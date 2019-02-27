2019-02-27T19:26:03+03:00
Политика

Путин откроет в Иерусалиме памятник блокадникам

Премьер Израиля пригласил президента России в гости
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Премьер Израиля хотел обсудить положение иранских военных на сирийской землеПремьер Израиля хотел обсудить положение иранских военных на сирийской землеФото: REUTERS
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Биньямин Нетаньяху прилетел в Россию впервые после гибели российского военного самолета в Сирии в результате атаки израильских ВВС. И разговор в Владимиром Путиным у него должен был получиться не самым простым - премьер Израиля хотел обсудить положение иранских военных на сирийской земле. Поэтому начал Нетаньяху издалека.

- Хочу поздравить вас и российский народ с Днём защитника Отечества. Мы никогда не забудем ту огромную роль, которую сыграла Россия и Красная Армия в победе над нацизмом, - заявил он. - В ближайшее время в Иерусалиме мы откроем специальный памятник, посвящённый жертвам блокады Ленинграда. И мы будем очень рады видеть вас на открытии этого памятника.

- Спасибо, я приеду, - ответил Путин. - Для нас память о людях, которые погибли во время Второй мировой войны, в том числе в блокадном Ленинграде, так же как и для еврейского народа, является абсолютно священной.

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Президент России Владимир Путин намерен обсудить с премьер-министром Израиля Биньяимином Нетаньяху вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Об этом российский лидер заявил в ходе церемонии открытия встречи.

"Очень важно обсудить ситуацию в регионе, поговорить о вопросах безопасности", - заявил Путин. Москва и Тель-Авив давно договаривались о проведении данной встречи, добавил президент (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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