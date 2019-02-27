Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

В среду, 27 февраля, стало известно об отказе Украины участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в мае в Тель-Авиве. Как выяснилось, такое решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания незалежной (НОТУ).

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019"», - говорится в официальном заявлении НОТУ.

Также там отмечается, что национальный отбор на конкурс привлек внимание общественности к «системной проблеме музыкальной индустрии на Украине». Такой проблемой в НОТУ сочли «связи артистов незалежной с российским шоу-бизнесом».

В связи с этим Национальная общественная телерадиокомпания предложила внести изменения в украинское законодательство, а именно законодательно запретить артистам ездить на гастроли в РФ.

Напомним, ранее от участия в конкурсе отказалась победительница национального украинского отбора певица Maruv. Вслед за ней не стала участвовать в «Евровидении-2019» занявшее второе место группа Freedom Jazz.

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