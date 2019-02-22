Полезный перекус: наш ответ фастфуду

Кто первый придумал?

Первые упоминания бутерброда встречаются еще в I веке до н. э. - говорят, именно тогда раввин Гиллель в ночь Песаха положил мясо жертвенного ягненка, приправленное травами, между двумя ломтями мацы. По другой версии, бутерброд придумал Николай Коперник: в 1521 году выдающийся астроном оказался в осажденном крестоносцами Ольштанском замке. Люди в осаде болели, и ученый нашел причину: оказалось, заболевшие часто роняли хлеб на пол, а затем ели, не смущаясь приставшей к нему пыли и грязи. Тогда Коперник посоветовал мазать одну сторону хлеба взбитыми сливками без сахара - то есть маслом, чтобы затем, если уж бутерброд упадет на пол маслом вниз, грязь была бы хорошо видна, и ее можно было легко счистить.

Еще одним изобретателем бутерброда называют английского дипломата Джона Монтегю, графа Сэндвичского. Говорят, граф был страстным любителем карточной игры, и, чтобы не прерывать любимого занятия и не пачкать карт, просил слуг принести ему закуску: кусок говядины, вложенный в разрезанную пополам булку. Эту версию косвенно подтверждают дневники британского историка Эдуарда Гиббона: в 1721 году он пишет в них о том, как «двадцать или тридцать первых людей королевства ужинают за столиками холодным мясом или сэндвичами».

Как хлеб-соль стал хлебом с маслом

В Российской империи «бутерброт», как его тогда называли, появился во времена Петра I, и именно из Германии - например, в «Клубе соединенного общества», основанном в Петербурге немцами, было принято подавать хлеб с положенной сверху мясной начинкой. Прижилась такая закуска благодаря правилам клуба: согласно уставу, есть можно было только в столовой, а в другие комнаты - туда, где происходило самое интересное: игра в шашки, шахматы и беседы, - «подавались только бутерброты». Нарушители правил подвергались «штрафу в пользу бедных». Бутерброды подавались в качестве закусок в солидных немецких домах, в гостиницах, хозяевами которых были иностранцы. Богатые русские хозяева в XVIII веке подавали бутерброд по-своему: выкладывали на блюде хлеб, а отдельно - то, что можно на него положить: мясо, сыр, сельдь и т. д.

Впрочем, уже в начале XIX века бутерброд стал выглядеть почти так же, как сейчас, - хлеб, на который намазано масло: обычное, соленое или, например, раковое. Бутерброды подавали к чаю наравне со сладостями, такое чаепитие называли английским.

Я поведу тебя... в буфет!

Но настоящий звездный час бутерброды получили после отмены крепостного права. Города разрастались, появлялись буфеты, в которых некогда было готовить традиционные и любимые, но трудоемкие в исполнении пироги: там подавали хлеб с мясом или селедкой и луком. В маленьких меблированных комнатах, сдававшихся внаем, не было кухонь - люди питались тем, что купили в ближайшей лавочке: например, колбасой, положенной на хлеб.

В аристократических домах бутерброды тоже распробовали: их подавали на разных сортах хлеба горячими и холодными, начинкой служили как тривиальные ветчина и сыр, так и измельченные рябчики или гусиная печень, политая трюфельным маслом.

После революции бутерброды из закуски, которую можно было перехватить в буфете или привокзальном кафе, для многих превратились в основное блюдо: на хлеб клали не только докторскую колбасу, но и, например, рыбные консервы. Их ели на завтрак и обед - получалось сытно и вкусно.

Закуска для занятого человека

В 1936 году нарком пищепрома СССР Анастас Микоян на два месяца отправился в США - перенимать опыт. Через три года после этой поездки вышла в свет первая «Книга о вкусной и здоровой пище», в которой упоминались в том числе новейшие бутерброды, которые Микоян увидел в Нью-Йорке. «Привлекло наше внимание машинное производство стандартных котлет - так называемые «хамбургеры». Котлета поджаривается с одной стороны, затем переворачивается на другую сторону - в течение нескольких минут она готова. У этого же продавца имеются булочки. Он разрезает булочку, кладет внутрь котлету, добавляет томат, ломтик соленого огурца или горчицу, и вот вам горячий бутерброд. Для занятого человека очень удобно». Впечатленный нарком закупил не только машины по производству котлет и жаровни для их разогрева, но и, вернувшись, запустил производство советских гамбургеров. Назывались они «Горячими московскими котлетами с булочкой», а стоили 50 копеек.

Впрочем, гамбургеры в СССР тогда не прижились - на обычных кухнях на завтрак по-прежнему ели обычные бутерброды: с вареной колбасой, ветчиной, бужениной, рыбой, красной икрой или сливочным маслом. Да и сейчас, в XXI веке, когда выбор закусок гораздо шире, чем в 1930-х, многие по-прежнему предпочитают фастфуду бутерброд. Он менее калорийный, и его можно составить по собственному вкусу. Например, в гамбургере на булочке с кунжутом, с говяжьей котлетой весом 100 г, беконом, сыром чеддер, помидором, огурцом, луком и соусом из кетчупа и майонеза будет примерно 900 ккал. А вот если взять вместо булочки черный хлеб, положить на него буженину «Черкизовскую» (на 6-й странице есть рецепт домашней буженины), заменить майонез горчицей и добавить к бутерброду лук и соленый огурец, калорий будет меньше - всего 400, да и вреда от такого перекуса тоже, ведь буженину в отличие от котлеты не придется жарить. Для тех, кто следит за весом, можно буженину заменить на запеченную индейку - будет всего 247 калорий.

Больше, чем бутерброд

Жители разных стран обожают бутерброды настолько, что время от времени устраивают соревнования: чей бутерброд получится длиннее. Так, в 2010 году в Книгу рекордов Гиннесса попали жители Арабских Эмиратов. Они изготовили бутерброд длиной 2,7 километра с начинкой из сырной пасты, огурцов, помидоров и оливок.

Их рекорд был побит итальянцами в 2013 году - 520 из 9537 жителей городка Кастеллеоне приготовили 10 тонн шоколадной пасты, чтобы затем начинить ею бутерброд длиной в три километра. Для того чтобы разместить этого гиганта на улице города, потребовалась тысяча столиков!

В 2016 году в Книгу рекордов Гиннесса вошли мексиканские повара - их отметили призом за скорость. Всего за 4 минуты им удалось приготовить 66-метровую торту - национальный бутерброд: длинный батон с говядиной, свининой, ветчиной, бобами, сыром и, как говорят сами мексиканцы, «всем, что осталось от вчерашнего ужина».

А спустя год в украинском городе Олешки приготовили бутерброд с салом, общий вес которого составил 200 килограммов. До Книги рекордов Гиннесса огромный бутерброд не добрался, но вошел в Книгу рекордов Украины.