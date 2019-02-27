Божена Рынска хочет похоронить мужа в России, но боится возвращаться сюда

Бывшего генерального директора «НТВ» Игоря Малашенко, покончившего, как гласит уже и официальная версия правоохранительных органов Испании, жизнь самоубийством, собираются похоронить в России. Об этом с самого начала сообщила вдова Малашенко Божена Рынска, написав на своей странице в соцсети, что «должна похоронить Игоря рядом с папой. И самой лечь к нему». Хотя сама она и побаивается возвращаться в Россию даже для этого из-за боязни «травли» со стороны журналистов. В принципе, сейчас решать этот вопрос может только она, поскольку официально является вдовой.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что с вариантом похорон Малашенко в России согласны все родственники умершего. По его информации к перевозке тела уже подключились сотрудники посольства РФ в Испании: «Российские дипломаты в Испании квалифицировано помогают». И есть информация, что это произойдет на следующей неделе. Правда, высший суд Андалусии объявил, что никто из родственников или представителей уполномоченных на то государственных органов РФ с просьбой о вывозе тела Игоря Малашенко в Россию к местным властям на данный момент не обращался.

Препон для этого никаких нет. В правоохранительных органах Испании сообщили, что по результатам исследования тела судмедэкспертиза квалифицировала происшедшее как самоубийство». Хотя в сетях некоторые и пытались разогнать другие версии, пытаясь чуть ли не обвинить Россию в смерти Малашенко. На какое-то время этому порыву поддалась и вдова, заявив, что не исключает насильственной смерти своего супруга. Однако эксперты расставили все по своим местам. К тому же, все произошло на охраняемой территории элитного курортного поселка. И тело Игоря Малашенко обнаружил как раз один из охранников.

Божена Рынска хочет похоронить мужа в России, но боится возвращаться сюдаФото: Евгения ГУСЕВА

Как пишут некоторые СМИ со ссылкой на местные источники, Малашенко повесился на одном из деревьев в саду своей же виллы, где его в петле и обнаружил охранник. Правда, не уточняется, что именно за охранник. Это вполне мог быть охранник с соседней виллы, принадлежащей эмигрировавшему из России олигарху Владимиру Гусинскому, бывшему работодателю Игоря Малашенко, который в 2015-м уполовинил покойному жалованье, а в 2017-м и вовсе перестал платить его. Именно этот охранник сообщил о смерти Малашенко другу семьи, проживающего в этом же курортном местечке, которого Божена Рынски перед этим просила заехать и посмотреть, как там ее муж. Но тот ограничился посылкой СМС на телефон Малашенко.

Божена явно что-то предчувствовала и понимала, что может случиться, поскольку до звонка этому другу просила посмотреть женщину-управдома как дела у супруга, и та в воскресенье посетила Малашенко и потом сообщила Божене, что он «не собирается кончать жизнь самоубийством». А это значит, что управдому был задан именно такой конкретный вопрос, и имелись весомые основания именно для такой формулировки.

Вдова Малашенко, которая сейчас клянет себя, что «не уберегла»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жуткая ситуация, нервная, как зубная боль, обстановка в семье из-за суда. Впрочем, вдова Малашенко, которая сейчас клянет себя, что «не уберегла», вряд ли могла бы в последние дни сделать это. Не зря же она пишет: «И у меня самой депрессия началась. Мне пришлось дозу повышать». И речь тут идет явно не об анальгине, а о таких же антидепрессантах, что регулярно принимал ее супруг, и на которого они, похоже, перестали действовать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

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