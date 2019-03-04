Какой блин здоровью не навредит: рекомендации Роскачества

Впереди веселая масленичная неделя, когда блины не печет только ленивый. Но всегда ли хорошие ингредиенты мы выбираем для них? Эксперты Роскачества дали советы, на что обращать внимание при покупке муки, яиц и других составляющих хорошего блина.

Мука: только высший сорт

Не все знают, что разная мука будет отличаться своим «поведением» при выпечке. То, какими получатся блины, зависит от сорта муки и помола. Блины из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра» получатся тонкими и воздушными.

Признаки лучшей муки:

* Бумажная упаковка. Такая мука лучше хранится и не плесневеет в отличие от продукции в целлофановых пакетах.

* Цвет — белый или кремовый. Если видите, что мука темная (если она, конечно, не из цельного зерна), то это косвенно говорит о том, что мука могла отсыреть.

* Срок годности. Чем «моложе» мука, тем лучше и тоньше получатся блинчики.

* Приятный вкус, немного сладковатый. Именно из такой муки получатся вкуснейшие блины. Однако мука не должна быть клейкой при смешивании с жидкостью, так как избыток склеивающего свойства испортит качество блинов.

* Чтобы блины получались тонкими, важно, чтобы мука была сухой и слегка поскрипывала между пальцами.

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- Можно приготовить блины не только из пшеничной муки, но еще из гречишной, – добавляет кандидат медицинских наук, врач-диетолог Михаил Зейгарник. – Гречишная мука содержит больше витаминов и легче переваривается. Правда, у нее другой, непривычный вкус. Поэтому при необходимости можно не готовить отдельно пшеничные, отдельно гречишные блины, а смешивать гречишную муку пополам с пшеничной.

Блины с творогом или икрой сытнее, чем сладкие блинчики медом или вареньемФото: Алексей БУЛАТОВ

Подсолнечное масло: чем свежее, тем лучше

Для жарки лучше подходит рафинированное масло. Оно хоть и содержит меньше полезных веществ, так как проходит больше стадий очистки, однако, выдерживает температуру до 230 °С, не пенится и не дымит, а также обладает нейтральным вкусом.

Признаки хорошего масла:

* Срок годности. Чем ближе масло к истечению срока годности, тем выше показатель его перекисного числа, который влияет на окисляемость продукта и придает прогорклый вкус.

* Светлое. На глаз следует также оценить цвет и степень чистоты продукта. Чем светлее рафинированное масло, тем оно лучше и больше очищено. А помутневший осадок – не самый лучший показатель именно для рафинированного масла, которое используется для жарки.

* Забирай из темноты. Под воздействием любого света масло быстро портится и теряет свои полезные свойства. Именно поэтому рекомендуется выбирать продукт из дальнего ряда, где потемнее, заглянув в глубину полки. Подходящая температура хранения – от +5 до +20 °С.

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- Растительное масло нужно лить не только на сковороду, но и в само тесто – тогда блинчики будут пористыми и воздушными. А смазывать дно сковородки лучше кусочком сырого картофеля, предварительно «искупав» его в растительном масле, - говорит шеф-повар известного ресторана Роман Шегаров.

Важно за масленичную неделю не переесть блиновФото: Олег ЗОЛОТО

Куриные яйца: без трещин

На каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр – они могут быть синими или красными. Буква «Д» (как правило, красная) обозначает, что яйцо – диетическое. Диетические яйца – это не какой-то особый сорт яиц, это те же столовые яйца. Их отличие заключается в свежести. Любое диетическое яйцо превращается в столовое по истечении семи дней после производства. Но такие яйца можно встретить редко.

Буква «С» обозначает, что яйцо – столовое. Такие яйца реализуются в течение 25 дней с момента выработки. На их скорлупе вы найдете маркировку синим цветом. Столовые яйца хранятся вне холодильника до 25 суток.

У хороших яиц упаковка должна быть чистой, без пятен и плесени, а скорлупа – без сколов и трещин.

Масло сливочное: в фольге лучше, чем в пергаменте

Именно от сливочного масла зависит аппетитный блеск и ароматный вкус блина, который смазывают сверху кусочком масла.

Признаки хорошего масла:

* Только молочные жиры. Настоящее сливочное масло делают исключительно из молочных жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты переработки молока. Присутствие в составе пальмового, арахисового, кокосового масла или так называемого заменителя молочных жиров обязательно должно сопровождаться надписью молокосодержащий продукт. Поэтому необходимо обращать внимание на то, что написано на этикетке.

* Покупайте в фольге. Эксперты считают, что фольга по сравнению с более «модным» пергаментом позволяет лучше сохранять масло, так как задерживает испарение влаги. Фольга также защищает продукт от фотоокисления. Именно из-за света в масле начинают происходить окислительные процессы, из-за которых появляется полупрозрачный желтый или просто отличающийся по цвету слой на поверхности масла.

* Условия хранения. На прилавках обязательно должен соблюдаться установленный температурный режим - от +2 до +6 °C.

