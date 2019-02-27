Украинская певица MARUV: «Не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки»

- MARUV, что не устроило вас в договоре с НОТУ (Национальной телерадиокомпанией Украины, которой принадлежат права на трансляцию конкурса)?

- Предметом споров были условия, согласно которым я обязана выполнять любые их требования, огромные штрафы, ограничения в свободном общении с прессой и выражении своих мыслей.

- Что значит ваша фраза «Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков». Что конкретно от вас требовали? Какую миссию вам предлагали нести?

- Какую бы миссию мне не предлагали нести, вопрос о моем участие в международном конкурсе «Евровидение-2019» уже снят.

- Права на песню Siren Song, с которой вы собирались на «Евровидение», принадлежат Warner Music Russia, которая входит в корпорацию Warner Music Group? Расскажите про свой контракт?

- Это лицензионный договор с условиями о продвижении моего творчества на территории всех стран мира. Warner Music - международная компания, имеющая представительства по всему миру. Мой контракт заключен через российское представительство только для упрощения продвижения и дистрибуции, ведь офисы основных музыкальных сервисов, таких как Apple Music, iTunes, Youtube, Google Music, ответственные за взаимодействие с артистами на постсоветском пространстве, не базируются в Украине.

- Кстати, вас пригласили в Москву на вечеринку «Евровидения». Поедете?

- Как выяснилось, к «Евровидению» я уже не имею никакого отношения, хотя жаль, вечеринки у них всегда проходят на высшем уровне.

- Сейчас вы продолжите выступать в России?

- У меня простой подход: я бы хотела, чтобы о моем творчестве узнало как можно больше людей во всем мире и не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки.

- Ходили слухи, что вас уговаривали агитировать на выборах за определенного кандидата. Правда или нет?

- Я слухи не комментирую.

- Вас поддержали многие украинские звезды - Потап, Иван Дорн, Светлана Лобода, Вера Брежнева - и тысячи фанов своими видео в соцсетях. Может, стоило подать петицию?

- Благодарю каждого за поддержку, я это очень ценю! Видела, что люди уже подали петицию, но в любом случае события последних нескольких дней отбили всякое желание принимать участие в конкурсе.

- Многие считают, что эта ситуация повысила вашу популярность. Вы согласны с этим?

- Бесспорно, но жить я буду на два года меньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

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