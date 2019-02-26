2019-02-26T14:27:57+03:00
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В чем сила Михаила

Зрителей ждет документальный фильм, приуроченный к 50-летию Михаила Пореченкова
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Михаил Пореченков в фильме «Поддубный». Фото: Кадр из фильмаМихаил Пореченков в фильме «Поддубный». Фото: Кадр из фильма
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Однажды, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли в России настоящие кинозвезды, Федор Бондарчук с усмешкой произнес: "А вы поезжайте в провинцию и посмотрите, как там принимают, например, Мишу Пореченкова!".

Пореченкова действительно любят (и, кстати, не только в провинции), его звездный статус сомнению не подлежит. А ведь после сериала "Агент национальной безопасности" Михаилу предрекали навсегда остаться в глазах зрителей Лехой Николаевым и испытать на себе все прелести печального титула "Актер одной роли". Михаил скептиков посрамил, причем сделал это без надрыва, свойственного многим артистам, которые отчаянно пытаются сбросить ярмо образа, принесшего им известность. Пореченков продолжает с удовольствием сниматься в боевиках, но в других жанрах чувствует себя вполне органично.

Работая над фильмом о Пореченкове, которому 2 марта исполняется 50 лет, журналисты провели рядом с ним три месяца, наблюдая за актером в самых неожиданных ситуациях. Разумеется, авторы картины встречались с друзьями Михаила, которые порой очень ярко его описывали - в частности, коллега и тезка Пореченкова Михаил Трухин назвал своего товарища Винни-Пухом с лицом убийцы.

Также в фильме о Пореченкове будут говорить Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Марина Зудина, Ирина Пегова, Анна Михалкова и другие знаменитые артисты. Услышим мы и родных юбиляра - его жену Ольгу, сыновей Владимира и Петра, дочерей Варвару и Марию.

Первый канал, «Обаятельный хулиган», 2 марта в 10:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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