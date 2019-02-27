Эксперимент: на выборах в Мосгордуму проголосуют дистанционно

В Госдуму РФ внесен законопроект о возможности проведения дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы в сентябре 2019 года. Это будет эксперимент, в котором примут участие жители одного городского округа.

- Это также потребует от нас изменения и дополнения форм общественного контроля именно за этой фазой голосования, - пояснил член научно-экспертного совета при ЦИК России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод на пресс-конференции, посвященной изменениям в избирательное законодательство. - Как мы знаем, уже планируется создание специальных участковых избирательных комиссий. Информацию о каждом поданном в электронной форме голосе избирателя будут распечатывать на специальном оборудовании. Возможно, стоит подумать и о других формах контроля, чтобы не было накруток.

Причем, это не единственные изменения в избирательное законодательство, которые могут вступить в силу уже в ближайшие месяцы. Член Общественной палаты (ОП) России Максим Григорьев напомнил о том, что в ЦИКе обсуждается снижение в два раза число подписей муниципальных депутатов для прохождения фильтра - не выше 5% (регионы смогут на свое усмотрение установить и ниже).

- Безусловно, ситуация уже назрела, и все гражданское и экспертное сообщество согласно с тем, что надо снижать этот фильтр, и это очень правильно, что сейчас будет не более 5%. Я рассчитываю, что этой возможностью воспользуются малые и непарламентские партии, которые смогут более активно участвовать в политической жизни, — сказал Максим Григорьев.

Кроме того, член ОП рассказал о еще одной инициативе ЦИК, касающейся расширения возможностей для наблюдения на региональных и муниципальных выборах: предлагается как и на выборах президента исключить требование о предварительной за три дня подаче сведений о наблюдателях, а также снять ограничение на назначение одного гражданина наблюдателем только в одну УИК.

- Например, на прошедших выборах у нас было более 150 тысяч наблюдателей, и для региональных общественных палат было непросто оформлять каждому наблюдателю направление и закреплять его за конкретным избирательным участком. Кроме того, если бы не было этих изменений, то сейчас на региональных выборах пришлось бы подавать списки заранее, а это неудобно, - пояснил эксперт. - Снятие этих ограничений является большим подспорьем и позволяет осуществлять нашу концепцию тотального общественного контроля за выборами. Все гражданское общество, которое занимается этим вопросом, воспринимает это очень позитивно.

Больше того, необходимо более активно применять современные технологии в наблюдении за выборами. Хотя на сегодня не каждый регион может себе позволить видеосъемку на избирательных участках.

- В регионах, где не будет предусмотрено видеонаблюдения в силу дефицита бюджета, мы предлагаем восполнять эти ниши за счет видеосъемки со стороны общественных наблюдателей, - сообщил Александр Брод. - В свое время мы говорили о программе «Общественный наблюдатель», которая использовалась общественниками из Свердловской области, и мы ее всячески пропагандировали. Эта приложение для мобильных телефонов позволяет фиксировать происходящее на избирательном участке, передавать информацию в общественный штаб, и она сразу же размешается на специальном сайте.

В настоящее время также обсуждается вопрос переноса Единого дня голосования на октябрь. Но в Общественной палате РФ это изменение считают нецелесообразным.

- Эксперты забывают, что у нас большинство в участковых избирательных комиссиях - это учителя. И если в сентябре, когда проходят выборы, еще фактически не идет учебный процесс в полной мере, то в октябре он идет уже в полной мере. Попытаясь перенести выборы на октябрь, мы просто можем помешать этому процессу, - говорит Максим Григорьев.

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31 марта на Украине пройдут выборы президента, за ходом которых члены Общественной палаты России и представители общественных организаций планируют следить дистанционно.

- И то, что даже сейчас уже происходит, конечно, вызывает у нас резко негативную оценку. Достаточно почитать заявления украинских политиков, которые рассказывают, с какими нарушениями этот период проходит, - заметил Максим Григорьев.

Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии. Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор сообщил, что позиция Украины в отношении наблюдателей от РФ не отвечает принципам ОБСЕ.