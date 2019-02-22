2019-02-27T14:16:09+03:00
Дом. Семья

Полезный перекус: наш ответ фастфуду

В переводе с немецкого слово «butterbrot» означает «хлеб с маслом», однако разновидностей у бутерброда гораздо больше. Закрытые и открытые, холодные и горячие, с трюфельным маслом и докторской колбасой - рассказываем о том, как появился бутерброд и почему
Поделиться:
Колбаса вдвойне вкуснее, если это бутерброд.Колбаса вдвойне вкуснее, если это бутерброд.
Изменить размер текста:

Кто первый придумал?

Первые упоминания бутерброда встречаются еще в I веке до н. э. - говорят, именно тогда раввин Гиллель в ночь Песаха положил мясо жертвенного ягненка, приправленное травами, между двумя ломтями мацы. По другой версии, бутерброд придумал Николай Коперник: в 1521 году выдающийся астроном оказался в осажденном крестоносцами Ольштанском замке. Люди в осаде болели, и ученый нашел причину: оказалось, заболевшие часто роняли хлеб на пол, а затем ели, не смущаясь приставшей к нему пыли и грязи. Тогда Коперник посоветовал мазать одну сторону хлеба взбитыми сливками без сахара - то есть маслом, чтобы затем, если уж бутерброд упадет на пол маслом вниз, грязь была бы хорошо видна, и ее можно было легко счистить.

Еще одним изобретателем бутерброда называют английского дипломата Джона Монтегю, графа Сэндвичского. Говорят, граф был страстным любителем карточной игры, и, чтобы не прерывать любимого занятия и не пачкать карт, просил слуг принести ему закуску: кусок говядины, вложенный в разрезанную пополам булку. Эту версию косвенно подтверждают дневники британского историка Эдуарда Гиббона: в 1721 году он пишет в них о том, как «двадцать или тридцать первых людей королевства ужинают за столиками холодным мясом или сэндвичами».

Как хлеб-соль стал хлебом с маслом

В Российской империи «бутерброт», как его тогда называли, появился во времена Петра I, и именно из Германии - например, в «Клубе соединенного общества», основанном в Петербурге немцами, было принято подавать хлеб с положенной сверху мясной начинкой. Прижилась такая закуска благодаря правилам клуба: согласно уставу, есть можно было только в столовой, а в другие комнаты - туда, где происходило самое интересное: игра в шашки, шахматы и беседы, - «подавались только бутерброты». Нарушители правил подвергались «штрафу в пользу бедных». Бутерброды подавались в качестве закусок в солидных немецких домах, в гостиницах, хозяевами которых были иностранцы. Богатые русские хозяева в XVIII веке подавали бутерброд по-своему: выкладывали на блюде хлеб, а отдельно - то, что можно на него положить: мясо, сыр, сельдь и т. д.

Впрочем, уже в начале XIX века бутерброд стал выглядеть почти так же, как сейчас, - хлеб, на который намазано масло: обычное, соленое или, например, раковое. Бутерброды подавали к чаю наравне со сладостями, такое чаепитие называли английским.

Я поведу тебя... в буфет!

Но настоящий звездный час бутерброды получили после отмены крепостного права. Города разрастались, появлялись буфеты, в которых некогда было готовить традиционные и любимые, но трудоемкие в исполнении пироги: там подавали хлеб с мясом или селедкой и луком. В маленьких меблированных комнатах, сдававшихся внаем, не было кухонь - люди питались тем, что купили в ближайшей лавочке: например, колбасой, положенной на хлеб.

В аристократических домах бутерброды тоже распробовали: их подавали на разных сортах хлеба горячими и холодными, начинкой служили как тривиальные ветчина и сыр, так и измельченные рябчики или гусиная печень, политая трюфельным маслом.

После революции бутерброды из закуски, которую можно было перехватить в буфете или привокзальном кафе, для многих превратились в основное блюдо: на хлеб клали не только докторскую колбасу, но и, например, рыбные консервы. Их ели на завтрак и обед - получалось сытно и вкусно.

