой, нервно грызет ногти. - Я в банке до этого работал, но там зарплату постоянно урезали, сажали на голый оклад. Потом вообще уволили. Я и решил свой магазин открыть.

- Это так просто? Взял и открыл?

- Я покупателем был. Употребляю амфетамин. Потом вот решил сам работать. Открыть несложно, но и непросто. Надо разобраться во всех этих шифрах. Но есть инструкции. Я посидел пару дней и все понял. А потом так же - покупаешь крупную закладку, фасуешь, распространяешь.

- Курьеров где набирал? Вербовал молодежь?

- Я ничего про них не знаю, кроме ника в Телеге. Вербовать не надо, сами находились. У меня работало человек 6.

- Не страшно было такими делами заниматься?

- Страшно. Все время боялся, что меня запалят, и вот... Потом с клиентами много проблем, то заклад не нашли, то еще претензии. Надо либо деньги возвращать, либо рейтинг клиентский перед покупкой досконально изучать.

- Рейтинг?! (Вы понимаете масштабы бедствия?)

- Ну да, все там учитывается в программе, сколько брал, были ли претензии. А еще надо быть круглосуточно на связи, отвечать на СМС, координировать закладчиков, самому ездить забирать товар. Следить за ассортиментом.

Парень явно еще не понял, что в полиции. Мысленно он все еще в своем магазине. Его уводят.

Хозяин интернет-магазина наркотиков на обыске. Впереди у него гигантский тюремный срок.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Этот сразу раскаялся. А бывали и другие товарищи, - рассказывает один из полицейских. - Один сидел и явно гордился, что сделал карьеру в наркобизнесе. Начинал от простого закладчика, а когда мы его взяли, уже курировал крупные склады по всей России. Кичился этим. Студентов много очень. А еще колоритная парочка была - аспиранты из МИФИ Саша и Паша. Они организовали подпольную лабораторию, варили амфетамин в огромных количествах. Были крупнейшими поставщиками в Московской области. А варить они начали, впечатлившись сериалом про учителя химии, который перед смертью стал изготавливать наркотики.

- Из-за фильма? Так бывает?

- Этот сериал, как показывает наша практика, многих подтолкнул на тернистый путь наркотиков.

Я тогда еще не знала, что подобную подпольную лабу, как говорят на жаргоне, увижу сама лично буквально через несколько часов.

- Курьеры меня волнуют. Это же дети! Бывали такие, кто не понимал, во что втянут?

- Мы ни разу не встречали того, кто бы не знал, что он везет.

Через мелких закладчиков часто выходят на крупных продавцовФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Я НЕ Я, И ЛАБОРАТОРИЯ НЕ МОЯ

Приходит сообщение - тот самый хозяин соседнего гаража приехал. Его задержали. Мы немедленно выезжаем на место. Там уже большая группа сотрудников. Сначала обыскивают самого задержанного и машину. Мужчина, на вид около 35, нездорового вида. Весь трясется. То ли от страха, то ли от ломки. Но держится спокойно. При нем никаких наркотиков не обнаружено. В машине куча странных вещей - бутыли с водой.

- С родника, - поясняет он.

А еще костюм химзащиты. Респираторная маска. Оперативник откручивает фильтры на маске, а они все в белом порошке и запах специфический.

- В таких костюмах варят наркоту.

Присутствовавший на обыске эксперт-химик (такой сотрудник на каждой операции есть обязательно) моментально определяет запах амфетамина из этих фильтров. Заходим в гараж. Я ничего не увидела, кроме кучи хлама. Но опытные полицейские тут же с ходу нашли признаки преступления: какие-то колбы, канистры с реагентами, кульки с порошками. А еще весь этот захолустный гараж оказывается напичкан камерами слежения. Они показывают и въезд в гаражный кооператив, и все гаражные пролеты. А главное - труба вытяжки идет откуда-то снизу.

- Там под полом лаборатория, - уверенно заявляет химик.

И действительно, в самом дальнем углу гаража вход в подвал. Внизу лаборатория.

- Что варили? - спрашивают хозяина гаража сотрудники полиции.

- Я не знаю, арендовал гараж только месяц назад. Говорят, тут до меня была какая-то история с наркотиками, - отпирается тот.

А полицейские все выносят и выносят откуда-то из потайных углов банки, склянки, канистры, порошки. У меня глаза на лоб лезут.

- Задержанный - производитель амфетамина. Сомнений нет, - говорит эксперт.

