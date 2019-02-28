В РПЦ число абортов сравнили с Холокостом и потерями в войну

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов сравнил количество совершаемых в России абортов с последствиями Великой Отечественной войны и Холокоста. Причем первое, по его мнению, даже перевешивает второе.

- Нам нужно выбрать между христианством и фашизмом. Мы ходим на "Бессмертный полк". Но это убили враги. А сколько убили мы сами? Побольше, чем на Второй мировой войне, гораздо больше. Надо над этим задуматься, - заявил он на московском форуме "Охрана репродуктивного здоровья семьи и ребенка: новые технологии и медицинская этика". - Массовое убийство русскими людьми русских детей страшнее Холокоста...

Напомнил священник и о постулате Гитлера для Советского Союза - сделать аборт "абсолютно приемлемым и совершенно желательным" решением.

- Сегодня, несмотря на победу над нацизмом, наше общество во многом живет в согласии с подобным планом...То есть народ "заточен" на самоубийство, - отметил он.

Высказался Смирнов и по наболевшей теме вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

- Самое отвратительное, что наше социальное государство, про которое мы читаем в Конституции, делает это за счет моих денег, которые я, священник, православный, с детства верующий в Бога, должен платить в качестве налогов. Из этих налогов берут деньги на убийство детей, и объясняют это странными вещами: а то она пойдет в подвал к какой-то бабке. А что, бесплатно пойдет в подвал? Нет, тоже за деньги, и гораздо дороже, чем в хорошей медицинской клинике. Почему государство должно оплачивать убийство собственных граждан? Ребенок - это человек. Как бы это объяснить? А объяснить очень просто... Просто объяснять. Потому что это нужно продолбить железобетонные мозги, заточенные на убийство и, следовательно, самоубийство народа, - заключил отец Димитрий.

Напомним, в январе Патриарх Кирилл с трибуны Госдумы вновь призвал вывести аборты из системы ОМС. Ранее группа сочувствующих депутатов вносила пакет законопроектов на эту тему, но их не поддержали.

- Мои противники утверждают, что вырастет число подпольных абортов, но не знаю ни одного случая, чтобы подпольные аборты совершались бесплатно. Все за деньги! - подчеркивал Святейший, обещая говорить на эту тему до скончания своих дней, пока не будет законодательных подвижек.

По распоряжению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа для рассмотрения озвученных церковью инициатив. Возглавил ее вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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