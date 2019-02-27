Пальмовое масло и с чем его едят

Все слышали о том, что пальмовое масло вредно. Но мало кто знает, что по своему химическому составу и полезным свойствам оно очень схоже с излюбленным оливковым маслом. И кстати, именно это тропическое масло является самым богатым природным источником каротиноидов (предшественники витамина А) и токотриенолов (составляющие витамина Е).

Некоторые полагают, что пальмовое масло выжимают из ствола пальмы. На самом же деле масличная пальма имеет плоды (фрукты), из мясистой части которых и добывают масло.

Противники пальмового масла утверждают, что в нем содержатся вредные трансжиры. Совершенно очевидно, что это не так. Ведь пальмовое масло имеет и жидкую, и твердую фракцию. Так вот если готовить (жарить, например) на естественно твердом жире, трансжиров просто не образуется.

И самый распространенный миф о том, что пальмовое масло едят только в бедных странах и готовить на нем нельзя. В десятку лидеров среди стран-импортеров масла входят Евросоюз, США, Китай – государства с сильнейшей экономикой. И жители этих стран потребляют в пищу в несколько раз больше пальмового масла в расчете на душу населения, чем в России.

Даже европейское блюдо можно приготовить с применением пальмового масла. Причем вкус от этого совершенно не пострадает, так как масло не имеет специфического запаха.

Приводим рецепт высокой европейской кухни с применением пальмового масла.

Оссобуко

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПЕРСОНЫ:

Для блюда:

• Масло пальмовое 120 г

• Чеснок 40 г

• Лук Шалот 600 г

• Говядина Оссобуко 4 шт

• Мука пшеничная 120 г

• Томаты очищенные 800 г

• Соль морская 4 г

• Перец черный молотый 4 г

Для бульона:

• Вода питьевая 900 мл

• Морковь очищенная 30 г

• Лук репчатый 30 г

• Сельдерей стебель 24 г

• Цуккини очищенный 10 г

• Грибы шампиньоны 10 г

• Укроп веточка

• Петрушка веточка

• Кинза веточка

Для начинки:

• Петрушка 20 г

• Лимон 1 шт

• Чеснок 8 г

• Анчоусы консервированные 8 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Приготовьте начинку из зелени: измельчите петрушку, чеснок и анчоусы.

Добавьте цедру лимона и перемешайте.

Приготовление мяса: стейк необходимо помыть и обвалять в муке.

На сковороде растопите твердое пальмовое масло, добавьте измельченный лук и чеснок, обжарьте.

Положите в сковородку стейк, обжарьте с двух сторон, затем добавьте томаты в собственном соку и овощной бульон.

Посолите, поперчите.

Накройте крышкой.

Оставить под крышкой на 1 час на медленном огне.

Затем снимите крышку и протушите еще 20 минут.

Добавьте соль и перец по вкусу.

Подача: выложите стейк на тарелку, посыпьте сверху подготовленной заранее зеленью.

Приятного аппетита!

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