Хозяину гаража зачитывают постановление о задержании и увозят в отдел. А мы едем в тот самый гараж, где складировал свой товар владелец магазина. Он сам показывает все тайники - под крышей, под обшивкой, фасовочные весы, изоленты. Кое-что уже расфасовано на мелкие-мелкие дозы, аккуратно замотано пленкой. Есть таблетки кислотного цвета. Брикеты гашиша с логотипами - знак евро.

На квартире задержанного находят оставшийся товар и сейф с деньгами.

Колба для варки синтетического наркотика. Изъята при обыске в подпольной лаборатории.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Ипотеку хоть успел закрыть? - спрашиваю я.

- А это уже не важно, все, что куплено на деньги, полученные преступным путем, будет конфисковано, - отвечает за него следователь. - А ты иди собирай вещи для СИЗО. Никаких шнурков, зубную пасту и щетку не забудь.

Ему светит от 15 лет.

На часах было уже 6 утра, а началась спецоперация в обед. Я валилась с ног от усталости, а полицейские и волонтеры «Антидилера» продолжили работу.

- К сегодняшнему дню задержан весь дружный коллектив магазина - организатор, три закладчика, один из них студент 5-го курса, физик. Считает, что не делал ничего плохого, просто бизнес. А у другого при себе было удостоверение помощника депутата городской думы областного города, - рассказал руководитель «Антидилера» Дмитрий Носов. - Всех закладчиков сам хозяин магазина и выдал.

- При «трудоустройстве» пишут про безопасность, помощь и поддержку…

- Что-то мы ни разу такой помощи не видели. Зато родители продают последнее, чтобы сыну-студенту адвоката нанять, да это и не поможет. Законодательная база по наркотикам очень четко прописана, и раз попался - будешь сидеть.

- А тот, из нарколаборатории?

- Во всем сознался. Показал, где спрятал товар. Полицейские обнаружили еще более 100 закладок. Крепкий магазин наркотиков полностью ликвидирован.

ЧТО В ИТОГЕ

За последнее десятилетие количество осужденных по «два-два-восемь» (статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства) увеличилось более чем в 2 раза. По данным ФСИН на 2017 год, в тюрьмах таких сидельцев было около 140 000 человек.

По данным ГУНК МВД России, за 2018 год было изъято более 4000 кг только синтетических наркотиков.

Постоянно ликвидируют огромные лаборатории и интернет-магазины. Зачистка идет беспрерывная и очень мощная. Иногда процесс поимки целой преступной группы начинается с мелкой закладки в 1 грамм. Так, например, в прошлом году попалась банда преступников из СНГ, наладивших в России крупное производство и продажу «синтетики». Так попался и наркоделец из этого репортажа. А иногда, наоборот, крупные оптовики сдают всех своих дилеров, а те - мелких курьеров-закладчиков. Магазины появляются и умирают. По неофициальной статистике МВД, больше года никто еще не выживал. Так что вся эта писанина про «безопасный, бесконтактный метод» - полный бред.

Контролировать интернет становится все проще. Сотрудники отделов по незаконному обороту наркотиков становятся все опытнее и профессиональнее. А еще очень большая помощь - от общественников из «Антидилера» и других подобных организаций. Они часто вычисляют закладчиков, устанавливают их личность, адрес и сообщают в полицию.

Советую всем родителям прямо сейчас поговорить со своим ребенком. Даже если он уже студент. Даже если вам кажется, что он очень порядочный и умный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во все тяжкие: Как школьники зарабатывают на наркотиках

Кузбасских подростков втягивают в наркобизнес через соцсети и мессенджеры

В этом году в Кузбассе за продажу наркотиков осудили 32 ребенка. Чтобы поднять легкие деньги, подростки и студенты расписывают стены домов адресами сайтов наркомагазинов и идут делать закладки со спайсом или солью. На предложение стать наркодилером в соцсети может наткнуться любой школьник (подробности).

КСТАТИ

Новая криминальная чума России: Банды малолеток уже крышуют торговые центры

Блатная идеология АУЕ разрастается среди подростков, как опухоль

В школе села Первомайское (Приморский край) - скандал. Родители пятиклассников пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на учебу «по понятиям». Мол, пришли в школу какие-то мужчины и провели с мальчиками «урок полового воспитания». Говорили о том, что нельзя здороваться за руку с геем, а то на зоне потом с ними могут сделать что-то плохое (подробности).