* Цвет равномерный, вкус сливочный. При любых первых признаках порчи – кисловатом вкусе, неравномерном цвете – лучше от масла отказаться.

Подробное исследование.

КСТАТИ

Сковородку прогревайте равномерно

- Прежде чем начать жарить блины, сковороду нужно сначала прогреть, а затем отодвинуть ее с конфорки и дать немного постоять. Тогда тепло равномерно распределится по всей поверхности, середина сковороды не будет горячее, чем края, и блин поджарится равномерно. Кстати, сковороду лучше взять с двойным дном. Приготовление блинчиков – процесс постепенный, быстрая прожарка тут ни к чему, да и толстое дно способствует равномерному распределению температуры, - советует шеф-повар Роман Шегаров.

МЕЖДУ ТЕМ

Что к блинам подойдет

Мед: покупай кристаллизованный

Вы удивитесь, но только три вида меда по ГОСТ могут быть монофлорными (собранным исключительно с одного вида растений): гречишный, липовый и подсолнечниковый. Считается, что другие виды растений пчелы опыляют параллельно и мед получается смешанный.

Мед к блинчикам лучше выбирать закристаллизовавшийсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как же выбрать вкусный мед?

* Важна дата производства. При покупке меда обращайте внимание на дату производства и на цветок, с которого он был собран. Так, например, в мае не цветут подсолнухи, поэтому майский мед с этого цветка откачать просто невозможно.

* Спрашивайте сопровождающие документы. При покупке меда на ярмарках нужно обратить внимание на исчерпывающую информацию на этикетке (дата производства, производитель, срок годности) и наличие подтверждающих сопроводительных документов (ветеринарное свидетельство, протокол испытаний, декларация соответствия качества).

* Жидкий и прозрачный — не всегда хорошо. Хотя многие считают, что именно таким должен быть мед. Но таким он бывает очень недолго после сбора, потом начинает кристаллизоваться, густеть. Поэтому, чтобы мед не кристаллизовался и не потерял со временем привлекательный внешний вид для покупателей, переработчики нагревают его до температуры выше 40 градусов. Но от этого мед может потерять свои полезные свойства. Поэтому закристаллизовавшийся мед – во многом признак натурального продукта, который чаще полезнее жидкого.

Сгущенное молоко: в жестяной банке

* В составе настоящего сгущенного молока может быть только молоко и сахар. Если же к молоку добавляются крахмал и растительные жиры, то это уже не сгущенное молоко, а молокосодержащий продукт.

* Обратите внимание на упаковку. По мнению руководителя группы стандартизации Молочного Союза России, кандидата технических наук Ларисы Абдуллаевой, жестяная банка надежнее, поскольку срок хранения в ней больше. «Срок хранения сгущенного молока в дой-паке меньше, а значит выше риск, что внутри упаковки начнут развиваться различные нежелательные процессы», - поясняет эксперт.

* На банке не должно быть ржавчины. Увы, у жестяной тары есть свои недостатки: некачественный материал (например, с присутствием ржавчины) передает продукту металлический привкус. К счастью, результаты проверки банок оказались хорошими — некачественной жести не нашли.

Подробное исследование.

Творог: но не творожок или творожный продукт

* Прежде всего смотрите на упаковку, маркировку и наименование продукта. Если хотите купить творог, то и на упаковке ищите слово «творог». Если продукт более дешевый и содержит растительные жиры, то он будет называться молокосодержащим. На таких возможны надписи: «творожный продукт», «творожок» и пр.

* Выбирайте по сроку годности. Самый длительный срок хранения у творога в вакуумной упаковке – до 30 дней. Творог в пергаментной упаковке или кашированной фольге хранится меньше – чаще всего не более семи дней. Самый короткий срок хранения у творога, продающегося на развес: всего 36 часов.

* Осмотрите упаковку – на ней не должно быть никаких повреждений и потертостей. Текст должен быть четко пропечатан, а дата выработки – не вызывать сомнений.

Подробное исследование.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как не переесть блинов

- Увы, любители сладких блинов с медом или вареньем рискуют переесть блинов, во-первых - вкусно, во-вторых - индекс сытости у них не такой высокий, как, например, у блинов с творогом или икрой, - предупреждает наш эксперт, диетолог Людмила Денисенко. - Чтобы сладкий блин был более сытным, выложите на него 50 граммов обезжиренного творога, распределите по центру и заверните трубочкой. Сверху полейте тонкой струйкой меда. Ешьте небольшими кусочками, аккуратно отрезая их ножом и вилкой. Творог сделает ваше блюдо сытнее, а его вкус более насыщенным. Ну и благодаря обезжиренному творогу вы уберете из тарелки лишние калории. А сам ритуал с вилкой и ножом (вместо поедания свернутого блина руками) сделает трапезу медленнее. Благодаря этому нехитрому трюку вы почувствуете, что наелись, задолго до того, как успеете схватить лишний блин.