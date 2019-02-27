2019-02-27T16:11:47+03:00
Политика

Путин и Нетаньяху обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

По словам российского лидера, этот вопрос важен с точки зрения региональной безопасности
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент России Владимир Путин намерен обсудить с премьер-министром Израиля Биньяимином Нетаньяху вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Об этом российский лидер заявил в ходе церемонии открытия встречи.

"Очень важно обсудить ситуацию в регионе, поговорить о вопросах безопасности", - заявил Путин. Москва и Тель-Авив давно договаривались о проведении данной встречи, добавил президент.

"Жизнь развивается и требует таких консультаций на высшем уровне", - сказал Путин, говоря о важности переговоров. Российский лидер также отметил увеличение товарооборота между странами. "Он в абсолютных величинах не очень большой, но все-таки тенденция позитивная", - заявил президент.

Премьер-министр Израиля, в свою очередь, пригласил Путина посетить церемонию открытия памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме. "В ближайшее время в Иерусалиме мы откроем специальный памятник, посвященный жертвам блокады Ленинграда и мы будем очень рады видеть Вас, господин президент, на открытии этого памятника", - обратился Нетаньяху к российскому лидеру; Владимир Путин принял предложение.

Стоит отметить, что речь идет о первом визите Нетаньяху в Россию с осени прошлого года. Тогда у берегов Сирии был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20; жертвами трагедии стали 15 российских военных; представители России заявили, что причиной инцидента стали действия ВВС Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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