Молодой полководец, звездный Порошенко, миссионер и хористы

Первое свидание Александра I с Бонапартом состоялось в 1807 г., о нем наш национальный гений писал: "Таким он (Бонапарт. – М. С.) был, когда с победным приговором и с миром, и позором пред юношей-царем в Тильзите предстоял". Впрочем, до 1917 г. печатали "с миром иль позором", что было не столь обидно для юноши-царя.

Однако, венценосный юноша показал великому императору зубки уже на следующем свидании в Эрфурте в 1808 г., за что был прозван "настоящим византийцем", т. е. правителем, по-восточному хитроумным – не чета, например, М. С. Горбачеву, который был правителем скорее простоватым. Бонапарт предлагал ему разные взаимоневыгодные соглашения, которые Александр аккуратно отвергал, отчего раздосадованный великий император бросил наземь свою треугольную шляпу и стал топтать ее ногами. На что Александр отвечал: "Вы резки, а я упрям... Будем разговаривать, будем рассуждать, а иначе я уеду".

Неизвестно, топтал ли Трамп свою ковбойскую шляпу, но по косвенным данным скорее топтал. Свидание с юношей-Кимом окончилось ничем, а изысканные кушанья для прощального обеда пришлось отдать в людскую – вожди разъехались не пообедавши.

В плане ж.-д. сообщения, к которому привержен молодой полководец – он на литерном поезде Пхеньян – Ханой преодолел три с половиной тысячи километров, примерно, как от Москвы до Парижа, интересен обычай путешествовать вместе со своим двором. Что, впрочем, было обычным делом в раннее средневековье. Тогдашние короли тоже ездили со всей своей свитой и обслугой – хотя с меньшим комфортом, нежели Ким Чен Ын.

Но здесь представляет интерес великая тайна северокорейского режима: в каких условиях путешествовала обслуга. КНДР – глубоко сословное общество, что заметно на фотографиях, изображающих руководителя и руководимых. В центре стоит Ким III (вар.: Ким I или Ким II), отличающийся немалой дородностью. Справа и слева стоят представители народа, ранжированные по убыванию веса: по краям находятся люди, явно нуждающиеся в усиленном питании.

Но тогда интересно, как путешествует низшая обслуга руководителя. Им положено купе, плацкарт или бесплацкартный общий вагон? К сожалению, закрытость северокорейского такова, что доколе там не будет продвинута демократия, мы этого не узнаем. А если будет продвинута, то начнется такой хаос, что не узнаем тоже.

Но молодой полководец все же доехал до места встречи, тогда как паломничество украинских певунов и певуний в Святую Землю на конкурс Евровидения завершилось не начавшись. Артисты, занявшие первые места в отборочных мероприятиях, подвергались усиленной проработки на партсобраниях, где к ним применяли прогрессивный ипатьевский метод – что-то вроде райкомовских выездных комиссий времен СССР, но гораздо круче. Все артисты сыпались на советском анкетном вопросе "Проживали ли вы или ваши ближайшие родственники на оккупированных территориях?". Партсобрания по выявлению подозрительных в смысле благонадежности показали, что благонадежных артистов на Украине вообще не имеется, после чего было решено, что на израильский песенный праздник вообще не следует ехать никому.

Вообще-то зря. Есть кандидатура, безусловно удовлетворяющая самое строгое партсобрание. Имеется в виду П. А. Порошенко. Примерный же сценарий его выступления может быть таков. Сперва трио бандуристов играет вступление, затем на сцене появляется сам П. А. Порошенко с огромным золоченым томосом наперевес. После эффектного прохода он останавливается и с подъемом поет: "Ще нам, братья украинцы, усмiхнется доля". Бандуристы ему вторят. Жюри поражается, доля усмехается и П. А. Порошенко получает главный приз. После этого его можно сделать пожизненным выступающим на Евровидении. Как говорил мудрый Р. И. Хасбулатов, "Это конь испытанный".

Но что там будет в Иерусалиме в мае, еще непонятно, а в С.-Петербурге художественное пение уже произвело немалый соблазн. Концертный хор С.-Петербурга (художественный руководитель – т. Беглецов) по случаю Дня защитника отечества исполнил в Исаакиевском соборе удалую песню:

"На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

"Наводи, - говорю, - Петров, на город Вашингтон!".

С припевом

"Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля

Неприятеля!".

Однако, не все петербуржцы порадовались праздничному выступлению. Одни указывали, что негоже в храме исполнять игривые песни. Сказано: "Храм Мой храм молитвы наречется", а т. Беглецов сделал его вертепом КСПэшников. Другие, в принципе ничего не имеющие против мирских песнопений в Исаакие, возражали против данной песни, явно не подходящей к моменту – когда российская военщина известна всему свету, подобает, как мать и как женщина, требовать их к ответу, а отнюдь не петь про город Вашингтон, да еще в таком залихватском ключе.

Известный духовный старец о. Андрей Кураев осудил песнопения: "Сегодня после путинских "мультиков" и "шуточек", да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой". Причем семь лет назад, когда экзальтированные дамы в чудных нарядах устроили пляски на амвоне Храма Христа Спасителя с пением "Богородица, Путина прогони!", дьякон был более благодушен, указав, что настоятель храма должен был угостить дам блинами и похлопать по заднице. По логике вещей, в аналогичном случае должно применяться аналогичное средство. Однако миссионер не пожелал кормить т. Беглецова блинами и хлопать его пониже спины. Возможно, он поопасался, что такие его действия будут недоброжелателями превратно истолкованы.

Что делать – бес силён и всюду искушения. Можно было бы посоветовать художественному руководителю впредь исполнять под храмовыми сводами более приличествующие песнопения, например "Cпаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя", но нет уверенности, что под руководством т. Беглецова хор не грянет: "Победы над противныя даруя". А это произведет еще больший соблазн в народе.