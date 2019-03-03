В Швеции — две массовых драки в сутки, но полиция никого не задержала

В ночь с субботу на воскресенье в Гётеборге произошла массовая драка. Примерно в 03:30 в одном из ресторанов в туристическом центре города между посетителями произошёл бытовой конфликт, плавно перешедший во всеобщее побоище. Через час ресторан закрыли, но драка переместилась на улицу. Приехавший на вызов наряд полиции тоже был атакован.

«Мы не знаем, из-за чего началась драка. Скорее всего, из-за алкоголя. Футбольные хулиганы не при чём», — сообщают cо ссылкой на полицию местные журналисты.

Имеются раненые, двое из них находятся в реанимации. Несмотря на то, что в драке участвовало около ста человек, силовики никого задерживать не стали.

Примечательно, что это уже второе аналогичное происшествие в королевстве за последние сутки.

На остановке у кемпинга на шоссе, ведущем в город Нючёпинг, в субботний полдень 60 пассажиров одного автобуса напали на 30 пассажиров другого.

«Драка произошла не из политических причин», — скупо сообщает полиция. В этом инциденте тоже никто не был задержан.

Никаких дополнительных деталей обоих происшествий не проводится — по шведской традиции, в выходные многие СМИ просто не работают, а те журналисты, что всё же находятся на боевом посту, ничего не сообщают, ожидая более внятных подробностей от официальных источников.