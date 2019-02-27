Как подготовиться к сильнейшей магнитной буре

В ближайшее время на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря. Метеозависимые жители планеты почувствуют на себе воздействие этого явления в полной мере.

Магнитная буря захватит Землю с 27 февраля по 2 марта. Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупредили, что пик возмущения магнитного поля планеты должен прийтись на период с трех до шести часов 28 февраля.

Подобные бури происходят раз в 27 дней. За это время Солнце совершает оборот вокруг своей оси. Светило проходит через так называемый минимум одиннадцатилетнего цикла.

Медики подчеркивают, что в такие дни дают о себе знать заболевания, которые давно отступили или ранее не проявляли себя. Самые распространенные недомогания от воздействия магнитных бурь - головные боли, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, бессонница и упадок сил.

Подготовиться к сильнейшей магнитной буре можно следующими способами:

1. Специалисты рекомендуют метеозависимым людям воздержаться от сильных физических и умственных нагрузокю

2. Постараться соблюдать диету. Бури влияют на пищеварительную систему. В частности, надо воздерживаться от жареного, мучного и прочей "тяжелой" пищи.

3.Чрезмерно "зацикливаться" на мыслях о магнитных бурях не следует. Волнение может сказаться на сердечно-сосудистой системе сильнее, чем само событие.

4. Пережидать магнитную бурю дома бессмысленно. Но есть места, где солнечные ураганы буянят особенно сильно. В эти периоды, например, лучше не летать. На высоте 9-11 км мы не защищены толстым воздушным одеялом. Есть данные, что в "бурные" дни чаще случаются авиакатастрофы.

5. Не рекомендуется в дни магнитных бурь резко вставать с постели - не стоит провоцировать головокружение, ведь дело может дойти и до обморока. Это является результатом замедления кровотока в теле человека, а так же некоторым кислородным голоданием. Люди, принимающие лекарства от гипертонии в большей степени этому подвержены.

6. Поклонники народной медицины могут смело налегать на различные целебные настойки, но ни в коем случае не на спиртовые. Могут помочь различные экстракты: женьшеня, золотого корня, китайского лимонника. Абсолютно всем не помешает пить чай с мятой. Может помочь зверобой, пустырник, шиповник, валериана, мелисса.

7. Уменьшению влияния магнитных бурь способствует обычная вода. В связи с этим, в неблагоприятные дни стоит чаще принимать душ.

8. Аккуратнее надо быть автомобилистам. У них наблюдается четырехкратное замедление реакции в период магнитной бури.