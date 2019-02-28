Стало известно, где похоронят Малашенко

Последние несколько дней, что Божена Рынска находится в Испании рядом с телом супруга, свою боль она изливает на своей страничке в ФБ. Журналистка винит себя в том, что она не смогла отогреть мужа в период, когда ему было очень плохо. Она планирует похоронить Игоря Малашенко рядом с его отцом на Троекуровском кладбище в Москве.

В свою очередь, российские дипломаты в Испании помогают родственникам одного из создателей НТВ Игоря Малашенко. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "Семья и остальные родственники приняли решение хоронить Игоря Малашенко в России. Российские дипломаты в Испании квалифицированно помогают", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Напомним, о самоубийстве Игоря Малашенко стало известно в понедельник, 25 февраля. Его обнаружили мертвым в Испании, в его особняке, куда он уехал накануне, чтобы побыть в одиночестве.

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Как пишут некоторые СМИ со ссылкой на местные источники, Малашенко повесился на одном из деревьев в саду своей же виллы, где его в петле и обнаружил охранник. Правда, не уточняется, что именно за охранник. Это вполне мог быть охранник с соседней виллы, принадлежащей эмигрировавшему из России олигарху Владимиру Гусинскому, бывшему работодателю Игоря Малашенко, который в 2015-м уполовинил покойному жалованье, а в 2017-м и вовсе перестал платить его. Именно этот охранник сообщил о смерти Малашенко другу семьи, проживающего в этом же курортном местечке, которого Божена Рынски перед этим просила заехать и посмотреть, как там ее муж. Но тот ограничился посылкой СМС на телефон Малашенко. (подробности)