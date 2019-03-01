Марина Федункив о 13-летней жизни с наркоманом: «Родители мне говорили: «Убегай!»

Однажды в интервью звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив призналась, что перепробовала в жизни много профессий и, к сожалению, так получилось, что все свои проблемы решала сама. Даже дом, который она построила в Подмосковье и за который выплачивала большой кредит, дался ей большим трудом, но без всякой посторонней помощи. Хотя на тот момент Федункив была замужем и очень хотела сохранить брак. Ее муж – Михаил оказался наркоманом и артистка приложила много сил, чтобы вытащить его из этого: клала в реабилитационные центры, нанимала лучших врачей, но проблему это не решало. Он срывался снова и снова. Друзья советовали ей подать на развод, но она не верила, что они справятся, пока однажды не поняла, что сильно устала.

«Михаил был наркоманом, и я все 13 лет его спасала, а потом устала. Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем. Стал сильно пить, это было топтание в болоте. Я все делала самозабвенно, верила, но поняла, что не в силах его изменить. Причем когда он выпивал, становился буйным. вел себя невыносимо. Мы с ним вместе из Перми в Москву переехали. Его родители не понимали, как я могу с ним жить, говорили: «Убегай!» Когда умерла его мама, мы приехали на похороны, и его отец сказал: «Марина, мне недолго осталось, чувствую, уйду за ней. Пусть мой сын тебе жизнь не портит, живет здесь». Через год отца не стало, Миша уехал его хоронить, и я попросила, чтобы он больше не приезжал» — рассказала Федункив.

Снова замуж актриса пока не собирается.

«Нажилась я в гражданских браках, пока не хочется никого. Нужно выдохнуть, чтобы не перетаскивать горький опыт в новые отношения, для этого необходимо время. Так что сердце мое свободно» — рассказала Марина «Антенне-Телесемь».