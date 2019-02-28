Ведущий программы «Код доступа» Павел Веденяпин: Сериал «Американцы» далек от реальной жизни наших разведчиков

Кто бы мог подумать, что выпускник Гарварда Дональд Хитфилд и его жена Трэйси Ли-Энн Фоли окажутся советскими разведчиками? Андрей Безруков и Елена Вавилова жили в Томске, долго работали за рубежом, в 1999 году прилетели в Америку, после раскрытия и ареста в 2010-м вернулись в Россию. История разведчиков будет рассказана в юбилейном выпуске программы Павла Веденяпина «Код доступа» на канале «Звезда».

- С Андреем Безруковым и Еленой Вавиловой мы познакомились на дне рождения общих друзей, - говорит Павел Веденяпин. - Мне было интересно обсудить их историю с ними лично. Возникла идея сделать программу - только не о работе разведчиков, ибо это закрытая информация, а о судьбе людей, проживших, по сути, две жизни на протяжении 23 лет службы.

- Что пора­зило вас сильнее всего при погружении в тему?

- Убежденность в том, что они делали. Я спросил: «Когда вы узнали о распаде СССР, страны, которой вы присягали, не было ли потерянности, неуверенности?» Они ответили, что ничего подобного не возникало. Они работали на страну вне зависимости от того, какая сейчас власть. Мы должны гордиться такими людьми.

- У Безрукова и Вавиловой взрослые дети - Тим (28 лет) и Алекс (24). Мы их увидим?

- Только на фотографиях. Вообще это самая большая проблема для них: как объяснить все детям, которым на момент их ареста было 20 и 16 лет.

Сами сравните: Елена Вавилова и Андрей Безруков... Фото: Владимир ДУДАРЕВ/Интернет-издание «Томский Обзор»

- Говорят, разведчики - это особый уровень дисциплины...

- Даже в разговорах между собой они никогда не изъяснялись по-русски. Люди вели две жизни: явную - простые американцы, не отличающиеся от соседей, и основную - служение Родине.

Если бы не предательство, они бы работали до сих пор. Безруков говорил, что его не оставляла легкая грусть: если он умрет в США, то на надгробном памятнике останется чужое имя. Когда они вернулись, Родина встретила их гостеприимно. Встречались с президентом. Теперь их профессии не связаны со спецслужбами.

- В знаменитом сериале «Американцы» рассказана похожая история о двух советских разведчиках, заброшенных в США в 80-е...

...и главные герои сериала «Американцы» - советские нелегалы Филипп Дженнингс (актер Мэттью Риз) и его жена Элизабет (Кери Рассел). Фото: Кадр из фильма

- Он далек от реальной жизни. Каждый день разведчики не убивают, не переодеваются, как это было показано в сериале. Мы обсуждали «Американцев» с Андреем и Еленой. Они признают, что советская сторона показана в нем уважительно. Но там совершенно другие типажи и сюжет, которые никак не совпадают с историей Безрукова и Вавиловой.

«Код доступа». Сегодня, 20.25, Канал «Звезда».