Пальмовое масло и с чем его едят
Все слышали о том, что пальмовое масло вредно. Но мало кто знает, что по своему химическому составу и полезным свойствам оно очень схоже с излюбленным оливковым маслом. И кстати, именно это тропическое масло является самым богатым природным источником каротиноидов (предшественники витамина А) и токотриенолов (составляющие витамина Е).
Некоторые полагают, что пальмовое масло выжимают из ствола пальмы. На самом же деле масличная пальма имеет плоды (фрукты), из мясистой части которых и добывают масло.
Противники пальмового масла утверждают, что в нем содержатся вредные трансжиры. Совершенно очевидно, что это не так. Ведь пальмовое масло имеет и жидкую, и твердую фракцию. Так вот если готовить (жарить, например) на естественно твердом жире, трансжиров просто не образуется.
И самый распространенный миф о том, что пальмовое масло едят только в бедных странах и готовить на нем нельзя. В десятку лидеров среди стран-импортеров масла входят Евросоюз, США, Китай – государства с сильнейшей экономикой. И жители этих стран потребляют в пищу в несколько раз больше пальмового масла в расчете на душу населения, чем в России.
Даже европейское блюдо можно приготовить с применением пальмового масла. Причем вкус от этого совершенно не пострадает, так как масло не имеет специфического запаха.
Приводим рецепт высокой европейской кухни с применением пальмового масла.
Оссобуко
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПЕРСОНЫ:
Для блюда:
• Масло пальмовое 120 г
• Чеснок 40 г
• Лук Шалот 600 г
• Говядина Оссобуко 4 шт
• Мука пшеничная 120 г
• Томаты очищенные 800 г
• Соль морская 4 г
• Перец черный молотый 4 г
Для бульона:
• Вода питьевая 900 мл
• Морковь очищенная 30 г
• Лук репчатый 30 г
• Сельдерей стебель 24 г
• Цуккини очищенный 10 г
• Грибы шампиньоны 10 г
• Укроп веточка
• Петрушка веточка
• Кинза веточка
Для начинки:
• Петрушка 20 г
• Лимон 1 шт
• Чеснок 8 г
• Анчоусы консервированные 8 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Приготовьте начинку из зелени: измельчите петрушку, чеснок и анчоусы.
Добавьте цедру лимона и перемешайте.
Приготовление мяса: стейк необходимо помыть и обвалять в муке.
На сковороде растопите твердое пальмовое масло, добавьте измельченный лук и чеснок, обжарьте.
Положите в сковородку стейк, обжарьте с двух сторон, затем добавьте томаты в собственном соку и овощной бульон.
Посолите, поперчите.
Накройте крышкой.
Оставить под крышкой на 1 час на медленном огне.
Затем снимите крышку и протушите еще 20 минут.
Добавьте соль и перец по вкусу.
Подача: выложите стейк на тарелку, посыпьте сверху подготовленной заранее зеленью.
Приятного аппетита!
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ИСТОЧНИК KP.RU