Закуска для занятого человека

В 1936 году нарком пищепрома СССР Анастас Микоян на два месяца отправился в США - перенимать опыт. Через три года после этой поездки вышла в свет первая «Книга о вкусной и здоровой пище», в которой упоминались в том числе новейшие бутерброды, которые Микоян увидел в Нью-Йорке. «Привлекло наше внимание машинное производство стандартных котлет - так называемые «хамбургеры». Котлета поджаривается с одной стороны, затем переворачивается на другую сторону - в течение нескольких минут она готова. У этого же продавца имеются булочки. Он разрезает булочку, кладет внутрь котлету, добавляет томат, ломтик соленого огурца или горчицу, и вот вам горячий бутерброд. Для занятого человека очень удобно». Впечатленный нарком закупил не только машины по производству котлет и жаровни для их разогрева, но и, вернувшись, запустил производство советских гамбургеров. Назывались они «Горячими московскими котлетами с булочкой», а стоили 50 копеек.

Впрочем, гамбургеры в СССР тогда не прижились - на обычных кухнях на завтрак по-прежнему ели обычные бутерброды: с вареной колбасой, ветчиной, бужениной, рыбой, красной икрой или сливочным маслом. Да и сейчас, в XXI веке, когда выбор закусок гораздо шире, чем в 1930-х, многие по-прежнему предпочитают фастфуду бутерброд. Он менее калорийный, и его можно составить по собственному вкусу. Например, в гамбургере на булочке с кунжутом, с говяжьей котлетой весом 100 г, беконом, сыром чеддер, помидором, огурцом, луком и соусом из кетчупа и майонеза будет примерно 900 ккал. А вот если взять вместо булочки черный хлеб, положить на него буженину «Черкизовскую» (на 6-й странице есть рецепт домашней буженины), заменить майонез горчицей и добавить к бутерброду лук и соленый огурец, калорий будет меньше - всего 400, да и вреда от такого перекуса тоже, ведь буженину в отличие от котлеты не придется жарить. Для тех, кто следит за весом, можно буженину заменить на запеченную индейку - будет всего 247 калорий.

Больше, чем бутерброд

Жители разных стран обожают бутерброды настолько, что время от времени устраивают соревнования: чей бутерброд получится длиннее. Так, в 2010 году в Книгу рекордов Гиннесса попали жители Арабских Эмиратов. Они изготовили бутерброд длиной 2,7 километра с начинкой из сырной пасты, огурцов, помидоров и оливок.

Их рекорд был побит итальянцами в 2013 году - 520 из 9537 жителей городка Кастеллеоне приготовили 10 тонн шоколадной пасты, чтобы затем начинить ею бутерброд длиной в три километра. Для того чтобы разместить этого гиганта на улице города, потребовалась тысяча столиков!

В 2016 году в Книгу рекордов Гиннесса вошли мексиканские повара - их отметили призом за скорость. Всего за 4 минуты им удалось приготовить 66-метровую торту - национальный бутерброд: длинный батон с говядиной, свининой, ветчиной, бобами, сыром и, как говорят сами мексиканцы, «всем, что осталось от вчерашнего ужина».

А спустя год в украинском городе Олешки приготовили бутерброд с салом, общий вес которого составил 200 килограммов. До Книги рекордов Гиннесса огромный бутерброд не добрался, но вошел в Книгу рекордов Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как ты птицу назовешь, так и съешь
Американские ацтеки считали индейку лекарством от болезней, в России ее подавали к царскому столу, а для американцев индейка превратилась в один из главных атрибутов праздника. Рассказываем, кто впервые открыл эту птицу (и что было потом)
Новости 24
Премьер Пакистана предложил Индии решить проблемы путем диалога
Министр гражданской авиации Непала погиб при крушении вертолета
Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом премии Александра Солженицына
Трамп назвал «очень полезные» страны в вопросе денуклеаризации КНДР
Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территории
Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8% годовых
Три человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Нью-Йорке
Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевой потенциал
В Кремле крайне обеспокоены ситуацией в отношения Индии и Пакистана
В МИД Индии сообщили подробности воздушного боя над Кашмиром
Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы
Песков: Из Европы и США регулярно проводятся кибератаки против РФ
Войска на юге РФ укрепят двумя новыми полками и одним ракетным дивизионом
Землю на четыре дня захватит сильнейшая магнитная буря
Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций
В банках пожаловались на проблемы со сбором биометрических данных россиян
Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН